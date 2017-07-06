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В Приморье между предприятиями поделили более 4000 тонн крабовых квот
По информации краевого департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, между предприятиями Приморья распределили более 4 тысяч тонн крабовых квот.
«Больше всего квот на вылов краба-стригуна опилио получила компания ТУРНИФ – 2137,88 тонны, НБАМР и “Восход” – по 534,63 тонны. Камчатский краб получили компании “Антей” – 93,15 тонны, “Краб Марин” и “Приморское” по 90,41 тонны. Квоты синего краба распределили между НБАМР, “Реал Девелопмент” – по 116,311 тонны и ТУРНИФ – 119,835 тонны. Волосатый четырехугольный краб будут вылавливать компании “Реал Девелопмент” и ТУРНИФ – по 156,743 тонны, а также “Краб Марин” – 161,494 тонны», – сообщили в ведомстве.
Напомним, промысел краба камчатского, синего и волосатого четырехугольного в подзоне Приморье (южнее мыса Золотой) начнется с 1 сентября. Добыча краба-стригуна опилио – после распределения квот.
Напомним, ранее вице-губернатор Денис Бочкарев подчеркнул, что вылов предприятий Приморья в 2016 году достиг исторического максимума за последние 15 лет и составил более 830 тысяч тонн водных биоресурсов.
«Это позволило внести существенный вклад в краевую экономику. Увеличение вылова водных биоресурсов произошло в связи с увеличением квот добычи, а также хорошей организацией промысла», – отметил заместитель главы региона.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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