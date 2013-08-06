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Беспрецедентный договор "Роснефти" с Китаем грозит вылиться в скандал
В рамках Петербургского международного экономического форума-2013 НК «Роснефть» подписала беспрецедентный договор с китайской CNPC о расширении поставок российской нефти с нынешних 15 млн тонн ежегодно в течение 20 лет еще на 360 млн тонн в течение 25 лет (примерно 14,4 млн тонн в год) с предоплатой в $60 млрд. Китай, который больше десяти лет пытался договориться с Россией о крупном сырьевом канале, теперь может спать спокойно. По крайней мере, четверть века. Но что получит от этого Россия и конкретно Дальний Восток?
Транспортировка дополнительных объемов нефти, по словам главы «Роснефти» Игоря СЕЧИНА, будет осуществляться по всем возможным направлениям, а их три: по отводу на Китай от нефтепроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО), морем из порта Козьмино (конечная точка ВСТО) и через Казахстан. При этом спорные вопросы, связанные с источниками финансирования необходимого расширения трубопроводных мощностей, нисколько не смущают президента «Роснефти». С чем в корне не согласна АК «Транснефть», владеющая нефтепроводом ВСТО. Вопрос о том, кто будет финансировать расширение этого трубопровода и других экспортных путей в Китай, повис в воздухе.
Досье «ЗР»
ВСТО строится для транспортировки нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Первая очередь системы была введена в эксплуатацию в конце декабря 2009 года. «Транснефть» в 2010 году приступила к расширению первой очереди магистрального нефтепровода ВСТО для увеличения его мощности с 30 млн тонн до 50 млн тонн в год. Проектом предусмотрено также увеличение мощности трубопровода в будущем до 80 млн тонн нефти в год.
По словам Сечина, только в текущем году «Роснефть» инвестирует в проекты на Дальнем Востоке около 52 млрд рублей (примерно $1,6 млрд). При этом 27 млрд рублей будет вложено в разведку и добычу нефти на Сахалине, 23 млрд рублей будут инвестированы непосредственно в переработку (в частности - в модернизацию принадлежащего «Роснефти» Комсомольского НПЗ), и около 2 млрд рублей планируется направить на нефтепродуктообеспечение. Кроме того, «Роснефть» одобрила проект роста мощностей нефтехимического комплекса в Приморье с 15 млн до 24 млн тонн в год. А это, по самым скромным оценкам, потребует дополнительных вложений в нефтепроводы в объеме 257,7 млрд рублей.
О рентабельности замолвите слово
Министерство энергетики РФ при подготовке энергобаланса поставок нефти и экспорта нефти и нефтепродуктов на Дальнем Востоке будет добиваться обеспечения рентабельности нефтетранспортной системы ВСТО при реализации проектов НК «Роснефть» по строительству нефтехимического комплекса в Приморском крае, сообщил заместитель министра энергетики РФ Кирилл МОЛОДЦОВ.
«Главное - рентабельность», - сказал он. «Рентабельность должна обеспечиться за счет интересов всех компаний - и «Роснефти», и «Транснефти». И это сейчас считается на базе инвестиционных проектов «Транснефти» и «Роснефти», - добавил замминистра.
Он также отметил, что есть предложение «Роснефти» о строительстве НПЗ в Приморье мощностью 24-30 млн тонн. «Оно логичное, интересное», - сказал Кирилл Молодцов, уточнив, что «Роснефть» ведет работу по обоснованию данного проекта.
Ранее сообщалось, что «Роснефть» оценивает предельно возможную мощность планируемого в Приморском крае нефтехимического комплекса в 30 млн тонн. Первая очередь может предполагать строительство нефтеперерабатывающего комплекса мощностью до 12 млн тонн в год, вторая очередь - запуск нефтехимического блока на 3,4 млн тонн продукции в год, третья очередь - увеличение нефтепереработки дополнительно еще на 12 млн тонн в год и нефтехимии - дополнительно на 2,6 млн тонн в год. До этого «Роснефть» планировала построить в Приморском крае нефтехимический комплекс мощностью 10 млн тонн. Но далее аппетиты крупнейшей российской нефтяной компании стали расти.
Досье «ЗР»
ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» образовано в 2011 году для реализации проекта НК «Роснефть» по строительству нефтехимического комплекса в Приморском крае, в районе поселка Первостроителей Находкинского городского округа. Проект предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена) и ряда других продуктов нефтехимии. Проект рассчитан на 15 лет реализации. Он предполагает строительство вместе с самим нефтехимическим комплексом нового морского порта с терминалами по приему и отгрузке как нефти, так и нефтепродуктов. Терминал будет строиться в бухте Восток, имеющей глубину до 16 метров, что позволит без дополнительных работ по дноуглублению принимать суда водоизмещением до 100 тыс. тонн. Морской терминал будет расположен в 800 метрах, ВСТО - в 9,6 км. Площадь комплекса составит более 1 тыс га, земля находится в аренде у «Роснефти».
Планируя ВНХК, «Роснефть» исходит из большого спроса на нефтехимическую продукцию как в России, так и за рубежом. Увеличение мощности поставило вопрос о поставках нефти на будущий комплекс. Одним из вариантов заполнения комплекса может стать поставка нефти с вьетнамских проектов «Роснефти».
Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин отмечает, что «Транснефть» выдавала «Роснефти» технические условия на подключение ВНХК к ВСТО в 2010 году исходя из планируемой мощности в 10 млн тонн нефти. Увеличение объемов поставки нефти по ВСТО с целью дальнейшей переработки на ВНХК ставит под вопрос окупаемость морского перевалочного терминала на конце ВСТО в порту Козьмино. «В планы закладывалось, что он будет переваливать 30 млн тонн нефти в год и выйдет на окупаемость в 2028 году. Порт был построен на заемные средства, которые необходимо возвращать», - говорит пресс-секретарь. Кроме того, «Транснефть» сохраняет позицию, согласно которой строительство нефтепровода, которым будет пользоваться только одна компания, должно осуществляться за счет этой компании.
Досье «ЗР»
В качестве эталонов для котировки российской нефти используются Brent Dated и Dubai. Brent - это сорт нефти, являющийся мировым эталоном по качеству, свойствам и составу нефти, являющимся наиболее оптимальными для переработки и производства нефтепродуктов, использующийся как эталон в установлении цены. Dubai - это сорт нефти, добываемый в эмирате Дубаи и использующийся как эталон в установлении цены на другие сорта экспортной нефти в регионе Ближнего Востока и АТР. Dubai используется для оценки российских сортов нефти ESPO и Sokol. Urals - это сорт российской экспортной нефтяной смеси, формируемой в системе трубопроводов «Транснефти» путем смешения тяжелой высокосернистой нефти Урало-Поволжья и малосернистой нефти Западной Сибири. ESPO («ВСТО») - сорт российской экспортной смеси нефти Западной и Восточной Сибири, поставляемой по трубопроводу ВСТО. Нефть Восточной Сибири, которая транспортируется по ВСТО на рынок АТР, качественно превосходит сорт Urals - она менее сернистая и более легкая, чем западносибирская. Sokol - сорт российской малосернистой нефти, добываемой на Сахалине.
Парадоксы Козьмино
Для того чтобы нефть сорта ESPO стала наравне с такими мировыми брендами, как Urals, WTI или Brent, нужны гарантированные объемы поставок. С этим вроде бы все «о'кей». Экспорт нефти из Козьмино в 2012 году составил 15 млн тонн. План по отгрузке в 2013 году - 21 млн тонн. С учетом направления на Китай - 15 млн тонн - суммарно получается, что по ВСТО в 2013 году будет прокачано 36 млн тонн. В дальнейшем мощность нефтепровода ВСТО может быть доведена до 80 млн тонн нефти в год.
После того как стало известно о китайском контракте, стоимость ESPO пошла вверх.
В настоящее время Россия поставляет по соглашению с CNPC в Китай по отводу ВСТО 15 млн тонн нефти в год. В конце июня «Роснефть» и CNPC, выполняя соглашение о расширении поставок российской нефти, подписали долгосрочный контракт купли-продажи нефти с предоплатой и контракт на поставку нефти на заводы в Китае общим объемом 360 млн тонн на сумму $270 млрд. Согласно договору, в 2013 году «Роснефть» планирует поставить в Китай дополнительно порядка 800 тыс. тонн нефти, в 2014 году - 2 млн тонн.
«На самом деле шумно стало еще в феврале. И сразу разница между ESPO и Urals. На самом деле контракт на 50 млн тонн означает что эти объемы уходят с рынка, которым можно считать Козьмино. Кто хочет, тот и покупает. Сейчас максимальные закупки осуществляет Япония, Китай по объемам идет на втором месте. И нынешние объемы Китая тоже торгуются. Цена поставок не фиксируется, а меняется ежедневно. В зависимости от цены Козьмино. По крайней мере, по старым контрактам все было именно так. «Транснефти» было выгодно, что бы цена Козьмино поднималась. Все-таки строительство нефтепорта нужно отбивать. И тут получается, что цена Козьмино будет падать, так как законтрактованные дополнительные объемы китайского проекта уже не будут участвовать в рынке. С нефтью ведь как - чем ее больше, тем она дороже. В том числе это и гарантия стабильности поставок», - говорит Игорь Демин.
Вместе с тем Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» не считает для себя целесообразным напрямую финансировать увеличение мощностей по поставкам нефти в Китай. По его словам, «Роснефть» будет платить за транспортировку по экономически целесообразным тарифам, а оплачивать само строительство - не ее задача.
Игорь Демин отмечает, что при таком раскладе проект, который будет построен в интересах одной компании (никто другой не сможет по договору пользоваться этим направлением), будет оплачен всеми нефтяниками страны.
«Кроме того, если исходить из навязываемой «Транснефти» логики работы, то если завтра какой-нибудь нефтяной компании, ведущей добычу на Сахалине, придет в голову начать поставки в Японию через пролив Лаперуза по трубе, как было сказано, «по экономически целесообразным тарифам», то нам как транспортникам надо будет решать и эту задачу, не считаясь с затратами?» - задает вполне резонный вопрос представитель «Транснефти».
Дело «самоваров»
Глава Минвостокразвития - полпред президента в ДФО Виктор ИШАЕВ в июне заявил о необходимости создания в регионе новых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) для решения проблемы дефицита топлива.
«Дальнему Востоку необходимо еще три нефтеперерабатывающих предприятия. Сейчас в регионе два крупных НПЗ, в Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровске, которые производят 12 млн тонн нефтепродуктов. А потребляется в округе 35 млн тонн. Недостающее топливо приходится завозить», - сказал Ишаев.
Представители Минвостокразвития на совещании по вопросам нефтегазового комплекса в середине мая уже заявляли о существовании инициатив создания НПЗ в регионах ДФО, расположенных вдоль трубопровода ВСТО. В частности, называлась Амурская область.
«Транснефть» негативно воспринимает подобные идеи. Игорь Демин говорит, что в Амурской области и еще в двух регионах речь шла о создании «самовара» (так называют нефтяники заводы, заведомо рассчитанные на производство низкокачественной продукции из хорошего сырья). Позиция компании, подчеркивает он, обоснована и тем, что крупные компании не станут вкладываться в модернизацию своих заводов для выпуска топлива стандарта «Евро-5», если рынок будет насыщен дешевой продукцией малых НПЗ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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Володя21:24, 07.08.2013#
Посмотрите, как эти уроды присосались к трубе и что мыимеем. Полностью разрушенная промышленность, сель/хоз. убитая территория, нищета народа и богатство ублюдков. Икак живут в Дубаи: озёра исскуственные среди песков, прекрасные дороги, дома, дворцы, рента каждому коренномужителю, всё для народа, естественно не без богатых шейхов, но не настолько жадных до бабла, как наши уроды. Когда жемы будем расчитываться со своими предателями?
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Псевдоним16:38, 09.08.2013#
Там мусульмане ведут дела во благо нации, а у нас чиновники-христиане правоверные такими контрактами обворовывающие государство и народ-поскольку нации пожалуй не существует, а по выходным отмывающие грехи в церквях, благо растут как грибы. Истинно верующих я не имею ввиду поскольку у них зачастую бюджет с трудом вытягивается от зарплаты до зарплаты и далеки они от всего этого.
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из всего выше сказанного я так и не понял, а что получим мы жители Приморья кроме как экологического гемароя. Деньги то пройдут мимо края прямиком в московские офисы нефт. компаний. а нас спросили. Тут опрашивают мнение, что строить песочницу или сорт площадку, а вот НПЗ без невесты женили. Народ надо как то напомнить, хотите строить, налоги в край.