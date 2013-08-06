Беспрецедентный договор "Роснефти" с Китаем грозит вылиться в скандал

В рамках Петербургского международного экономического форума-2013 НК «Роснефть» подписала беспрецедентный договор с китайской CNPC о расширении поставок российской нефти с нынешних 15 млн тонн ежегодно в течение 20 лет еще на 360 млн тонн в течение 25 лет (примерно 14,4 млн тонн в год) с предоплатой в $60 млрд. Китай, который больше десяти лет пытался договориться с Россией о крупном сырьевом канале, теперь может спать спокойно. По крайней мере, четверть века. Но что получит от этого Россия и конкретно Дальний Восток?

Транспортировка дополнительных объемов нефти, по словам главы «Роснефти» Игоря СЕЧИНА, будет осуществляться по всем возможным направлениям, а их три: по отводу на Китай от нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), морем из порта Козьмино (конечная точка ВСТО) и через Казахстан. При этом спорные вопросы, связанные с источниками финансирования необходимого расширения трубопроводных мощностей, нисколько не смущают президента «Роснефти». С чем в корне не согласна АК «Транснефть», владеющая нефтепроводом ВСТО. Вопрос о том, кто будет финансировать расширение этого трубопровода и других экспортных путей в Китай, повис в воздухе.

Досье «ЗР»

ВСТО строится для транспортировки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая очередь системы была введена в эксплуатацию в конце декабря 2009 года. «Транснефть» в 2010 году приступила к расширению первой очереди магистрального нефтепровода ВСТО для увеличения его мощности с 30 млн тонн до 50 млн тонн в год. Проектом предусмотрено также увеличение мощности трубопровода в будущем до 80 млн тонн нефти в год.

По словам Сечина, только в текущем году «Роснефть» инвестирует в проекты на Дальнем Востоке около 52 млрд рублей (примерно $1,6 млрд). При этом 27 млрд рублей будет вложено в разведку и добычу нефти на Сахалине, 23 млрд рублей будут инвестированы непосредственно в переработку (в частности - в модернизацию принадлежащего «Роснефти» Комсомольского НПЗ), и около 2 млрд рублей планируется направить на нефтепродуктообеспечение. Кроме того, «Роснефть» одобрила проект роста мощностей нефтехимического комплекса в Приморье с 15 млн до 24 млн тонн в год. А это, по самым скромным оценкам, потребует дополнительных вложений в нефтепроводы в объеме 257,7 млрд рублей.

О рентабельности замолвите слово

Министерство энергетики РФ при подготовке энергобаланса поставок нефти и экспорта нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке будет добиваться обеспечения рентабельности нефтетранспортной системы ВСТО при реализации проектов НК «Роснефть» по строительству нефтехимического комплекса в Приморском крае, сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл МОЛОДЦОВ.

«Главное - рентабельность», - сказал он. «Рентабельность должна обеспечиться за счет интересов всех компаний - и «Роснефти», и «Транснефти». И это сейчас считается на базе инвестиционных проектов «Транснефти» и «Роснефти», - добавил замминистра.

Он также отметил, что есть предложение «Роснефти» о строительстве НПЗ в Приморье мощностью 24-30 млн тонн. «Оно логичное, интересное», - сказал Кирилл Молодцов, уточнив, что «Роснефть» ведет работу по обоснованию данного проекта.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» оценивает предельно возможную мощность планируемого в Приморском крае нефтехимического комплекса в 30 млн тонн. Первая очередь может предполагать строительство нефтеперерабатывающего комплекса мощностью до 12 млн тонн в год, вторая очередь - запуск нефтехимического блока на 3,4 млн тонн продукции в год, третья очередь - увеличение нефтепереработки дополнительно еще на 12 млн тонн в год и нефтехимии - дополнительно на 2,6 млн тонн в год. До этого «Роснефть» планировала построить в Приморском крае нефтехимический комплекс мощностью 10 млн тонн. Но далее аппетиты крупнейшей российской нефтяной компании стали расти.

Досье «ЗР»

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» образовано в 2011 году для реализации проекта НК «Роснефть» по строительству нефтехимического комплекса в Приморском крае, в районе поселка Первостроителей Находкинского городского округа. Проект предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена) и ряда других продуктов нефтехимии. Проект рассчитан на 15 лет реализации. Он предполагает строительство вместе с самим нефтехимическим комплексом нового морского порта с терминалами по приему и отгрузке как нефти, так и нефтепродуктов. Терминал будет строиться в бухте Восток, имеющей глубину до 16 метров, что позволит без дополнительных работ по дноуглублению принимать суда водоизмещением до 100 тыс. тонн. Морской терминал будет расположен в 800 метрах, ВСТО - в 9,6 км. Площадь комплекса составит более 1 тыс га, земля находится в аренде у «Роснефти».

Планируя ВНХК, «Роснефть» исходит из большого спроса на нефтехимическую продукцию как в России, так и за рубежом. Увеличение мощности поставило вопрос о поставках нефти на будущий комплекс. Одним из вариантов заполнения комплекса может стать поставка нефти с вьетнамских проектов «Роснефти».

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин отмечает, что «Транснефть» выдавала «Роснефти» технические условия на подключение ВНХК к ВСТО в 2010 году исходя из планируемой мощности в 10 млн тонн нефти. Увеличение объемов поставки нефти по ВСТО с целью дальнейшей переработки на ВНХК ставит под вопрос окупаемость морского перевалочного терминала на конце ВСТО в порту Козьмино. «В планы закладывалось, что он будет переваливать 30 млн тонн нефти в год и выйдет на окупаемость в 2028 году. Порт был построен на заемные средства, которые необходимо возвращать», - говорит пресс-секретарь. Кроме того, «Транснефть» сохраняет позицию, согласно которой строительство нефтепровода, которым будет пользоваться только одна компания, должно осуществляться за счет этой компании.

Досье «ЗР»

В качестве эталонов для котировки российской нефти используются Brent Dated и Dubai. Brent - это сорт нефти, являющийся мировым эталоном по качеству, свойствам и составу нефти, являющимся наиболее оптимальными для переработки и производства нефтепродуктов, использующийся как эталон в установлении цены. Dubai - это сорт нефти, добываемый в эмирате Дубаи и использующийся как эталон в установлении цены на другие сорта экспортной нефти в регионе Ближнего Востока и АТР. Dubai используется для оценки российских сортов нефти ESPO и Sokol. Urals - это сорт российской экспортной нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефти» путем смешения тяжелой высокосернистой нефти Урало-Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири. ESPO («ВСТО») - сорт российской экспортной смеси нефти Западной и Восточной Сибири, поставляемой по трубопроводу ВСТО. Нефть Восточной Сибири, которая транспортируется по ВСТО на рынок АТР, качественно превосходит сорт Urals - она менее сернистая и более легкая, чем западносибирская. Sokol - сорт российской малосернистой нефти, добываемой на Сахалине.

Парадоксы Козьмино

Для того чтобы нефть сорта ESPO стала наравне с такими мировыми брендами, как Urals, WTI или Brent, нужны гарантированные объемы поставок. С этим вроде бы все «о'кей». Экспорт нефти из Козьмино в 2012 году составил 15 млн тонн. План по отгрузке в 2013 году - 21 млн тонн. С учетом направления на Китай - 15 млн тонн - суммарно получается, что по ВСТО в 2013 году будет прокачано 36 млн тонн. В дальнейшем мощность нефтепровода ВСТО может быть доведена до 80 млн тонн нефти в год.

После того как стало известно о китайском контракте, стоимость ESPO пошла вверх.

В настоящее время Россия поставляет по соглашению с CNPC в Китай по отводу ВСТО 15 млн тонн нефти в год. В конце июня «Роснефть» и CNPC, выполняя соглашение о расширении поставок российской нефти, подписали долгосрочный контракт купли-продажи нефти с предоплатой и контракт на поставку нефти на заводы в Китае общим объемом 360 млн тонн на сумму $270 млрд. Согласно договору, в 2013 году «Роснефть» планирует поставить в Китай дополнительно порядка 800 тыс. тонн нефти, в 2014 году - 2 млн тонн.

«На самом деле шумно стало еще в феврале. И сразу разница между ESPO и Urals. На самом деле контракт на 50 млн тонн означает что эти объемы уходят с рынка, которым можно считать Козьмино. Кто хочет, тот и покупает. Сейчас максимальные закупки осуществляет Япония, Китай по объемам идет на втором месте. И нынешние объемы Китая тоже торгуются. Цена поставок не фиксируется, а меняется ежедневно. В зависимости от цены Козьмино. По крайней мере, по старым контрактам все было именно так. «Транснефти» было выгодно, что бы цена Козьмино поднималась. Все-таки строительство нефтепорта нужно отбивать. И тут получается, что цена Козьмино будет падать, так как законтрактованные дополнительные объемы китайского проекта уже не будут участвовать в рынке. С нефтью ведь как - чем ее больше, тем она дороже. В том числе это и гарантия стабильности поставок», - говорит Игорь Демин.

Вместе с тем Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» не считает для себя целесообразным напрямую финансировать увеличение мощностей по поставкам нефти в Китай. По его словам, «Роснефть» будет платить за транспортировку по экономически целесообразным тарифам, а оплачивать само строительство - не ее задача.

Игорь Демин отмечает, что при таком раскладе проект, который будет построен в интересах одной компании (никто другой не сможет по договору пользоваться этим направлением), будет оплачен всеми нефтяниками страны.

«Кроме того, если исходить из навязываемой «Транснефти» логики работы, то если завтра какой-нибудь нефтяной компании, ведущей добычу на Сахалине, придет в голову начать поставки в Японию через пролив Лаперуза по трубе, как было сказано, «по экономически целесообразным тарифам», то нам как транспортникам надо будет решать и эту задачу, не считаясь с затратами?» - задает вполне резонный вопрос представитель «Транснефти».

Дело «самоваров»

Глава Минвостокразвития - полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ в июне заявил о необходимости создания в регионе новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для решения проблемы дефицита топлива.

«Дальнему Востоку необходимо еще три нефтеперерабатывающих предприятия. Сейчас в регионе два крупных НПЗ, в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске, которые производят 12 млн тонн нефтепродуктов. А потребляется в округе 35 млн тонн. Недостающее топливо приходится завозить», - сказал Ишаев.

Представители Минвостокразвития на совещании по вопросам нефтегазового комплекса в середине мая уже заявляли о существовании инициатив создания НПЗ в регионах ДФО, расположенных вдоль трубопровода ВСТО. В частности, называлась Амурская область.

«Транснефть» негативно воспринимает подобные идеи. Игорь Демин говорит, что в Амурской области и еще в двух регионах речь шла о создании «самовара» (так называют нефтяники заводы, заведомо рассчитанные на производство низкокачественной продукции из хорошего сырья). Позиция компании, подчеркивает он, обоснована и тем, что крупные компании не станут вкладываться в модернизацию своих заводов для выпуска топлива стандарта «Евро-5», если рынок будет насыщен дешевой продукцией малых НПЗ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.