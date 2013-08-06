Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Эксперты констатируют: Приморский край находится на пороге инвестиционного прорыва
Пока еще нельзя сказать о том, что инвестиции потекли в регион рекой, да и вряд ли стоит ожидать большого наплыва внешних инвесторов. Эксперты сегодня сходятся во мнении о том, что толчок к развитию сегодня должны получить внутренние инвесторы – региональные компании среднего бизнеса, вкладывающие в собственный рост. Об этом, кстати, на прошедшей в мае в Приморье Дальневосточной неделе предпринимательства говорил директор по развитию партнерской сети Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр ПИРОЖЕНКО. «Динамика развития среднего бизнеса на территории – отличный индикатор для оценки комфортности предпринимательской среды», - считает эксперт.
Такого же мнения придерживается и предприниматель с более чем 20-летним стажем, председатель совета директоров группы компаний «Зеленые листья», член Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край Виктор МАРЧЕНКО.
- Виктор Васильевич, у вас довольно большой предпринимательский опыт. Менялась экономическая ситуация в стране, менялись руководители региона. И все это время бизнес развивался скорее не благодаря, а вопреки. Сегодня ситуация, на ваш взгляд, изменилась?
- Мне кажется, что сегодня и в стране в целом, и в Приморье в частности изменилось главное. Инвестиционный климат действительно не на словах, а на деле становится теплее. Как член совета по инвестициям, я точно могу сказать, что процесс пошел. Отмечу формат открытости, новый уровень коммуникационных площадок: прошла Дальневосточная неделя предпринимательства, готовится Тихоокеанский конгресс. Активно проявляет себя АСИ, принят регламент, который позволит эффективно работать Агентству по привлечению инвестиций в Приморье. И в ближайшие годы, я уверен, динамика инвестиций в Приморье значительно повысится.
- На ваш взгляд, кто сегодня реально готов к инвестициям?
- Мне кажется, что сегодня ставку нужно делать в первую очередь на средний бизнес. Именно от него можно ожидать наибольшей инвестиционной активности, а значит, и более быстрого экономического роста территории в целом. Средний бизнес – это работающие компании, имеющие репутацию на локальном рынке, активы, сложившиеся коллективы профессионалов. Именно поэтому они готовы вкладывать в свое дальнейшее развитие.
- Какие сегодня у среднего бизнеса есть инструменты для инвестирования? Вы, например, на какие средства осуществляете модернизацию производственных мощностей?
- Я как предприниматель использую самые разные финансовые инструменты. С рядом банков у нас долгие партнерские отношения. Банки предлагают как беззалоговые, так и залоговые кредитные продукты, предназначенные для пополнения оборотных средств на различные сроки. Еще один финансовый инструмент развития бизнеса – лизинг, его тоже можно использовать достаточно эффективно. Улучшается тенденция и относительно процентной ставки. Еще три года назад она составляла не меньше 18%, сейчас – 12%. Нынешняя политика Центробанка вселяет оптимизм.
Мы меняем оборудование пошагово. Это постоянный процесс, и на наших молочных заводах, и на Комбинате строительных материалов. Мы сейчас занимаемся в том числе и модернизацией энергосистемы своих предприятий, делаем их энергоэффективными, а это напрямую повлияет на себестоимость продукции.
- Комбинат строительных материалов активно модернизируется. На какую задачу работаете?
- Сегодня власть ставит вполне понятную задачу – удешевить стоимость квадратного метра жилья. Для этого необходимо быстрыми темпами внедрять в производство строительных материалов инновации, применять наиболее совершенные технологии, обновлять производства, ряд инновационных технологий мы сейчас внедряем на КСМ, чтобы предложить рынку конкурентоспособные материалы, использование которых существенно скажется на стоимости жилья для приморцев.
- Какие еще финансовые инструменты для развития среднего бизнеса вы видите?
- На мой взгляд, средний бизнес сегодня вплотную подошел к применению такого инструмента, как проектное финансирование. Это очень актуально! Через ОЭС по привлечению инвестиций проходит колоссальное количество интересных и важных для Приморья идей, которые требуют проектного подхода.
Скажу на примере нашего проекта, «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья». Принципы проектного финансирования строительства комплекса заложила компания «ВЭБ инжиниринг» в бизнес-план, который она подготовила для передачи в ГК «Внешэкономбанк». Составление проектного предложения отняло у специалистов «ВЭБ инжиниринг» немало времени в силу инновационности комплекса, что позволит нам значительно снизить себестоимость литра молока - до 8 рублей! Не секрет, что сейчас многие заводы покупают молоко по 20 рублей за литр и даже дороже.
Возвращаясь к проектному финансированию, скажу, что сейчас, когда «ВЭБ инжиниринг» наконец завершил свою работу, мы передаем проект в Фонд развития Забайкалья и Дальнего Востока, с которым у нас уже есть соглашение, и во «Внешэкономбанк»; также мы составили меморандум для передачи в АСИ, планируем заключать договор с Агентством по привлечению инвестиций в Приморье. Все эти инструменты помогут «Инновационному агрокомплексу» состояться, продемонстрируют свою эффективность. Убежден, что за 5 лет можно существенно поднять темпы развития экономики и края, и страны.
Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Сформирована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Не ТОРное это дело
- Валдайский клуб обсудит движение России на Восток в рамках ВЭФ-2018
- В Приморье офшор на острове Русском уже в проекте
- Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье
- "Делойт" прописался во Владивостоке
- Борцы с киберпреступностью на вес золота
- В соответствии с рынком
- В ВЭФ во Владивостоке примет участие Республика Индия
- Корейцы идут на перехват
Новости раздела
- Во Владивостоке "муравейник" вырос рядом с "ямой"
- Китайские энергоаппетиты
- Приморцев пересадят на белорусские автобусы
- Приморцы стали продажными
- Cотрудники кол-центра Tele2 решают проблему клиента за 2 минуты
- Сформирована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Промысел вне границ
- Не ТОРное это дело
- "Мы смотрим, в первую очередь, на рынок, что нужно нашим клиентам"
- Международный дальневосточный морской салон швартуется в центре Владивостока
Комментарии
-
-
-
-
-
Псевдоним22:17, 06.08.2013#
Живу в городе с рождения 33 года. Такой грязи , разрухи, конскими ценами на все включая родную рыбку , кучей нерусских морд Я не видел никогда. Никакие мосты не украсят этот город с бездарным и поху. . . м отношением местной власти. Реально такое чувство , что выживают нас от сюда.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Суда made in Хабаровский край
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Сахалин в ожидании нового Чехова
Очередной Бред. Обкурился мужик !!!!