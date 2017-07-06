Железнодорожники готовы дать больше тяги

Вице-президент ОАО «РЖД» - начальник дирекции тяги Олег ВАЛИНСКИЙ и начальник Дальневосточной магистрали Николай МАКЛЫГИН провели заседание технико-технологического совета. В ходе мероприятия обсуждалось развитие Восточного полигона, а также текущие и перспективные параметры работы локомотивного комплекса.

Олег Валинский назвал порты Дальнего Востока основным направлением перевозок экспортных грузов для ОАО «РЖД», объяснив это сложившейся рыночной конъюнктурой.

- Рост объемов перевозок в данном направлении по итогам работы 5 месяцев 2017 года составил 6,6% по отношению к 2016 году, - озвучил он показатели текущей работы. - В ближайшей перспективе возможно увеличение потока грузов и в европейском направлении из стран Тихоокеанского бассейна с соответствующим ростом объёмов перевозок по БАМу.

По словам Николая Маклыгина, устойчивому росту грузопотока в направлении грузополучателей Азиатско-Тихоокеанского региона способствовало увеличение перерабатывающих мощностей в портах региона и пропускной способности погранпереходов, а также смена самого экспортного вектора.

- Грузооборот за последние 15 лет возрос в 3 раза - с 85 до 252 млрд т-км, - сказал начальник ДВЖД.