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Штрафовать за неприменение онлайн-касс пока не будут

06 Июля 2017, 11:40 | Приморье

Организации и индивидуальные предприниматели с 1 июля обязаны применять новую контрольно-кассовую технику (ККТ) с фискальными накопителями. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил МИШУСТИН, в свою очередь, поручил управлениям службы не привлекать к ответственности организации и ИП, которые не успели до 1 июля, как это предусмотрено законодательством, перейти на онлайн-кассы, но уже заказали их. Старую кассу в этом случае можно использовать как чекопечатающую машину - главное, чтобы покупателю было выдано подтверждение расчета.

Год назад, в июле 2016 года, президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон, предусматривающий поэтапный переход точек продаж на ККТ, передающую налоговым органам информацию о расчетах в электронном виде. Передача сведений налоговикам будет осуществляться в режиме реального времени через оператора фискальных данных. До 1 февраля 2017 года применение новой ККТ было добровольным, с 1 февраля переход стал обязательным для всех точек продаж в отношении вновь регистрируемой техники, а с 1 июля это стало обязательным для всех, кто применял ККТ. Лица, которые ранее не должны были применять ККТ, должны будут перейти на новые аппараты с 1 июля 2018 года.

В настоящее время, по данным ФНС, в стране зарегистрировано 860 тыс. онлайн-касс, обеспечивающих передачу информации о расчетах в электронном виде в налоговые органы. Всего должно быть заменено 1,15 млн касс.

Неприменение новой техники грозит предпринимателям штрафом: для должностных лиц он составит от одной четвертой до одной второй суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс. рублей, для юрлиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчетов, осуществленных без применения ККТ, но не менее 30 тыс. рублей. Повторное правонарушение в случае, если его сумма более 1 млн рублей, приведет к приостановлению деятельности на срок до 90 суток у ИП и юрлиц, а также дисквалификации должностных лиц от года до двух лет.

Однако, как заверили Минфин и ФНС, не успевших перейти на новые ККТ организации и ИП пока штрафовать не будут. В частности, Минфин в своем письме пояснил, что если налогоплательщики предоставят доказательства того, что ими были приняты все меры, чтобы соблюсти это требование (например, заключили договор с изготовителем фискальных накопителей о поставке), они не должны привлекаться к ответственности.

Граждане начиная с июля смогут контролировать легальность своих покупок с помощью мобильного приложения, которое бесплатно скачивается на смартфон. Получаемый покупателем при расчете бумажный чек содержит QR-код, который можно считать с помощью приложения, проверить чек, получить его в электронном виде и сохранить в приложении; покупатель сможет также отказаться от бумажного чека и сразу получить его на электронную почту или на номер телефона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ккт  малый бизнес 



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