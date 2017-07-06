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Преображенская база тралового флота кредитуется под квоты
Совет директоров ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ, одно из крупнейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Приморья) одобрил привлечение кредитной линии банка ВТБ с лимитом до 1 млрд 693,441 млн рублей.
ПБТФ 3 июня года заключила с ВТБ договор о предоставлении кредитной линии на срок 1825 дней. Размер сделки в денежном выражении составляет 22,83% от стоимости активов ПАО.
Цель кредита - предоставление ПАО «ПБТФ» займа «дочерней» компании «Восход» (пос. Преображение) для оплаты ООО права на заключение договора о закреплении долей квот добычи.
ПБТФ в настоящее время принадлежит 51% долей ООО «Восход», еще 49% владеет Никита КОЖЕМЯКО, сын губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО.
Процентная ставка по кредиту - до 9,5%. При этом кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки в случае увеличения ключевой ставки Банка России или среднеарифметического значения за календарный месяц ставки бескупонной доходности ОФЗ со сроком до погашения 3 года.
Досье "Золотого Рога": Основные рынки сбыта рыбопродукции ПБТФ - Япония и Южная Корея. 23,44% акций ПАО «ПБТФ» принадлежит ЗАО «Торговый дом «Фили» (Москва), владельцами которого на паритетной основе являются Ирина ГЕРАСИМЕНКО и Ольга КРАВЧЕНКО. Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко напрямую владеют еще 24,73% и 24,18% акций ПБТФ соответственно.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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