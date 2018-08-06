"Капитан Хлебников" попал в осаду

Скандал в поселке Славянка уже вышел за пределы Хасанского района и дошел до Москвы

Ледокол «Капитан Хлебников» - судовладелец ФГУП «Росморпорт» - оказался заложником действий ПАО «Славянский СРЗ». Уже почти неделю судно, встав на ремонт в док компании-подрядчика, находится на осадном положении. Апогеем стало размещение пятитонной конструкции руководством СРЗ, которая преградила путь на судно с берега. При этом руководство завода не только препятствует экипажу ледокола в проходе на судно, более того, ледокол отключили от электропитания и водоснабжения. В настоящее время по факту этих действий направлено обращение в транспортную прокуратуру, УФАС по Приморскому краю и администрацию Приморского края.

Скандал в поселке Славянка уже вышел за пределы Хасанского района и дошел до Москвы. По одной из версий, конфликт интересов между «Росморпортом» и ПАО «Славянский СРЗ» случился из-за государственного контракта на доковые работы, который «Росморпорт» не подписал с заводом в этом году.

Как рассказал деловой газете «Золотой Рог» источник в ФГУП «Росморпорт», федеральное предприятие в этом году решило работать только с теми подрядчиками, кто имеет действующие квалификационные документы на плавучие доки. Изменившиеся требования к доковым сооружениям стали непреодолимым барьером для ПАО «Славянский СРЗ», на пути к государственному контракту на докование ледокола.

«Славянский СРЗ не имеет квалификационных документов на свои плавучие доки. Это означает, что согласно требованиям данный завод не мог претендовать на проведение работ и участие в конкурсных процедурах. Требования законодательства при размещении государственного контракта нельзя нарушать, и если с коммерческими судами судовладельцы могут закрыть глаза на тот факт, что док не освидетельствован, то ФГУП не может проигнорировать отсутствие допуска плавдока. Требования к участнику закупки указаны в положении ФГУП «Росморпорт» от 28.12.2016 года», - рассказал неофициальный источник во ФГУП.

Между тем, как следует из документов, ФГУП после запроса предложений нашел предприятие, чей док имел необходимые квалификационные свидетельства. Государственный контракт был заключен между ФГУП «Росморпорт» и ООО «Дальзавод».





Исполнитель после получения извещения о закупке от 23 июля, опубликованного на сайте госзакупок, приступил к выполнению контракта. Его плавучий док расположен на водной акватории, которую он арендовал у государства законным порядком. Однако проход в док осуществлялся через территорию СРЗ.

Всего несколько дней работы на ледоколе производились в нормальном режиме. Как следует из обращения в транспортную прокуратуру, проблемы с ремонтом ледокола начались, как только была подана заявка на постановку судна в док.

Когда информация о контракте появилась на официальном сайте госзакупок, уже через несколько дней был перекрыт проезд для автомобильного транспорта, следующего в док. На понтонном переходе между причалом и доком «внезапно» появилась пятитонная железная конструкция. А следующим шагом стало ограничение пешего прохода для работников подрядчика.





24 июля судно становится в док. На этот момент в доке уже отключено электропитание. Экипажи дока и ледокола оказываются заложниками СРЗ, нет ни света, ни воды.

Капитан ледокола и представитель подрядчика столкнулись с тем, что в док со стороны берега не может ни подняться, ни спуститься ни один человек. Но моряки не сдаются. Чтобы осуществлять доставку продуктов питания и необходимых комплектующих, задействуют специальный плашкоут с аппарелью. Людей кормят, а вот бытовые условия не самые лучшие.

Однако, несмотря на все препятствия со стороны СРЗ, ремонт ледокола был продолжен. Люди на руках перетаскивают все оборудование и упорно работают. Ведь на кону государственные интересы. Сроки ремонта должны быть соблюдены, ледокол «Росмортпорта» «Капитан Хлебников» уже 1 сентября должен выйти в рейс, взяв на борт несколько сотен иностранных туристов.

«Если ФГУП сорвет условия контракта, то ему выдвинут серьезные штрафные санкции. Кроме наказания рублем под вопросом выполнение Российской Федерацией своих обязательств на международной арене. Это понимает руководство ФГУП, оно уже направило свои претензии в Приморье. Но, видимо, в Приморье нет волевых чиновников, которые могли вмешаться в ситуацию и защитить интересы России, - считает источник ФГУП. – В связи с этим остается надеяться только на вмешательство полпредства президента в ДФО»

Между тем представитель подрядчика, комментируя ситуацию, считает, что в ситуацию уже давно должны вмешаться надзорные ведомства. «Сегодня создана угроза жизни и здоровью экипажей «Капитана Хлебникова» и дока. Заявления в транспортную прокуратуру и УФАС направлены. Но так как реакции нет, возможно, на местах надзорные органы не стремятся разобраться и дать оценку действиям руководства завода.Однако наша компания делает все возможное, чтобы не допустить срыва государственной программы, в которой задействован ледокол. На данный момент работы выполнятся, закончена дефектовка механизмов и корпуса, разобрана вся арматура, зачищен корпус и подготовлен к окраске, - говорит генеральный директор ООО «Дальзавод» Ольга КОЛОБОВА. - Но есть сложности. Часть имущества, которое необходимо задействовать в ремонте, находится на территории СРЗ. Это пилы, сварочные аппараты, расходные материалы. Все это лежит в одном из цехов, который был арендован нами договору. Судьба этого имущества под вопросом, так как вывезти его с территории СРЗ не дает охрана. При этом руководство СРЗ говорит о том, что если мы его не заберем в ближайшее время, то они за его сохранность не отвечают». Пока экипажи судов бьются за соблюдение сроков докования, руководство ПАО СРЗ не комментирует ситуацию.





Досье «Золотого Рога»

35 лет ледокол "Капитан Хлебников" находится в составе флота Дальневосточного морского пароходства, с 1992-го совершает туристические экспедиционные рейсы в Арктику и Антарктику. Ледокол "Капитан Хлебников" построен финской верфью "Вяртсиля" в 1981 году и назвали в честь полярного капитана, участника Великой Отечественной войны Юрия Хлебникова. После постройки судно поступило в состав флота Дальневосточного морского пароходства, порт Владивосток. В 1990 году ледокол был переоборудован для совершения туристических экспедиционных рейсов, а первый рейс с пассажирами на борту совершил в 1992 году.

Водоизмещение корабля составляет 15 тысяч тонн, длина - 130 метров, ширина - 26,74 метра, осадка - 8,5 метра, высота борта - 12,3 метра. Ледокол может развивать максимальную скорость в 19,1 узлов (35,2 км/ч), а эксплуатационная скорость составляет 18 узлов. В Магадане "Капитан Хлебников" работает всего на трех дизелях, на 50% мощности.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото (лид) Morvesti.ru.