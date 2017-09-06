Пятнадцать лет на страже

В октябре исполняется пятнадцать лет со Дня создания ФГУП «УВО Минтранса России» - у его работников позади три пятилетки напряженного труда, а в активе - бесценный опыт крупной организации, способной гарантированно защитить объекты транспортного комплекса страны

Сегодня ФГУП «УВО Минтранса России» - это крупнейшая организация, обеспечивающая транспортную безопасность страны и заслужившая за годы своей активной работы репутацию надежного партнера. 11 филиалов обеспечивают охрану более 1000 объектов транспортного комплекса на территории всей Российской Федерации от Калининграда до Владивостока.

15 октября 2017 года исполняется 15 лет со Дня создания ФГУП «УВО Минтранса России». Позади три пятилетки напряженного труда, а в активе - бесценный опыт крупной организации, способной гарантированно защитить объекты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, обеспечить их охрану и транспортную безопасность. Одним из крупнейших структурных подразделений ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» считается Приморский филиал, охватывающий территорию всего Дальневосточного федерального округа.

В целях реализации планов обеспечения транспортной безопасности Предприятие оказывает услуги по оснащению объектов транспортной инфраструктуры различными комплексами технических средств обеспечения безопасности, автоматизации, телекоммуникации, связи, телевидения, автоматизации диспетчерского управления, системами жизнеобеспечения, выполняя весь комплекс работ от проектирования до ввода в строй с последующим гарантийным, техническим обслуживанием и эксплуатацией.

Работники предприятия оборудовали инженерно-техническими системами обеспечения транспортной безопасности десятки объектов транспортного комплекса, защиту которых сейчас, наряду с другими структурами, осуществляют подразделения ведомственной охраны Минтранса России.

1 сентября 2014 г. Приказом ФГУП «УВО Минтранса России» от 25.08.2014 № 376 создан учебный центр ФГУП «УВО Минтранса России» для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, разработанных в соответствии с приказом Минтранса России от 8 сентября 2014 года № 243 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области подготовки сил обеспечения транспортной безопасности». В соответствии с лицензией на образовательную деятельность в филиалах ФГУП «УВО Минтранса России» создан Учебный пункт Приморского филиала, имеющий учебно-тренажерную базу, в том числе тренажеры, соответствующие требованиям, которые установлены порядком подготовки сил обеспечения транспортной безопасности.

В соответствии пунктом 2 статьи 12.1 Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» силы обеспечения транспортной безопасности подлежат обязательной аттестации, проводимой органами аттестации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

ФГУП «УВО Минтранса России» получило аккредитацию в качестве аттестующей организации в Федеральном агентстве воздушного транспорта, Федеральном агентстве морского и речного транспорта, Федеральном дорожном агентстве. На базе филиала создан отдел аттестации, имеющий право осуществлять проверку в целях аттестации лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, или осуществляющих такую работу, а также обработку персональных данных отдельных категорий указанных лиц.

«В этот день с радостью можно отметить, что за пятнадцать лет успешной работы наше Предприятие стало мощнейшим в области охраны объектов транспортного комплекса России, и в этом большая заслуга всех сотрудников Управления и филиалов. Мы ставим перед собой большие цели и полны решимости внести достойный вклад в обеспечение транспортной безопасности страны, впереди у нас много работы и новых задач, которые мы вместе будем эффективно решать», - отмечает директор филиала Виталий ПЕХОТА.

На фото: Одним из крупнейших структурных подразделений ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ» считается Приморский филиал, охватывающий территорию всего Дальневосточного федерального округа.

Полина ДЖУРОВА.