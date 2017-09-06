www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.34 р. 100 JPY: 52.75 р.
EUR: 68.42 р. 10 CNY: 87.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Рыбная отрасль
Распечатать

Российские и зарубежные участники готовятся к конгрессу рыбаков во Владивостоке

06 Сентября 2017, 11:02 | Приморье

XII Международный конгресс рыбаков пройдет во Владивостоке с 5 по 6 октября. В этом году форум решили посвятить многочисленным изменениям, которые происходят в жизни отрасли.

Основная тема XII Международного конгресса рыбаков - «Новации в рыбной отрасли - импульс эффективного использования и сохранения богатств Мирового океана, их влияние на мировые рынки».

Обсудить планируется многочисленные изменения, которые происходят в российской рыбной отрасли. Так, меняется система предоставления права на вылов: вводятся квоты добычи в инвестиционных целях, с 2019 года начнут действовать новые принципы регулирования прибрежного рыболовства. С 1 сентября 2017 года вступит в силу технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», требованиями которого нужно руководствоваться при производстве, хранении, перевозке, реализации рыбных товаров. А с 1 января 2018 года предприятиям предстоит перейти на обязательную электронную ветеринарную сертификацию. Продолжается и подготовка к внедрению электронных систем отчетности об уловах.

Участвовать в конгрессе готовятся предприятия главных рыбодобывающих регионов. Традиционно ожидаются и зарубежные делегации: из Норвегии, Исландии, стран АТР. Сейчас продолжается прием заявок на участие в конгрессе. Зарегистрироваться можно с помощью специальной формы, которая размещена на сайте конгресса. Программа конгресса будет включать пленарное заседание и три круглых стола.

Ежегодно в Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ключевых ассоциаций, союзов и научных организаций рыбохозяйственной отрасли России, руководители рыбопромышленных компаний, представители зарубежных стран.

Евгений ИТАРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: еаэс  рыбная отрасль 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru