Чиновники предлагают экспортерам Приморья бизнес-навигатор...

...а не реальную поддержку

Говорить о перспективах развития экспорта в Приморье не прекращают ни чиновники, ни предприниматели. Первые уповают на экспортный потенциал местных компаний, а вторые то и дело замечают, что на иностранных рынках (в том числе на рынках Японии, Китая и Южной Кореи) поставщиков российских товаров и услуг никто не ждет с распростертыми объятиями. Достаточно вспомнить, как провалились намерения приморских производителей свинины по экспорту мяса в Китай: оказалось, что мясо китайцам нужно более качественное, чем то, которое производят в Приморье.

В остальном экспорт из Приморья в страны АТР, к примеру, меда, орехов, дикоросов, минеральной воды и других товаров продолжает носить стихийный характер, в то время как чиновники на своем уровне говорят уже о таких «изощренных» инструментах экспорта, как «Бизнес-навигатор МСП» и Европейская сеть поддержки предпринимательства. Складывается ощущение, что административные «донкихоты» мало осведомлены о реальном положении приморских экспортеров на международных рынках.

Одна из структур, поддерживающих экспорт в регионе, - это АНО «Центр развития экспорта Приморского края». На заседании приморского филиала делового клуба «Опора России» специалист по информационным технологиям Центра Антон ФЕДОРЕЕВ рассказал предпринимателям об инструментах, которыми располагает Центр на сегодняшний день.

- У Центра есть три важных направления в работе: это поддержка экспорта, поддержка предпринимательства и интеграция с Европейской сетью поддержки предпринимательства, - рассказал Федореев. – Поддерживая экспорт, мы организуем приморским предпринимателям участие в зарубежных выставках и берем на себя организацию стендов, в том числе и ее стоимость. Уже удалось привезти приморских экспортеров на четыре выставки, к примеру, на рыбную выставку в Брюсселе, на ярмарку в Китае и на две выставки в Корее – строительную и пищевую. В результате многие местные компании нашли иностранных партнеров.

Каким именно компаниям и каких именно партнеров удалось найти за рубежом, в Центре развития экспорта Приморья уточнять не стали. На вопрос о степени доброжелательности иностранных рынков для приморских экспортеров специалист Центра ответил, что для такой оценки необходимы отдельные маркетинговые исследования. А вот электронный портал «Бизнес-навигатор МСП» готов помогать бизнесменам в составлении бизнес-планов и оценке конкурентной среды уже сейчас.

- В Бизнес-навигатор входят 167 городов по всей России, включая Находку, Артем, Уссурийск и Владивосток, - добавил Федореев. – Система доступна уже сейчас. К примеру, если вы хотите открыть бизнес, Бизнес-навигатор МСП подскажет, какие продукты и услуги самые востребованные в вашем городе и районе, сколько вокруг потребителей и конкурентов и на какую прибыль вы можете рассчитывать.

В Центре развития экспорта приморским бизнесменам предлагают также вступать в Европейскую сеть поддержки предпринимательства, которая насчитывает более 60 стран, в том числе Россию и страны АТР.

- Через наш Центр предприниматель может зарегистрироваться в системе и разместить в ней информацию о своем товаре или услуге, - добавил Федореев. – Система, в отличие от многих других, живая. В ней работают реальные люди, которые помогают предпринимателям подобрать партнеров. К примеру, в прошлом году приморская компания «Окна Эталон» нашла через эту систему партнеров для экспорта своего товара в Республику Корея.

На этом перечень приморских компаний с успешными кейсами выхода на иностранные рынки у Федореева закончился. В ответ бизнесмены заметили, что структура должна быть готова к работе с производственниками, стихийно заходящими на иностранные рынки. Одна из таких компаний, «Владтехномарин», производит легкие алюминиевые лодки, аналогов которым, по словам спикеров, на Востоке мира нет. Компания сама экспортирует лодки в Лаос, Вьетнам и другие страны, однако отлаженной системы поставки нет.

- Подобные экспортеры обращаются к губернатору Приморья, стучатся во все двери, однако дело, как правило, не продвигается, и они остаются наедине со своими вопросами и проблемами, - отметил депутат Думы Владивостока Александр ЮРТАЕВ. – Структуры власти, нацеленные на поддержку экспорта, должны предоставлять предпринимателям в том числе и услуги консалтинга.

В заключение Александр Юртаев попросил представителя Центра развития экспорта сделать участникам заседания электронную рассылку с информацией обо всех презентованных возможностях.

- Говорите вы хорошо, но на слух воспринимается плохо, - подытожил Юртаев, и присутствующие с ним согласились.

Экспорт туристических услуг, пожалуй, сегодня самая популярная тема для обсуждения приморским бизнесом. По словам экспертов, вовсе не за экспортом производственных товаров стоит будущее Приморья.

- Въездной туризм на сегодняшний день в нашем регионе стоит особняком, как «шкурный» вид бизнеса, который позволит предпринимателю заработать «быстрые» деньги, - рассказал председатель ПКМО «Союз тренеров», тренер ООО «Вся реклама», ментор проектных групп ДВФУ Виктор НАУМЕНКО. – Так что не удивительно, что интерес приморского предпринимателя сегодня направлен на эту сферу. Однако здесь стоит понимать, что основную роль в увеличении туристических потоков в Приморье играет подешевевший рубль. Если кроме дешевизны далее нам нечем будет привлекать туристов, то в случае изменений на валютном рынке тенденция развития бизнеса в сфере туризма пропадет. Если рассматривать не «шкурные» виды бизнеса, то будущее, пожалуй, за рынком новых технологий. Чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с программой НТИ (Национальная технологическая инициатива), в развитии которой федеральное Агенство стратегических инициатив видит будущее. Программа представляет собой меры по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

Еще один рынок, который «выстрелит», - это рынок мелкосерийных производств. Уже сегодня в Приморье заметен потребительский интерес к качественным товарам (продовольственным и другим), выпускаемым небольшими сериями, на небольших заводах или даже домашних фабриках.

На фото: Приморские пчеловоды уже давно отчаялись наладить стабильные поставки сладкого продукта в Азию.