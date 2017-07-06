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Энергобонусы пока обошли Приморье стороной
Совет Федерации на прошедшей неделе поддержал закон о введении механизма снижения энерготарифов до среднероссийского уровня для промышленных потребителей на Дальнем Востоке. Ранее закон был одобрен Государственной думой. По результатам рассмотрения закон принят абсолютным большинством голосов сенаторов: в его поддержку поступило 148 голосов. По итогам голосования закон отправлен на подписание президенту России Владимиру ПУТИНУ.
Как отметил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий ШИРОКОВ, «этот закон - серьезное решение для Дальнего Востока. Нет другого закона, которого бы с таким нетерпением ждал бизнес Дальнего Востока».
«В качестве инвестиционной привлекательности стоимость электроэнергии для регионов Дальнего Востока имеет одно из ключевых значений. Это даже не первая десятка. А первая тройка факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность дальневосточных территорий. Благодаря механизму снижения энерготарифов смогут расширить производства действующие предприятия и открыться новые», - подчеркнул сенатор.
«Все заключения по закону положительные. Комитет по экономической политике предлагает одобрить этот закон и его поддержать, тем более что закон внесен нашими уважаемыми коллегами - сенаторами-дальневосточниками и группой депутатов Госдумы», - отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Викторович РОГОЦКИЙ, представлявший закон парламентариям.
Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке началось с 1 июля 2017 года. В первый этап снижения энерготарифов попали дальневосточные регионы, в которых средний фактический уровень тарифа на электроэнергию превышает среднероссийский - 3 руб.71 коп. Снижение энерготарифов коснется пяти субъектов, которые сегодня являются территориально изолированными от энергорынка зонами. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область.
Между тем Совет Федерации рекомендовал правительству Российской Федерации осуществить выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке для всех категорий пользователей. Об этом заявила член комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Чукотского автономного округа Анна ОТКЕ.
«Федеральный закон, одобренный Советом Федерации, позволит снизить цены на электроэнергию для потребителей ДФО, что будет служить выравниванию их положения с другими регионами страны. Но это только первый шаг к решению проблемы высоких тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке. Снижаются тарифы для предприятий, а для физических лиц остаются на прежнем высочайшем уровне. В связи с чем Совет Федерации рекомендовал правительству снизить энерготарифы на Дальнем Востоке для всех категорий пользователей, включая жителей этого макрорегиона», – прокомментировала парламентарий.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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