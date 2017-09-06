Приморскому производителю сахара стало горько

«Приморский сахар» на фоне падения цен готовится работать на склад

Цена на сахар в Приморье продолжает падать. Рекордное количество сахарной продукции, завезенной из Сибири и центральных регионов России, привело к тому, что на подъездах жилых домов стали появляться объявления о продаже сахара по цене менее 40 рублей за килограмм. При этом оптовики, которые запаслись сахаром на несколько месяцев вперед, говорят о значительных убытках, так как предложение уже в разы превышает спрос, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Местный производитель - ООО «Приморский сахар» - также говорит о падении цен и снижении спроса, при этом уссурийский сахарный завод готовится работать в склад или демпинговать по максимуму.

«Российские производители сахара второй год подряд находятся в кризисе перепроизводства. Падение цен на сахар обусловлено хорошими урожаями сахарной свеклы. В 2016 году урожай оказался рекордным, на 32% превысив уровень 2015 года и составив 51,4 млн тонн. В результате было выпущено 6,1 млн тонн сахара. Рекордное производство привело к существенному снижению цен и проседанию рентабельности сахарного бизнеса. Так, в первом полугодии цены на сахар упали на 20%, до 33,9 руб./кг по сравнению с 42,1 руб./кг в первом полугодии 2016 года. В этом году ситуация может ухудшиться, мы ждем вестей с полей и смотрим аналитику по производству. Если урожай превысит прошлогодние показатели, то цена на сахар может снизиться до менее чем 30 рублей за кг. Это приведет к тому, что сотни торговых и оптовых компаний могут разориться. Сегодня сахар - наиболее рисковый товар среди пищевых продуктов, которые производятся из сельхозпродукции», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» один из экспертов.

Эксперты считают, что разорение сахарных оптовиков не единственная проблема кризиса перепроизводства в стране. По данным аналитиков, уборочная кампания по сахарной свекле в России стартовала с опережением прошлогодних темпов. Как сообщает Минсельхоз, по состоянию на 16 августа сахарная свекла выкопана на 2,5% посевной площади, получено 1,4 млн тонн корнеплодов, в то время как в прошлом году к этой дате сбор составлял 1,2 млн тонн. Урожайность также пока превышает прошлогоднюю — 468,1 ц/га против 454,7 ц/га. По данным «Союзроссахара», по состоянию на 17 августа сахарную свеклу перерабатывают 22 сахарных завода из 75, общей мощностью 130 тыс. тонн в сутки. В прошлом году на аналогичную дату работал 21 завод общей мощностью 113,6 тыс. тонн. На текущий момент в стране выработано 190 тыс. тонн сахара.

Излишки сахара уже расползаются по стране. Причем если в 2015 году оптовый бизнес радовался снижению цен, то уже в 2016 году он почувствовал отсутствие сезонного спроса.

«Последние два года в Приморье нет сезонного спроса. Приобретая дешевый сахар, оптовик надеется, что его запасы уйдут в высокий сезон, это июль – август. В прошлом году не было сезонного спроса, не появился он и в этом году. В итоге в крае уже есть серьезный запас сахара, который только увеличивается. Большинство компаний приобретало сахар у краснодарских заводов по цене от 45 рублей. Думали это общероссийское дно, но оказалось, что падение цен еще впереди», - сказали «Золотому Рогу» в одной из оптовых компаний.

По данным участников рынка ежемесячная потребность Приморья в сахаре составляет около 6 тыс. тонн. Однако сами участники рынка, отследив железнодорожные перевозки, считают, что в крае уже наличествует более 7 тыс. тонн сахара. И он продолжает накапливаться. При этом часть сахара будет задействована в избирательной кампании.

То, что сахар стал главным продуктом продвижения депутатов в местные думы, стало понятно еще несколько месяцев назад. Тысячи подъездов в домах обклеены объявлениями о дешевом сахаре стоимостью от 25 до 30 рублей. Сложно сказать, сколько сахара было скормлено приморцам, скорее всего не один состав. Но сладкие подгоны избирателям обеспечат население сахарным запасом минимум до нового года, ведь дешевый сахар был при условии, что покупатель берет его не менее мешка.

Скорого восстановления рынка ждать не приходится. В Приморье уменьшение рентабельности затронет только производителя. Местный завод работает на привозном сырье, а среди сельхозпроизводителей пока нет свекловодов.

Виталий МОРОЗОВ.

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Второй год в убытке

ООО «Приморский сахар» на фоне изменившейся конъюнктуры второй год не может выйти на прибыльность. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», выручка сахарозаводчика в 2016 году составила лишь 1,867 млрд рублей. При этом предыдущие четыре года компания только наращивала обороты – с 268,468 млн рублей в 2012 году до 4,219 млрд рублей в 2015 году.

В итоге «Приморский сахар» второй год подряд закончил с чистым убытком: 27,853 млн рублей в 2015 году и 52,016 млн рублей в 2016 году.

ООО «Приморский сахар» создано на базе одноименного ОАО в Уссурийске в апреле 2004 года, после того как владивостокская компания ООО «Грасп», занимавшаяся оптовыми поставками сахара в Приморский край, выкупила имущественный комплекс завода. Уставный капитал ООО в настоящее время составляет 30,6 млн рублей. Единственным учредителем ООО является компания Rosenberg A.G., зарегистрированная на Сейшельских островах.

Олег КЛИМЕНКО.