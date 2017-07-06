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"Доброфлот" готовится удивить гостей Восточного экономического форума

06 Июля 2017, 14:39 | Приморье

Участники третьего Восточного экономического форума смогут познакомиться с компанией «Доброфлот» и ее продукцией на объединенной приморской площадке на «Улице Дальнего Востока» на острове Русский, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что Группа компаний «Доброфлот» ежегодно участвует в ВЭФ. На первом форуме сайру от «Доброфлота» дегустировал Стивен СИГАЛ. Распробовали народные консервы и члены российского правительства.

На втором ВЭФе прошла дегустация сардины иваси. Впервые за 25 лет пресервы появись на российских прилавках. Многие гости ВЭФ познакомились со вкусом легендарной сардины. Примечательно, что Президент РФ Владимир ПУТИН во время встречи с предпринимателями интересовался, как добывается знаменитая «селедочка».

Засветился «Доброфлот» и на экономическом форуме в северной столице. Причем так, что это отметили и органы власти. В канун Дня рыбака руководитель группы компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ награжден ведомственной наградой Минвостокразвития РФ. Отметили приморского рыбака за активное участие в подготовке и проведении мероприятий Минвостокразвития на Петербургском экономическом форуме 2017 .

«Доброфлот» одно из немногих дальневосточных предприятий, которые выставляют экспозиции со своей продукцией на всех крупных российских и международных рыбных мероприятиях. Компания производит продукцию на внутренний рынок на своих судах непосредственно в районе промысла. «Сегодня, когда техрегламент разрешает выходить на рынок продукции с массовой доли рыбы в банке всего лишь 50%, наша компания будет увеличивать производство качественных консервов. Для сравнения 50% рыбы, это около 124 грамм в 250 граммовой банке. Технологически машины на нашей плавбазе «Всеволод Сибирцев» набивают в море в банку 240-250 грамм рыбы, при этом на производство пресервов и консервов идет свежее и парное сырье», - отметил  Александр Ефремов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: доброфлот  вэф 



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