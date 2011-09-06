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ДВЗ «Звезда» доработался до убытка
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» закончило 2010 год с чистым убытком в размере 139,570 млн рублей, тогда как годом ранее было получено 6,373 млн рублей чистой прибыли. В то же время выручка компании выросла на 17,6% - до 2 млрд 175,219 млн рублей.
Как следует из годового отчета, главными потребителями продукции завода по традиции остаются Минобороны и ГК «Росатом» - 42,41% от общего объема производства. На работы по судоремонту с Управлением ФСБ по Приморскому краю приходится 13,79% годового объема, на выполнение работ по международным контрактам (утилизация АПЛ) - 32,08%. Прочие коммерческие заказы составляют всего 7,24%.
Досье "ЗР"
ОАО «ДВЗ «Звезда» (г. Большой Камень) - единственный на Дальнем Востоке России специализированный завод по среднему ремонту подводных лодок и кораблей с атомной энергетической установкой. 78,73% акций принадлежит АО «Дальневосточный центр судостроения» (ДЦСС, дальневосточная «дочка» Объединенной судостроительной корпорации), 21,27% - Федеральному агентству по управлению госимуществом.
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