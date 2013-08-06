Эксперты констатируют: Приморский край находится на пороге инвестиционного прорыва

Пока еще нельзя сказать о том, что инвестиции потекли в регион рекой, да и вряд ли стоит ожидать большого наплыва внешних инвесторов. Эксперты сегодня сходятся во мнении о том, что толчок к развитию сегодня должны получить внутренние инвесторы – региональные компании среднего бизнеса, вкладывающие в собственный рост. Об этом, кстати, на прошедшей в мае в Приморье Дальневосточной неделе предпринимательства говорил директор по развитию партнерской сети Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр ПИРОЖЕНКО. «Динамика развития среднего бизнеса на территории – отличный индикатор для оценки комфортности предпринимательской среды», - считает эксперт.

Такого же мнения придерживается и предприниматель с более чем 20-летним стажем, председатель совета директоров группы компаний «Зеленые листья», член Общественного экспертного совета по привлечению инвестиций в Приморский край Виктор МАРЧЕНКО.

- Виктор Васильевич, у вас довольно большой предпринимательский опыт. Менялась экономическая ситуация в стране, менялись руководители региона. И все это время бизнес развивался скорее не благодаря, а вопреки. Сегодня ситуация, на ваш взгляд, изменилась?

- Мне кажется, что сегодня и в стране в целом, и в Приморье в частности изменилось главное. Инвестиционный климат действительно не на словах, а на деле становится теплее. Как член совета по инвестициям, я точно могу сказать, что процесс пошел. Отмечу формат открытости, новый уровень коммуникационных площадок: прошла Дальневосточная неделя предпринимательства, готовится Тихоокеанский конгресс. Активно проявляет себя АСИ, принят регламент, который позволит эффективно работать Агентству по привлечению инвестиций в Приморье. И в ближайшие годы, я уверен, динамика инвестиций в Приморье значительно повысится.

- На ваш взгляд, кто сегодня реально готов к инвестициям?

- Мне кажется, что сегодня ставку нужно делать в первую очередь на средний бизнес. Именно от него можно ожидать наибольшей инвестиционной активности, а значит, и более быстрого экономического роста территории в целом. Средний бизнес – это работающие компании, имеющие репутацию на локальном рынке, активы, сложившиеся коллективы профессионалов. Именно поэтому они готовы вкладывать в свое дальнейшее развитие.

- Какие сегодня у среднего бизнеса есть инструменты для инвестирования? Вы, например, на какие средства осуществляете модернизацию производственных мощностей?

- Я как предприниматель использую самые разные финансовые инструменты. С рядом банков у нас долгие партнерские отношения. Банки предлагают как беззалоговые, так и залоговые кредитные продукты, предназначенные для пополнения оборотных средств на различные сроки. Еще один финансовый инструмент развития бизнеса – лизинг, его тоже можно использовать достаточно эффективно. Улучшается тенденция и относительно процентной ставки. Еще три года назад она составляла не меньше 18%, сейчас – 12%. Нынешняя политика Центробанка вселяет оптимизм.

Мы меняем оборудование пошагово. Это постоянный процесс, и на наших молочных заводах, и на Комбинате строительных материалов. Мы сейчас занимаемся в том числе и модернизацией энергосистемы своих предприятий, делаем их энергоэффективными, а это напрямую повлияет на себестоимость продукции.

- Комбинат строительных материалов активно модернизируется. На какую задачу работаете?

- Сегодня власть ставит вполне понятную задачу – удешевить стоимость квадратного метра жилья. Для этого необходимо быстрыми темпами внедрять в производство строительных материалов инновации, применять наиболее совершенные технологии, обновлять производства, ряд инновационных технологий мы сейчас внедряем на КСМ, чтобы предложить рынку конкурентоспособные материалы, использование которых существенно скажется на стоимости жилья для приморцев.

- Какие еще финансовые инструменты для развития среднего бизнеса вы видите?

- На мой взгляд, средний бизнес сегодня вплотную подошел к применению такого инструмента, как проектное финансирование. Это очень актуально! Через ОЭС по привлечению инвестиций проходит колоссальное количество интересных и важных для Приморья идей, которые требуют проектного подхода.

Скажу на примере нашего проекта, «Инновационный агрокомплекс «Зеленые листья». Принципы проектного финансирования строительства комплекса заложила компания «ВЭБ инжиниринг» в бизнес-план, который она подготовила для передачи в ГК «Внешэкономбанк». Составление проектного предложения отняло у специалистов «ВЭБ инжиниринг» немало времени в силу инновационности комплекса, что позволит нам значительно снизить себестоимость литра молока - до 8 рублей! Не секрет, что сейчас многие заводы покупают молоко по 20 рублей за литр и даже дороже.

Возвращаясь к проектному финансированию, скажу, что сейчас, когда «ВЭБ инжиниринг» наконец завершил свою работу, мы передаем проект в Фонд развития Забайкалья и Дальнего Востока, с которым у нас уже есть соглашение, и во «Внешэкономбанк»; также мы составили меморандум для передачи в АСИ, планируем заключать договор с Агентством по привлечению инвестиций в Приморье. Все эти инструменты помогут «Инновационному агрокомплексу» состояться, продемонстрируют свою эффективность. Убежден, что за 5 лет можно существенно поднять темпы развития экономики и края, и страны.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.