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Новый авиарейс связал Владивосток с Пусаном

06 Августа 2018, 13:40 | Приморье

Договоренность об открытии еще одного авиарейса, связывающего приморскую столицу с самым активным городом побратимом – Пусаном – была достигнута в ходе рабочего визита главы Владивостока Виталия Веркеенко в Южную Корею. Торжественная церемония запуска авиарейса состоялась вчера, 5 августа. В этот день самолет нового авиаперевозчика впервые приземлился с пассажирами на борту в воздушной гавани Приморья в 18.00.

Первых пассажиров рейса в Международном аэропорту Владивосток встретили представители администраций городов Владивосток и Пусан, Генерального консульства Республики Корея, руководители Международного аэропорта Владивосток и южнокорейской авиакомпании Air Busan. Они перерезали символическую красную ленточку, обменялись словами благодарности и некоторым из пассажиров подарили цветы и подарочный сертификат на бесплатный перелет по направлению Пусан – Владивосток. 

В ходе торжественной части церемонии открытия рейса, которая состоялась в отеле Lotte, был подписан меморандум о сотрудничестве между департаментом туризма администрации Приморского края, южнокорейской компанией Air Busan  и Агентством продвижения экономики города Пусан.

«Город Пусан занимает особое место в истории и жизни Владивостока. Это наш город-побратим уже на протяжении 26 лет, наш один из самых близких и активных иностранных партнеров, с которым развиваются деловые, экономические, торговые, культурные, спортивные, туристические контакты и обмены. С каждым годом значительно растет интерес южнокорейских туристов к нашему городу и краю, за это полугодие практически на 100% увеличилось число корейских туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – отметил начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир в ходе своей приветственной речи. – Во многом такой рост интереса туристов к городу связан с активной деятельностью авиаперевозчиков по расширению маршрутной сетки. Ведь чем доступнее регион для туристов, чем больше предложений, тем больше динамика потоков и заинтересованность гостей по отношению к нашему городу. Уверен, что новый рейс авиакомпании Air Busan будет пользоваться большим спросом, как у российских, так и южнокорейских путешественников, позволит привлечь еще больше туристов в наши регионы, а также поспособствует более активному развитию не только туристских связей, но также экономических, торговых и культурных».

Отметим, Страна утренней свежести находится на втором месте по объему турпотока (после КНР) и на первом по интенсивности его прироста. С начала года приморскую столицу с туристскими целями посетили свыше 71 тысяч путешественников из Южной Кореи.

«Владивосток интересен корейскому туристу, – рассказала главный специалист управления международных отношений и туризма Анна Лаптева. – Путешественники из Южной Кореи предпочитают индивидуальные туры, в основном приезжают парами или маленькими компаниями. Их привлекает местная разнообразная и колоритная кухня, европейская архитектура, Мариинский театр с русским балетом и шоппинг».

Как сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток, в летнем расписании регулярный рейс во Владивосток авиакомпания Air Busan будет выполнять три раза в неделю. По вторникам и воскресеньям вылет из Владивостока в 18.50, прилет в 18.00. По пятницам вылет из Владивостока в 19.05, прилет в 17.40. На маршруте задействовано воздушное судно Airbus 320-200.

Южнокорейское направление является самым востребованным среди пассажиров Международного аэропорта Владивосток. В настоящий момент на этом направлении работают семь авиакомпаний. С приходом нового авиаперевозчика количество рейсов между Владивостоком и Южной Кореей увеличится до более 70 рейсов в неделю.

Миссия Владивостока – стать центром международного экономического и культурного сотрудничества России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом глава города Виталий Веркеенко сказал на одном из консульских приемов. Увеличение туристического потока является подтверждением статуса Владивостока как Тихоокеанской столицы России. В прошлом году приморскую столицу посетили свыше 3 миллионов иностранных туристов и путешественников из разных городов нашей страны. Росту турпотока во Владивосток способствует и упрощенный визовый режим, позволяющий гражданам 18 стран посещать территорию Свободного порта Владивосток по электронной визе. 

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток"

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Теги: владивосток  авиаперевозки  пусан  аэропорт Владивосток  южная корея 



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