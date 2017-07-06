Государственная налоговая служба отмечает 27-летие

Постановление Совета Министров СССР № 76 от 24 января 1990 года определило конкретный срок создания государственных налоговых инспекций союзного и республиканского уровней - до 1 июля 1990 года. За эти годы служба прошла неоднократный ребрендинг от ГНС до ФНС и некоторое время являлась Министерством по налогам и сборам РФ под руководством одной из ярких персон современной России Александра ПОЧИНКА. Именно он вручил один из первых ИНН президенту ПУТИНУ.

Первые кадры в госналогинспекцию Приморья пришли из финуправления крайисполкома и районных финиспекций. Начальником Государственной налоговой инспекции (ныне - Управление ФНС России) по Приморскому краю была назначена Тамара БУТОВА. Именно ей была определена историческая миссия по формированию новой государственной структуры в Приморском крае.

Сегодня Галина КОЛЕСНИКОВА возглавляет одно из ведущих Управлений ФНС России в стране. На базе нашего управления с середины 90-х и по сегодняшнее время испытываются пилотные проекты по взаимодействию с налогоплательщиками и внедрению новых IT-решений.

По словам начальника налогообложения юридических лиц УФНС России по Приморскому краю Ольги КУЗЬМИНСКОЙ, первое время лицевые счета частных предпринимателей, кооператоров хранились в больших картонных картах, данные записывались от руки. Бухгалтеры предприятий тонули в бумажных расчетах и теряли документацию. А потом в мгновение ока Управление полностью стало компьютеризированным. И предпринимательское сообщество перешло на электронный документооборот. Сегодня сложно себе представить, что такой массив данных был заполнен от руки.

Самые масштабные нововведения произошли в налоговом администрировании и учете в конце XX века. В 1998 году была начата кампания по массовому присвоению идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН) физических лиц. Работа шла опережающими темпами, буквально через несколько лет ИНН имели даже младенцы. Уже в 1999 году создан региональный раздел Единого государственного реестра налогоплательщика. Сегодня в Приморье зарегистрировано 65174 юридических лиц и 53007 индивидуальных предпринимателей. Одной из первых в стране ФНС перешла на электронный документооборот и внедрила в своих стенах систему «Электронной обработки данных».

Краевая налоговая здесь оказалась в лидерах, по инициативе Тамары Бутовой Приморского края и участии Семена ГОРДЕЕВА, начальника отдела информатизации Управления, еще в 1992 году была создана на тот момент единственная в стране автоматизированная система сбора и учёта налогов в Приморском крае (TaxNet). В 1995 году состоялась передача сопровождения, разработки второй очереди системы и внедрения системы TaxNet в Приморье. Затем она включила в себя созданные приморскими налоговыми IT-шниками 90 -х систему TaxIndirect (конвертация данных от таможни, органов регистрации и других государственных и муниципальных структур) и «Страницы TaxNet» (автор Андрей ТРОФИМОВ).

По словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС России Ольги СЕМЕНАХА, сегодня служба имеет дело с грамотным налогоплательщиками, работа с ними идет в тесном и плотном контакте. Продолжается взаимодействие с муниципальными органами власти и Администрацией Приморского края, что способствует увеличению оформленных объектов имущества. Кстати, сегодня наши земляки через личный кабинет на сайте достаточно часто самостоятельно сообщают о появлении у них объекта налогообложения еще до того, как эти данные поступают в налоговые органы из Россреестра. Активно направляют запросы и уплачивают налоги, пользуясь опциями сайта www.nalog.ru.

Особой популярностью пользуются электронные сервисы на сайте ФНС России. На сегодняшний день их насчитывается более 40. Все они созданы в помощь как физическим лицам, так и бизнес сообществу, помогая разобраться в сфере налогов.