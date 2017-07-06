www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.38 р. 100 JPY: 53.08 р.
EUR: 68.95 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Железнодорожники готовы дать больше тяги

06 Июля 2017, 10:20 | Приморье

Вице-президент ОАО «РЖД» - начальник дирекции тяги Олег ВАЛИНСКИЙ и начальник Дальневосточной магистрали Николай МАКЛЫГИН провели заседание технико-технологического совета. В ходе мероприятия обсуждалось развитие Восточного полигона, а также текущие и перспективные параметры работы локомотивного комплекса.

Олег Валинский назвал порты Дальнего Востока основным направлением перевозок экспортных грузов для ОАО «РЖД», объяснив это сложившейся рыночной конъюнктурой.

- Рост объемов перевозок в данном направлении по итогам работы 5 месяцев 2017 года составил 6,6% по отношению к 2016 году, - озвучил он показатели текущей работы. - В ближайшей перспективе возможно увеличение потока грузов и в европейском направлении из стран Тихоокеанского бассейна с соответствующим ростом объёмов перевозок по БАМу.

По словам Николая Маклыгина, устойчивому росту грузопотока в направлении грузополучателей Азиатско-Тихоокеанского региона способствовало увеличение перерабатывающих мощностей в портах региона и пропускной способности погранпереходов, а также смена самого экспортного вектора.

- Грузооборот за последние 15 лет возрос в 3 раза - с 85 до 252 млрд т-км, - сказал начальник ДВЖД.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: ржд  БАМ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru