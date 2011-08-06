На кассовые аппараты установят марки-пломбы

Сегодня перед предпринимателями встает серьезная проблема: на кассовый аппарат должна быть установлена специальная марка - пломба. Интрига всей ситуации состоит в том, что члены Дальневосточной и Приморской ассоциаций ЦТО Контрольно-кассовой техники (ККТ) уже начали исполнять постановление правительства и устанавливают марки-пломбы на вновь регистрируемую кассовую технику с учетом считывания двухмерного штрих-кода.

В это же время Управление ФНС России по Приморскому краю еще не готово контролировать процесс применения марок-пломб. Причиной этому служит отсутствие внутриведомственных документов по определению регламента контроля.

Участники рынка технического обслуживания ККТ опасаются, что когда в ИФНС поступит команда о начале полномасштабных проверок наличия марок-пломб, контролирующие органы традиционно объявят процедуру и сроки начала проверки еще до вступления в силу нововведений.