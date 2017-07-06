Дальневосточный аудит может исчезнуть

Аудиторы призывают сохранить отрасль

В связи с провозглашенными Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) предложениями по реформированию аудиторской отрасли, аудиторы ДФО говорят о возможности уничтожения дальневосточного аудита. В соответствии с поправками в Федеральный закон № 307­ФЗ «Об аудиторской деятельности» до 80% крупных организаций Дальневосточного региона, в том числе и градообразующих, уйдут из­под аудиторского контроля. Деловая газета «Золотой Рог» публикует текст данного обращения.

Советом ДВ ТО СРО ААС принято решение подготовить обращение ко всем структурам, имеющим влияние и отношение к аудиторской деятельности, и подписать его аудиторами Дальневосточного округа.

Заместителю Председателя Правительства ­полномочному представителю Президента в Дальневосточном федеральном округе,

Министру Российской Федерации по развитию Дальнего Востока,

губернаторам субъектов ДФО,

руководителям общественных объединений предпринимателей ДФО

ОБРАЩЕНИЕ

В связи с провозглашенными Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) предложениями по реформированию аудиторской отрасли, мы, аудиторы Дальневосточного федерального округа, вынуждены обратиться к Вам с просьбой не допустить уничтожения дальневосточного аудита, снижения инвестиционного потенциала и экономической стабильности региона.

Просим принять во внимание и рассмотреть позицию дальневосточных аудиторов по поправкам и предложениям, предлагаемым Банком России в Федеральный закон № 307­ФЗ «Об аудиторской деятельности»:

1. Смена регулятора аудиторской деятельности.

Правительством Российской Федерации принято решение о полной передаче надзорных функций над аудитом от Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) к Банку России. Банк России несет в том числе ответственность за управление организациями, в которых выступает как основной акционер. И Банк России, и подконтрольные ему организации подпадают под обязательный аудит, который проводится аудиторскими компаниями. Таким образом, при смене государственного регулятора возникает неустранимое нарушение принципа независимости аудируемого лица от аудитора. Это же является грубейшим нарушением международных стандартов аудита, что обуславливает необходимость специального регулирования такого аудита или отказ от его проведения.

Предложение:

Надзор за российским аудитом оставить за Минфином России.

2. Отмена финансовых критериев (выручка и активы) обязательности аудита. Отмена аудита непубличных акционерных обществ, фондов

Предложение ЦБ исключить из Федерального закона № 307­ФЗ «Об аудиторской деятельности» норму об обязательном аудите «по критериям» (организаций с объемом выручки более 400 миллионов рублей и/или размером активов более 60 миллионов рублей) ведет к негативным последствиям, а именно:

­ достоверность данных бухгалтерского учета дальневосточных организаций резко снизится, исчезнет независимый (аудиторский) контроль за деятельностью практически всех акционерных и иных обществ (публичные акционерные общества составляют всего 1,2% от всех проаудированных организаций в России в 2015 году). Из­под аудиторского контроля уйдут до 80% крупных организаций Дальневосточного региона, в том числе и градообразующие;

­ к риску искажения данных об истинном финансовом состоянии организаций и предприятий, собираемых органами статистики для формирования и исполнения бюджета, для планирования макроэкономических показателей развития как страны в целом, так и нашего региона. В результате будет поставлено под серьезное сомнение выполнение задач, поставленных в Государственной программе «Социально­экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»;

­ снизится инвестиционная привлекательность всего региона (инвестор, в том числе и иностранный, не будет вкладывать свои финансовые ресурсы в организацию, отчетность которой не будет проверена и подтверждена независимым аудитором);

­ к сокращению рынка аудита более чем на 90%, к гибели всего регионального аудита, т.е. негосударственного финансового контроля, роль которого должна только возрастать;

­ к существенному увеличению (в десятки ­ сотни раз) стоимости аудиторских услуг, что ляжет на плечи дальневосточных организаций. Так, стоимость 1 человеко­часа работы аудитора «компаний большой четверки» (по официальным данным Минфина России) в 105 раз превышает стоимость работы аудитора средней региональной российской аудиторской компании!

­ возникнут повышенные кредитные риски, поскольку банки будут предоставлять денежные средства также на основе отчетности, которая не была проверена независимым аудитором, и т.д.

Предложение:

Сохранить критерий превышения объема выручки и суммы активов бухгалтерского баланса подлежащих обязательному аудиту организаций, оставив их на уровне соответственно 400 млн рублей и 60 млн рублей. Сохранить требование по проведению обязательного аудита непубличных акционерных обществ и фондов.

3. Требование по численности аудиторов.

Банк России предлагает ввести требование для допуска аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита субъектов, указанных в ч. 3 ст. 5 Федерального закона № 307­ФЗ (далее ­ общественнозначимых хозяйствующих субъектов или ОЗХС), до 12 аттестованных аудиторов, работающих по основному месту работы. Для иных аудиторских организаций ­ не менее 3­х аудиторов по основному месту работы.

В нарушение Трудового кодекса РФ считаем требования Банка России незаконными в части ограничения работников в возможности работы по совместительству.

Данное предложение приведет к практически полному уничтожению нашего дальневосточного аудита. На Дальнем Востоке России числится всего 60 аудиторов, имеющих единый квалификационный аттестат аудитора, дающий право проводить аудит ОЗХС. У нас только в двух субъектах ДФО (Приморский край и Республика Саха (Якутия)) можно набрать 12 и более аудиторов с единым квалификационным аттестатом. Задача собрать данных специалистов на базе одной аудиторской организации (по основному месту работы) нереальна.

Предложение:

При осуществлении деятельности по проведению обязательного аудита, оставить минимальную численность аудиторов в штате аудиторской организации в количестве трех человек. При аудите ОЗХС минимальная численность аудиторской организации должна составлять пять аудиторов, из них как минимум два аудитора должны иметь единый квалификационный аттестат.

4. Изменение требования к СРО аудиторов.

Изменение критерия численности СРО аудиторов (2000 аудиторских организаций и/или 10000 аудиторов) на показатель «совокупная доля на рынке аудиторских услуг, определенная в порядке, установленном Банком России», который должен составлять не менее 26%, необоснованно. Из текста предложений не следует, каким образом Банк России будет устанавливать эту долю рынка.

Если речь идет о показателях выручки, то, по сведениям Минфина России, на 01.01.2017 более 86% совокупной выручки от аудиторских и сопутствующих им услуг приходится на 10% самых крупных аудиторских организаций, в том числе более 46% совокупной выручки ­ на четыре транснациональные международные компании, так называемую «большую четверку». Данное предложение может создать ситуацию, когда «компании транснациональной большой четверки», объединив свои показатели, смогут создать свое саморегулируемое объединение и полностью его монополизируют. В результате возникнет риск государственной и экономической безопасности страны, риск сохранения в целостности стратегической и оборонной информации нашей страны.

Предложение:

Исключить понятие «совокупная доля на рынке аудиторских услуг» при определении критерия включения СРО аудиторов в государственный реестр СРО, предложенный Банком России, и определить критерий «по показателям численности членов, исходя из установленной доли в общей численности субъектов аудиторской деятельности».

В нашем российском аудите есть недостатки, еще не все вопросы отрегулированы и решены. Встречается и некачественная работа некоторых аудиторов. Но бороться с ними (с единицами) путем снижения инвестиционной привлекательности наших территорий, путем увеличения риска принятия стратегических решений по экономическим вопросам на основе неподтвержденных данных, путем уничтожения всего регионального аудита, в том числе нашего дальневосточного, с нашей точки зрения, неразумно.

В соответствии с вышеизложенным считаем, что предложения Банка России не аргументированы, не подкреплены экономическими расчетами, в том числе и с точки зрения оценки последствий для экономики как страны, так и нашего Дальневосточного региона, для ее макроэкономических показателей.

Считаем, что предложения по изменению законодательства, регулирующего аудиторскую деятельность, должны быть направлены на достижение целей и решение задач, поставленных Поручением Президента Российской Федерации В. В. Путина от 19.12.2015 № Пр­2629, что и предлагается аудиторами нашего территориального отделения.

Просим Вас поддержать наши предложения и довести их до Президента Российской Федерации, Правительства страны и Федерального Собрания.

Совет Дальневосточного территориального отделения СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»