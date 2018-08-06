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Экспорт рыбной продукции из Приморья увеличился в 2,5 раза
Почти 100 тысяч тонн рыбы и рыбных продуктов экспортировано в регионы России в 2017 году.
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморья, основной объем рыбы и рыбной продукции приходится на Сахалинскую область, Москву, Хабаровский и Камчатский края.
«В 2017 году в регионы РФ из Приморья экспортировано почти 100 тысяч тонн рыбы и рыбной продукции, что в 2,4 раза больше, чем в 2014 году», – сообщили в ведомстве.
Значительно увеличились объемы поставок консервов и пресервов.
«Вывезено почти 27 миллионов условных банок рыбных консервов и около 250 тысяч рыбных пресервов, что составляет 157% и 200% соответственно от объемов 2014 года», – добавили в ведомстве.
Вице-губернатор Валентин Дубинин отметил, что в 2017 году приморские рыбаки добыли более 760 тысяч тонн водных биоресурсов. Это составляет четвертую часть от объемов вылова в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и шестую часть от вылова по всей России.
Напомним, ранее глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что система рыболовства и аквакультуры Приморья требует значительных преобразований.
«Одна из главных задач – снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы – восстановление рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье – исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий переработки, аквакультуры», – обозначил Андрей Тарасенко.
Вопрос развития рыбной отрасли Андрей Тарасенко обсудил с Президентом России Владимиром Путиным на встрече в Кремле 4 июля 2018 года.
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