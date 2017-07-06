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Участников III форума СМИ России и Китая пригласили на ВЭФ

06 Июля 2017, 13:17 | Приморье
Участники III форума СМИ России и Китая получили приглашение на третий Восточный экономический форум, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

«Я хотел бы обратить ваше внимание на еще одну площадку, которая очень интересна и перспективна. Это ежегодно проходящий в городе Владивосток Восточный экономический форум, в котором традиционно принимают участие множество представителей СМИ. Мы бы хотели пригласить наших китайских друзей и партнеров поучаствовать в ВЭФ, где, уверен, вы сможете найти много новых российских партнеров и интересных проектов», - отметил заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, выступая на III форуме СМИ России и Китая, который прошел в Москве в рамках официального визита в Россию Председателя КНР Си Цзиньпина.

Восточный экономический форум был представлен журналистам из Китая как площадка, направленная на поддержание международного бизнес-диалога, установление и укрепление кросс-культурных и инвестиционных связей. Участники III форума СМИ России и Китая поделились историями успеха прошлых Форумов и рассказали о планах по работе на полях ВЭФ-2017.

В частности, в рамках сессии «Информационное сотрудничество России и Китая: торгово-экономическое измерение» исполнительный директор по медиа группы компаний Rambler&Co Алексей Гореславский анонсировал подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Rambler&Co и Alibaba Culture Communication, которое состоится на полях ВЭФ-2017. Соглашение предполагает сотрудничество по продвижению развлекательного и информационного контента в России и Китае. 

В III форуме СМИ России и Китая приняли участие более 120 руководителей ведущих средств массовой информации двух стран, которые обсудили роль СМИ в реализации новых перспектив российско-китайского сотрудничества.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.  Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: СМИ  вэф  росконгресс  китай 



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