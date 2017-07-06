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Wi-Fi от "Ростелекома" доступен в селе Павловка Приморского края
В рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН) «Ростелеком» в Приморском крае организовал услугу «Wi-Fi в сельской местности» в селе Павловка Михайловского района.
Для реализации услуги было проложено около 7 тысяч метров волоконно-оптических линий связи. Теперь жители села могут пользоваться услугами беспроводного интернета на скорости до 10 Мбит/сек. Для этого, находясь в зоне действия Wi-Fi и пройдя несложную процедуру регистрации и оплаты, необходимо подключиться к интернету через сети: RTOpen, RTFree, RTWi-Fi. Интернет доступен с любых устройств, которые поддерживают подключение по Wi-Fi (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т. д.).
Подключившись к RTFree, пользователи получают бесплатный доступ к определенному списку сайтов, в том числе к порталу администрации Приморского края и единому порталу госуслуг. С полным списком можно ознакомиться здесь.
«Реализация программы по устранению цифрового неравенства является одним из наших приоритетных проектов. Благодаря строительству «оптики» жители Павловки смогут пользоваться интернетом по доступной цене. В рамках реализации проекта до конца года планируется строительство 118 км волоконно-оптических линий связи для подключения сел Лесозаводского и Шкотовского районов», – отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
Всего в Приморском крае точки Wi-Fi организованы в 34 населенных пунктах: села Горбатка, Маргаритово, Песчаное, Серафимовка, Сокольчи, Черноручье, Мономахово, Антоновка, Виноградовка, Гончаровка, Достоевка, Зеркальное, Изюбриное, Лукьяновка, Минеральное, Нежино, Новобельмановка, Новокрещенка, Новочугуевка, Покровка, Руновка, Устиновка и ж/д станция Сысоевка, Филаретовка, Филино, Некруглово, Алексеевка, Ключевой, Дальневосточная МИС, Федосьевка, Нововладимировка, Филипповка, Перевозная, Железнодорожная станция Хорольск. Ранее жителям данных населенных пунктов был доступен только «мобильный интернет» от операторов сотовой связи.
Стоимость услуги «Wi-Fi в сельской местности» составит 1,5 рубля сутки или 45 рублей в месяц. Подробная информация о регистрации и порядке использования услугами доступа в интернет размещена на сайте «Ростелекома» в специальном разделе «Wi-Fi сельской местности».
Проект УЦН направлен на предоставление доступа в интернет населенным пунктам с численностью от 250 до 500 человек.
Досье "Золотого Рога": Приморский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ПАО «Ростелеком» (www.company.rt.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.
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