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ГМК «Дальполиметалл» успешно модернизируется

06 Сентября 2011, 00:36 | Приморье

В январе-июле текущего года ОАО «ГМК «Дальполиметалл» добыло более 450 тыс. тонн свинцово-цинковой руды, выпустило около 30 тыс. тонн свинцово-цинкового концентрата. Руды добыли на 25 тыс. тонн больше прошлогоднего, а вот концентрата выпустили чуть меньше, так как содержание металлов в руде падает.

Предприятие выполняет намеченную инвестиционную программу на 2011 год. Уже куплены две новых погрузо-доставочных машины для Южного рудника. Приобрели самосвал, планируется прибрести и малогабаритный самоходный буровой станок. Тогда оно сможет на 10 тыс. тонн увеличить добычу руды на Южном. Изготовлены поставщиком - компанией «Сандвик Майнинг» и оплачены погрузочно-доставочная машина и самосвал для работы на ведущем руднике «Николаевский». Их поставка позволит стабилизировать работу рудника и решать задачу по строительству нового горизонта, ввод в эксплуатацию которого позволит наращивать добычу руды с нынешних 350 тыс. тонн в год до 450 тыс. тонн.

В этом году ОАО «ГМК Дальполиметалл» ведет доразведку Силинского месторождения, готовит его к разработке, а добыча начнется со следующего года. Запасы «Силинки» - около 800 тыс. тонн богатой свинцово-цинковой руды. Если добывать по 100 тыс. тонн руды в год, запасов хватит на 8 лет. Для «Силинки» тоже приобретается новая техника. Запасы будут уточняться, предприятие надеется найти новые, сейчас ведутся буровые работы по жиле «Безымянная»: месторождение будет отрабатываться начиная с этой жилы. В этом году на «Силинке» начнут строить рудник, произведут раскоску штольни, то есть увеличат сечение штольни, чтобы туда могла пройти самоходная техника. Будет построен там и вахтовый поселок для горняков. А работать на Силинском будут прежде всего горняки из Кавалерово, которые сейчас вахтовым методом трудятся в разных артелях Дальнего Востока. На «Силинке» со временем будет трудоустроено до 100 человек. Кстати, на ГМК уже сегодня работают около 40 кавалеровцев.

В планах на второе полугодие - выполнение ОАО «ГМК «Дальполиметалл» годовой производственной программы по добыче 795 тыс. тонн руды в год. Кроме этого, предприятие продолжит заниматься развитием Силинского месторождения, выполнять инвестиционную программу.

Автор: Татьяна Курочкина
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