От целлюлозы до женьшеня

В КРДВ поступил очередной пакет заявок от компаний-инвесторов, желающих стать резидентами cвободного порта Владивосток и ТОРов

С момента вступления в силу федеральных законов «О территориях опережающего социально-экономического развития» и «О свободном порте Владивосток» в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» поступило 797 заявок от желающих получить статус резидента территорий, где создан благоприятный климат для ведения предпринимательской деятельности, пиште Деловая газета "Золотой Рог".

18 новых заявок на заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях ТОР и свободного порта Владивосток поступило от потенциальных инвесторов на прошедшей неделе в АО «КРДВ».

Так, в ТОР «Камчатка» в селе Устьевом Соболевского района ООО «Витязь-Авто» планирует задействовать собственный флот и приступить к организации добычи и переработки водных биологических ресурсов. К слову, рыбодобывающая и перерабатывающая отрасль для Камчатки - градообразующая. В Дальневосточном федеральном округе край стоит на первом месте по вылову биоресурсов, здесь насчитывается более 500 предприятий, половина из них занята добычей. Новое предприятие будет ориентировано на вылов и производство лососевых пород рыб. По расчетам инвестора, в период лососевой путины рыбоперерабатывающий завод должен выпускать до 140 тонн в сутки готовой продукции: икры и мороженой кеты, кижуча, нерки. Работать на производстве будут полторы сотни местных жителей.

На территории опережающего развития «Комсомольск» в городе Амурске ООО «Новая русская целлюлоза» инициирует строительство завода по производству растворимой целлюлозы из древесины лиственницы и ели с использованием низкосортной древесины и отходов механической деревообработки. В основу заложены уникальные технологии, которые позволят снизить энергопотребление и степень воздействия на окружающую среду. Выпускаемый продукт характеризуется высокой белизной и малым количеством примесей, что позволяет применять его при производстве воздушных, а также топливных, лабораторных и фильтров для кофеварок.

В команду проекта привлечены ведущие специалисты-технологи, инженеры и менеджеры лесопромышленного комплекса России. Также над вопросом использования лиственницы для производства целлюлозы работали специалисты Университета леса из Финляндии, ученые из Японии, Китая и США.

В настоящее время, по информации инвестора, имеется подтверждение потенциальных потребителей намерения о покупке готовой продукции, что гарантирует продажу 100% производимого объема растворимой целлюлозы. Кроме того, весь произведенный объем технической целлюлозы в рамках импортозамещения востребован на внутреннем рынке.

Организацию новых видов деятельности по обработке древесины и производству изделий из дерева, топливных гранул из отходов деревопереработки инициировал потенциальный резидент cвободного порта Владивосток ООО «Фортуна». Компания также планирует наладить выращивание в Хасанском районе женьшеня. Более 90 человек получат работу в случае реализации проекта.

Общества с ограниченной ответственностью «АВЕРС» и «Автосоюз» выступили с проектами строительства во Владивостоке жилого комплекса с придомовыми территориями, парковочными местами, детскими и парковыми зонами и организации автостоянок. Общая сумма заявленных инвестиций с момента создания территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток - около 1,9 трлн рублей. Реализация инвестиционных проектов позволит создать в регионе более 89 000 рабочих мест.

Юрий РОГОВ.