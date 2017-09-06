Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Пятнадцать лет на страже
В октябре исполняется пятнадцать лет со Дня создания ФГУП «УВО Минтранса России» - у его работников позади три пятилетки напряженного труда, а в активе - бесценный опыт крупной организации, способной гарантированно защитить объекты транспортного комплекса страны
Сегодня ФГУП «УВО Минтранса России» - это крупнейшая организация, обеспечивающая транспортную безопасность страны и заслужившая за годы своей активной работы репутацию надежного партнера. 11 филиалов обеспечивают охрану более 1000 объектов транспортного комплекса на территории всей Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.
15 октября 2017 года исполняется 15 лет со Дня создания ФГУП «УВО Минтранса России». Позади три пятилетки напряженного труда, а в активе - бесценный опыт крупной организации, способной гарантированно защитить объекты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, обеспечить их охрану и транспортную безопасность. Одним из крупнейших структурных подразделений ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» считается Приморский филиал, охватывающий территорию всего Дальневосточного федерального округа.
В целях реализации планов обеспечения транспортной безопасности Предприятие оказывает услуги по оснащению объектов транспортной инфраструктуры различными комплексами технических средств обеспечения безопасности, автоматизации, телекоммуникации, связи, телевидения, автоматизации диспетчерского управления, системами жизнеобеспечения, выполняя весь комплекс работ от проектирования до ввода в строй с последующим гарантийным, техническим обслуживанием и эксплуатацией.
Работники предприятия оборудовали инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности десятки объектов транспортного комплекса, защиту которых сейчас, наряду с другими структурами, осуществляют подразделения ведомственной охраны Минтранса России.
1 сентября 2014 г. Приказом ФГУП «УВО Минтранса России» от 25.08.2014 № 376 создан учебный центр ФГУП «УВО Минтранса России» для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, разработанных в соответствии с приказом Минтранса России от 8 сентября 2014 года № 243 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности». В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в филиалах ФГУП «УВО Минтранса России» создан Учебный пункт Приморского филиала, имеющий учебно-тренажерную базу, в том числе тренажеры, соответствующие требованиям, которые установлены порядком подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.
В соответствии пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» силы обеспечения транспортной безопасности подлежат обязательной аттестации, проводимой органами аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
ФГУП «УВО Минтранса России» получило аккредитацию в качестве аттестующей организации в Федеральном агентстве воздушного транспорта, Федеральном агентстве морского и речного транспорта, Федеральном дорожном агентстве. На базе филиала создан отдел аттестации, имеющий право осуществлять проверку в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработку персональных данных отдельных категорий указанных лиц.
«В этот день с радостью можно отметить, что за пятнадцать лет успешной работы наше Предприятие стало мощнейшим в области охраны объектов транспортного комплекса России, и в этом большая заслуга всех сотрудников Управления и филиалов. Мы ставим перед собой большие цели и полны решимости внести достойный вклад в обеспечение транспортной безопасности страны, впереди у нас много работы и новых задач, которые мы вместе будем эффективно решать», - отмечает директор филиала Виталий ПЕХОТА.
На фото: Одним из крупнейших структурных подразделений ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» считается Приморский филиал, охватывающий территорию всего Дальневосточного федерального округа.
Полина ДЖУРОВА.
Новости тематики
- Приморью пообещали еще 1 млрд рублей на дороги
- На ВЭФ подписан пакет документов по российско-корейскому сотрудничеству
- Во Владивостоке на ВЭФ подписано соглашение о создании нового инвестиционного фонда
- Во Владивостоке открыли технико-внедренческий парк технопарк "Русский"
- Нефтепорт Козьмино уверенно смотрит в будущее
- В Приморье порт Зарубино завалят зерном
- Приморскому производителю сахара стало горько
- Пятнадцать лет на страже
- От целлюлозы до женьшеня
- Частные инвесторы на Дальнем Востоке получают законодательную поддержку правительства
Новости раздела
- Приморью пообещали еще 1 млрд рублей на дороги
- На ВЭФ подписан пакет документов по российско-корейскому сотрудничеству
- Во Владивостоке на ВЭФ подписано соглашение о создании нового инвестиционного фонда
- Во Владивостоке открыли технико-внедренческий парк технопарк "Русский"
- Китай выходит на приморские поля
- Приморский урожай просится в АТР
- Жилой комплекс "ИЗУМРУДНЫЙ" во Владивостоке
- Приморье будут отапливать облигациями
- Наращивать объемы, не навредив экологии
- Нефтепорт Козьмино уверенно смотрит в будущее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
- Рубль начал стремительно дорожать
- "Аэропорты Регионов" намерены вложить в развитие аэропорта на Камчатке 7,8 млрд рублей
- Владивостокская кольцевая автодорога может уйти под землю
- Во Владивостоке владельцы гаражей лишаются собственности и еще остаются должны
- Россиян избавят от одного налога
- В Приморье на взятках погорел крупный чиновник
- Президента Путина ожидают во Владивостоке в ближайшие часы
- Во Владивостоке появятся японские "умные светофоры"
- В Хабаровском крае планируют открыть туристический информационный центр