"Дальполиметалл" не станет инвестировать в LM

ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (Дальнегорск) отказалось от инвестирования в испытывающее финансовые трудности латвийское металлургическое предприятие Liepajas metalurgs (LM).

Liepаjas metalurgs испытывает финансовые трудности, основное производство из-за нехватки оборотных средств остановлено. Крупнейшие кредиторы предприятия, в том числе Госказна Латвии, ищут пути спасения компании. Лиепайский суд возбудил процесс банкротства предприятия, которое является крупнейшим работодателем Лиепаи.

В группу Liepajas metalurgs наряду с метзаводом, выпускающим чугун и сталь, входят стивидорная компания Liepajas osta LM, производитель стройматериалов Rukis LM, спортивный клуб Liepajas metalurgs и одноименный ледовый зал.

По информации латвийского предприятия, основные акционеры «Дальполиметалла» проявляли активный интерес к LM. Один из них, Эдуард ЯНАКОВ, в середине июня отмечал, что приморское предприятие готово возобновить производство на LM за 3-4 недели, если удастся договориться с клубом кредиторов и акционерами LM. Однако в конце августа стало известно, что «Дальполиметал» прекратил переговоры об инвестициях.

«Да, такая информация от «Дальполиметалла» получена. Жаль, но мы (кредиторы) не можем влиять на это (на процесс переговоров). Если бы владельцы компании передали акции кредиторам, то положение было бы иным, но пока - ничего», - сказала агентству BNS Ева ДЗЕЛМЕ, пресс-секретарь Госказны Латвии (один из кредиторов LM).

Досье «ЗР»

ОАО «Горно-металлургический комплекс (ГМК) «Дальполиметалл» образовано в 2001 году на базе ОАО «Дальполиметалл» и ЗАО «Свинцовый завод - Дальполиметалл». ГМК «Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Компания выпускает до 15% этих концентратов от общего производства в России. Уставный капитал компании составляет 630 млн рублей. Согласно списку аффилированных лиц на 1 января 2013 года, по 25% акций принадлежало ООО «Глобал - Полиметалл» и ООО «Инвестметаллхолдинг» (оба - Москва).

Участники рынка считают, что «Дальполиметалл», в настоящее время ориентированный исключительно на Китай, подыскивает другие варианты сбыта продукции.

«Дальполиметалл» ведет добычу полиметаллических руд в пределах 700-800 тыс. тонн и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Согласно годовому отчету, в 2012 году добыча руды составила 729,911 тыс. тонн при плане 771,070 тыс. тонн. Невыполнение основных производственных показателей в 2012 году объясняется недостаточностью собственных оборотных средств на финансирование текущей производственной деятельности в течение года. В частности, в сентябре прошлого года в связи с недостатком финансовых средств была приостановлена отработка месторождения «Силинское» (расположено в Кавалеровском районе Приморского края).

В компании отмечают, что металлургических заводов по переработке свинцовых концентратов в России нет, два металлургических завода по переработке цинковых концентратов находятся в южной и центральной части России, и уровень транспортных расходов не позволяют приморской компании пользоваться их услугами. Весь объем произведенного в 2012 году свинцового и цинкового концентратов был экспортирован в Китай.

По данным бухгалтерского баланса, по итогам 2012 года «Дальполиметалл» получил 4,101 млн рублей чистой прибыли, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время выручка сократилась на 25%, до 1 млрд 480,462 млн рублей.

Напомним, что в январе на встрече с губернатором Приморья Владимиром МИКЛУШЕВСКИМ Эдуард Янаков заявил о планах компании направить на модернизацию производства в 2013 году около 280 млн рублей. Он также рассказал, что планируется обеспечить принадлежащий «Дальполиметаллу» свинцовый завод в поселке Рудная Пристань современным немецким оборудованием. Это позволит повысить стоимость сырья, которое будет отправляться за границу уже после первого этапа переработки с добавочной стоимостью.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.