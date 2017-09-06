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Российские и зарубежные участники готовятся к конгрессу рыбаков во Владивостоке
XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. В этом году форум решили посвятить многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.
Основная тема XII Международного конгресса рыбаков - «Новации в рыбной отрасли - импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».
Обсудить планируется многочисленные изменения, которые происходят в российской рыбной отрасли. Так, меняется система предоставления права на вылов: вводятся квоты добычи в инвестиционных целях, с 2019 года начнут действовать новые принципы регулирования прибрежного рыболовства. С 1 сентября 2017 года вступит в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», требованиями которого нужно руководствоваться при производстве, хранении, перевозке, реализации рыбных товаров. А с 1 января 2018 года предприятиям предстоит перейти на обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Продолжается и подготовка к внедрению электронных систем отчетности об уловах.
Участвовать в конгрессе готовятся предприятия главных рыбодобывающих регионов. Традиционно ожидаются и зарубежные делегации: из Норвегии, Исландии, стран АТР. Сейчас продолжается прием заявок на участие в конгрессе. Зарегистрироваться можно с помощью специальной формы, которая размещена на сайте конгресса. Программа конгресса будет включать пленарное заседание и три круглых стола.
Ежегодно в Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ключевых ассоциаций, союзов и научных организаций рыбохозяйственной отрасли России, руководители рыбопромышленных компаний, представители зарубежных стран.
Евгений ИТАРОВ.
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