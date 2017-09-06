Свежие морепродукты - на стол россиян

Преображенская база тралового флота модернизирует суда и осваивает рынки

Крупнейшее рыбопромысловое и рыбоперерабатывающее предприятие Дальнего Востока - ПАО «Преображенская база тралового флота» - продолжает наращивать объемы лова. Есть все предпосылки к тому, что промысловый сезон 2017 года для ПБТФ окажется не менее успешным, чем прошлогодний. По словам генерального директора Базы Сергея ЕРЕМЕЕВА, успехи предприятия стали возможными благодаря системной работе по обновлению и модернизации флота, а также развитию рыбопереработки, пишет Деловая газета "Золотой Рог".





Генеральный директор ПАО «Преображенская база тралового флота» Сергей Еремеев.

По итогам 2016 года квоты ПАО «ПБТФ» на вылов морских биоресурсов оказались выбраны на 98%. Путина была успешной по всем районам промысла, несмотря на некоторые сложности технического плана. С начала 2017 года квоты по Северо-Охотской промысловой зоне выбраны уже на 95%, а в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской зонах - более чем на 70%. Кроме того, уже к середине июля три судна ПБТФ успешно выполнили производственное задание в Беринговом море и направились в другие районы промысла. В компании не сомневаются, что до конца года освоят оставшийся объем квот по минтаю и сельди. Кроме того, в подзоне «Приморье» судно «Леопард» продолжает осваивать квоты по крабу, а другие представители «кошачьей» флотилии, «Рысь» и «Барс», почти выбрали квоты по гребенчатой креветке.

В этом сезоне продолжает нарабатываться опыт эксплуатации построенного в 2015 году сайролова «Лучегорск». Сегодня он находится в районе Южных Курил, вылавливая от 5 до 25 тонн рыбы ежесуточно. По итогам двух-трех лет работы «Лучегорска» планируется принять решение по поводу заказа новых судов данного типа. Кроме того, недавно компания провела необходимые процедуры, сделавшие «Лучегорск» и БАТМ «Генерал Трошев» заходными в российские порты.

- Чтобы осваивать добычу новых объектов промысла, например скумбрии, нам необходимы новые суда. Сегодня обсуждаются различные варианты пополнения флота ПАО «ПБТФ». В том числе готовим заявку на строительство крупнотоннажного судна в рамках государственной программы инвестиционных квот, - рассказал генеральный директор Преображенской базы тралового флота Сергей ЕРЕМЕЕВ.

Особое внимание в компании уделяют продвижению своей продукции на российский рынок, в том числе сотрудничеству с торговыми сетями европейской части РФ. Работа эта непростая, но она уже приносит результат. Зимой входящий в структуру ПБТФ рыбокомбинат отправил на выставку в Москву пробную партию тефтелей из красной рыбы в томатном соусе, которые получили высокую оценку специалистов. Также по торговым сетям западной части страны разошлись небольшие партии консервированных сайры, мойвы, иваси. А недавно одна из федеральных сетей заказала у ПБТФ 200 тысяч банок консервов «Печень минтая по-приморски», которые изготавливаются прямо в море: в 2016 году РКТ-С «Капитан Демидюк» был оборудован производственной линией, позволяющей осуществлять более глубокую переработку сырья. Консервы, изготовленные из свежайшего, а не из замороженного сырья отличаются своими превосходными вкусовыми качествами.

Добавим, что рыбокомбинат ПБТФ после проведенной несколько лет назад модернизации способен вырабатывать до 300 тысяч банок ежесуточно. Кроме того, предприятие готовит инвестиционный проект по глубокой переработке минтая и сельди на берегу.

Одним из приоритетов компании остается подготовка специалистов для рыбохозяйственной отрасли. Только в 2016 году компанией принято на практику около 50 студентов, обучающихся по специальностям судоводителей, судомехаников, рефмехаников. Активно идет работа по привлечению в компанию молодых специалистов, окончивших «морские» вузы Дальнего Востока и западных регионов страны - Астраханской области, Краснодарского края и Крыма. Добавим, что недавно ПБТФ открыла кадровое представительство во Владивостоке. Теперь каждый, кто рассматривает возможность трудоустройства на предприятие, может получить всю необходимую информацию и пройти предварительное собеседование, не выезжая в Преображение.

Тем, кто уже работает на предприятии, дорогу в Лазовский район облегчил авиарейс из Владивостока, открытый год назад благодаря софинансированию со стороны ПБТФ. С началом летнего сезона загрузка воздушных судов выросла почти до 100%. Сейчас рассматривается возможность введения вечерних рейсов во Владивосток и обратно по пятницам и воскресеньям.

Осознавая свою роль градообразующего предприятия для поселка Преображение, ПАО «ПБТФ» продолжает программы помощи ветеранам и социальным учреждениям. Предприятием ежегодно утверждается социальный договор с поселковым советом ветеранов и общественной организацией инвалидов. В 2017 году, в связи с продолжающимся ростом цен на продукты и лекарства, предприятие скорректировало свой благотворительный бюджет сразу по нескольким статьям. На 10% по сравнению с прошлым годом вырос размер пособий, которые ежемесячно выплачиваются работникам базы флота, ушедшим на заслуженный отдых. На 20% увеличен фонд, поступающий в распоряжение совета ветеранов и предназначенный для приобретения лекарств. На финансирование этих и других обязательств в рамках социального договора ПАО «ПБТФ» направило в 2016 году свыше 7,5 млн рублей.

Кроме того, предприятие поддерживает объекты соцкультбыта Лазовского района, в том числе спортзал в поселке Преображение. В случае, если будет вопрос с долгосрочной арендой объекта, ПБТФ готова выполнить его капитальный ремонт. Ежегодно при поддержке предприятия проводится турнир по настольному теннису, где собираются мастера ракетки со всего Дальнего Востока.

Досье "Золотого Рога": Преображенская база тралового флота основана в 1930 году. Предприятие осуществляет морской промысел, развивает прибрежное рыболовство и марикультуру, ведет рыбопереработку на дочернем рыбокомбинате. База имеет собственный судоремонтный завод и док для среднетоннажных судов. Основными объектами лова ПБТФ являются минтай, сельдь, краб и креветка. По итогам 2016 года рыбодобывающим флотом компании было добыто 102 тысячи тонн минтая и 21 тысяча тонн сельди. ПАО «Преображенская база тралового флота» неоднократно входила в число номинантов и победителей ежегодной Краевой Бизнес-Премии - совместного проекта ИК «Золотой Рог» и Администрации Приморского края, а в 2016 году эксперты отдали председателю совета директоров ПБТФ Сергею САКСИНУ первое место в номинации «Менеджер года».

Артем СТРОГИН.