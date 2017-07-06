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Счетная палата РФ занялась Минвостокразвития РФ
Минвостокразвития неравномерно расходовало средства в 2016 году: большая часть перечислений из федерального бюджета (72%) была произведена в IV квартале, причем 46% из них - в декабре. Эти и другие нарушения в бюджетной отчетности министерства за прошлый год, касающиеся предоставления субсидий, формирования госзаданий и ряда других направлений деятельности, выявлены Счетной палатой РФ.
В отчете Счетной палаты приводится тот факт, что Минвостокразвития приняло на себя обязательства при заключении соглашения о предоставлении субсидий на 2017 и 2018 годы с АО «Рудник им. Матросова» в рамках реализации инвестпроекта «Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения» в Магаданской области. При этом соответствующие лимиты бюджетных обязательств были доведены до министерства только в 2017 году.
Кроме того, Минвостокразвития нарушило порядок формирования госзадания для подведомственного учреждения ФАУ «ДальНИИ рынка». Также министерство заключило и оплатило контракт на сумму 5,6 млн рублей на создание автоматизированной системы обеспечения деятельности министерства без включения мероприятий по его созданию в план информатизации.
Нарушением также являлось то, что охрану здания Минвостокразвития в 2016 году осуществляла частная охранная организация.
«Министерством допущены нарушения требований нормативных правовых актов по реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», в том числе в части непредоставления обязательных сведений в составе отчетности об исполнении госпрограммы», - говорится в сообщении палаты.
Минвостокразвития также не перечислило неиспользованный АНО «Агентство по развитию человеческого капитала» объем субсидии 2015 года в размере 64,3 млн рублей на счет территориального органа Федерального казначейства в Банке России.
Счетная палата признала бюджетную отчетность недостоверной. В частности, министерство не учло в бухгалтерской отчетности отдельные нефинансовые активы, в том числе восемь земельных участков, переданных министерством в аренду в 2016 году АО «Дальневосточный завод «Звезда» и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на сумму 1,6 млрд рублей, и приобретенное в 2016 году программное обеспечение на сумму 2,1 млн рублей.
Кроме того, министерство неравномерно расходовало средства в 2016 году: большая часть перечислений из федерального бюджета (72%) была произведена в IV квартале, причем 46% из них - в декабре.
По итогам проверки Счетная палата направила заключение в палаты Федерального Собрания и представление в Минвостокразвития.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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