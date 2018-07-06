Во Владивостоке в бухте Золотой Рог пройдет презентация гражданских судов

Сформирован состав участников первого Международного дальневосточного морского салона

На официальном сайте первого Международного дальневосточного морского салона опубликован состав участников выставки в рамках крупнейшего в России отраслевого события. МДМС–2018 пройдет в Приморье 26-28 июля, соообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



Как сообщили в фонде «Росконгресс», мероприятия салона пройдут на территории около 7 тысяч квадратных метров, а также на акватории бухты Золотой Рог. Более 3 тысяч квадратных метров займет выставочное пространство – свои проекты и новейшие разработки продемонстрируют ведущие предприятия сферы. Среди них – компании «Объединенная судостроительная корпорация», «Восточная верфь», «Армалит», ВП «ЭРА», «Дальприбор», КБ «Арсенал», «Современные морские технологии» и многие другие.



Организатором МДМС–2018 выступает Министерство промышленности и торговли России. Работа по подготовке мероприятия в Приморье проводится по поручению главы края Андрея Тарасенко.



«В конце июля во Владивостоке встретятся представители лидеров судостроительной отрасли. Уверен, работа Международного дальневосточного морского салона станет катализатором для развития морского дела во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.



Морской салон – 2018 будет работать по трем ключевым направлениям: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика» и «Регулирование и развитие». В рамках деловой программы запланировано проведение конференций и панельных дискуссий, презентации участников салона и круглые столы по актуальным вопросам отрасли. Центральным событием первого МДМС станет пленарное заседание «Водный транспорт в эпоху цифровизации и новых технологий».



Помимо деловой и выставочной программ участников Морского салона и жителей Владивостока ожидает презентация гражданских судов в бухте Золотой Рог, так как салон пройдет накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада.



Отметим, ранее Андрей Тарасенко подчеркнул, что желающих приехать на Морской салон в Приморье очень много.



«Мне говорят о своем интересе различные компании из Европы, включая те, которые хотят во Владивостоке открыть свои производства. Мы ведь для того и проводим это мероприятие, чтобы они тут остались и работали. У нас тут мощная судоверфь строится, поэтому нам нужно все: от пружинок до канатов, иллюминаторов, движков и судовой мебели, форменной одежды, спасательных кругов. Это настоящее событие для самих производителей судов, а мы им помогаем с площадкой. На выставке мы должны быть завалены всевозможной продукцией», – заявил глава Приморья.

Фото – фонд «Росконгресс»

Газета "Золотой Рог", Владивосток