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Частные инвесторы на Дальнем Востоке получают законодательную поддержку правительства

06 Сентября 2017, 09:00 | Приморье

Правительство России одобрило перечень из 21 частного инвестиционного проекта с общим объемом планируемых инвестиций 545 млрд рублей для включения в Государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Соответствующее распоряжение подписал на днях председатель правительства России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Распоряжение утвердило решение подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Данные инвестиционные проекты не требуют выделения на их реализацию средств федерального бюджета. Инвестор реализует проект за счет собственных финансовых ресурсов.

«Правительство России будет рассматривать и поддерживать новые проекты, которым не требуется прямая бюджетная поддержка, чтобы ясно показать, что в этих проектах заинтересованы не только частные инвесторы, но и государство», - отмечал ранее полпред Юрий Трутнев.

«Частные инвестиционные проекты включены в государственную программу впервые. Это совершенно новый механизм, который был разработан Минвостокразвития России по инициативе самих инвесторов. Его смысл простой - придать проекту статус государственной задачи. Как правило, таким проектам не нужны государственные субсидии, им нужны административная поддержка и максимальный «зеленый свет» на реализацию проекта от властей всех уровней», - отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Как считает вице-премьер, «контролирующие органы должны понять, что кроме всех важных ведомственных задач существует еще главная задача - чтобы людям было хорошо в стране, а региональные органы власти должны контролировать всю цепочку реализации инвестпроекта, чтобы вовремя выдавались соответствующие документы - экспертиза, разрешение на землю, подключение к сетям». «Инвестор при реализации проекта сталкивается с десятком организаций, от которых надо специальные бумаги получить. Все эти организации должны понимать, что, если что-то будет затягиваться, мы будем вмешиваться», - подчеркнул Юрий Трутнев.

По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, федеральное ведомство планирует упростить механизм включения инвестпроектов в дальневосточную госпрограмму. «Мы хотим отказаться от периодичности отбора инвестпроектов и сделать его бессрочным. В любой момент инвестор должен обладать правом подать заявку на включение его проекта в государственную программу. Сейчас мы над этим работаем», - уточнил Александр Галушка.

По словам министра, Минвостокразвития России готово индивидуально рассмотреть все вопросы, связанные с реализацией таких инвестиционных проектов. Для этого могут быть созданы адресные «дорожные карты», содержащие меры федеральной, региональной, муниципальной поддержки, а также меры поддержки компаний с государственным (муниципальным) участием. Такие «дорожные карты» будут также утверждаться правительственной подкомиссией по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.

«Мероприятия, заложенные в такие «дорожные карты», обязательны для исполнения властей всех уровней - от федеральных до муниципальных. Все решения, которые одобрены для активизации таких проектов, будут обязательны для исполнения и находиться под дополнительным контролем», - подчеркнул Александр Галушка.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: Галушка  медведев  инвестиции  правительство 



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