Меньше возить, больше производить

Кооперация машиностроительных предприятий повысит эффективность отрасли в целом

На Дальнем Востоке должна быть создана единая база данных о производственных мощностях машиностроительных предприятий, а также о потребностях крупных предприятий отрасли в комплектующих для своей продукции. Предложение об этом прозвучало и было поддержано в ходе выездного совещания комитета по транспортным средствам и компонентам Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», которое состоялось во Владивостоке 27 июня при содействии Минвостокразвития РФ.

Темой расширенного выездного заседания - к слову, подобный формат работы был опробован комитетом впервые - стало производство транспортных средств и их компонентов как драйвер развития Дальнего Востока. Состав участников дискуссии получился весьма представительным: за круглым столом собрались руководители ведущих машиностроительных предприятий региона, органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений.

- Мы проводим заседание во Владивостоке, поскольку вектор государственной политики сегодня направлен на страны Юго-Восточной Азии. Сегодня они становятся центром накопления капитала и новым центром развития мира. Поэтому конкурентоспособность российской экономики будет зависеть от способности производить товары не хуже, чем в этих государствах, - отметил председатель комитета по транспортным средствам и компонентам «Деловой России», эксперт в области железнодорожного машиностроения Алексей БЕЛИНСКИЙ. Он призвал бизнес-сообщество и власть проанализировать текущее положение дел в машиностроительной отрасли: ограничения и возможности, спрос на товары и услуги, состояние конкурентной среды и делового климата, доступ к кредитным ресурсам, кадровое обеспечение, взаимодействие власти и бизнеса.

В свою очередь, губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поблагодарил «Деловую Россию» за внимание к региону.

- Уровень экономики Приморья во многом зависит от того, насколько эффективно работают крупные промышленные предприятия. У нас порядка 30 предприятий занимаются производством транспортных средств и их компонентов. Это предприятия судостроения и судоремонта, авиастроения, автосборочное производство, приборостроение, - отметил глава региона.

Далеко и дорого

Участники диалога обозначили парадоксальную ситуацию, которая сложилась на машиностроительных предприятиях Дальнего Востока. С одной стороны, находясь на большом удалении от центральной части России, они испытывают потребность в компонентах для производства своей продукции: высокие тарифы на грузовые перевозки делают доставку комплектующих на Дальний Восток нерентабельной. В то же время ряд крупных предприятий региона имеет не полностью загруженные производственные мощности, а в скором времени их объем может вырасти.

- Большой ресурс по взаимодействию есть среди оборонных предприятий, так как для них руководством страны ставится задача после 2020 года постепенно выходить на «гражданский» рынок. Мощности у оборонных предприятий высвобождаются - есть поле для взаимодействия в приборостроении, металлообработке, производстве пластмасс и резины, - сообщил генеральный директор владивостокского ОАО «Дальприбор» Роман ТИТКОВ.

Директор Уссурийского локомотиворемонтного завода Дмитрий ГУСЕВ посетовал на отсутствие информации о потребностях предприятий Дальнего Востока и предложил создать координационный центр по межотраслевой кооперации.

- Создание такого центра позволит определить основные потребности предприятий, расположенных на Дальнем Востоке, и вести дальнейшее развитие производств исходя из этих потребностей, - акцентировал внимание Дмитрий Гусев. В качестве примера он привел собственное предприятие, инвестиционная программа которого делает акцент на освоении выпуска новой продукции и поиске дополнительных заказов. По итогам работы в 2016 году Уссурийский ЛРЗ увеличил загрузку мощностей на 48%, в том числе выпуск запасных частей - на 40%. Есть избыточные мощности и на других предприятиях группы компаний «ЛокоТех», которые холдинг хотел бы загрузить, исходя из потребностей дальневосточных предприятий.

Досье "Золотого Рога": Группа компаний «ЛокоТех» - крупнейший работодатель в секторе железнодорожного машиностроения со штатом более 60 тысяч человек. Производственная база группы «ЛокоТех» включает в себя 10 локомотиворемонтных заводов и более 90 сервисных депо. На Восточном полигоне «ЛокоТех» представлен двумя локомотиворемонтными заводами - в Уссурийске и в Улан-Удэ, а также несколькими локомотиворемонтными депо. Уссурийский ЛРЗ в Приморье является базовым предприятием группы, осуществляя капитальный ремонт и модернизацию подвижного состава, производство ремонтных комплектов и запасных частей.

- В отличие от Китая или стран Европы, в России очень слабо развита сеть кооперации. В норме машиностроитель, как правило, фокусируется на какой-либо ключевой компетенции, а все остальное закупает на конкурентной основе. Однако в России исторически сложилась иная ситуация: зачастую предприятиям машиностроения просто негде заказать комплектующие для своей продукции. Их приходится приобретать у монополистов и возить на большое расстояние, - поддержал коллегу генеральный директор ООО «УК «Локомотивные технологии» Алексей Белинский. - Создание единого центра по картированию производственных мощностей на Дальнем Востоке позволило бы дозагрузить эти мощности, повысить эффективность производства в целом, снизить удельные накладные расходы и создать конкуренцию.

- Такое предложение реализуется, но, как правило, в рамках вертикально интегрированных холдингов. Если поставить вопрос на уровне их руководства, это будет абсолютно справедливо, - отметил губернатор Приморья.

Это и другие предложения по поддержке производства транспортных средств и компонентов на территории Дальнего Востока были включены в резолюцию, принятую по итогам выездного заседания. Документ, в котором перечислены проблемные вопросы развития производства, требующие изменения нормативно-правовой базы, будет направлен в Минвостокразвития, Министерство промышленности, а также в Министерство труда и социальной защиты РФ.

- Развивая производство комплектующих, в первую очередь необходимо ориентироваться на потребности предприятий Дальневосточного региона. Но закрыться и работать только на внутренний рынок - губительно. Мы должны делать продукт, востребованный на внешнем рынке, и тогда он будет гарантированно востребован и нашими предприятиями. Спрос не имеет национальности, - заявил Алексей Белинский по итогам заседания.

Рассказать о поддержке

Кроме того, участники выездного заседания обсудили перспективы развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а также транспортной инфраструктуры Дальнего Востока в целом, проблему высоких тарифов и дефицита высококвалифицированных кадров в сфере машиностроения. Отдельный акцент был сделан на мерах государственной поддержки предприятий, инвестирующих в расширение имеющегося или создание нового производства. Заместитель главы Агентства по привлечению инвестиций и поддержке экспорта при Минвостокразвития РФ Владислав КАЗАРЦЕВ рассказал о мерах, предпринимаемых государством для привлечения инвестиций на Дальний Восток. По словам Казарцева, специалисты агентства работают индивидуально с каждым инвестором, выявляя проблемы конкретных инвестпроектов и формулируя системные подходы к их решению.

- За каждым крупным инвестиционным проектом закреплен инвестиционный директор, блок анализа и стратегии. Под проекты, которые переходят в стадию реализации, создается блок управления проектами, - уточнил Владислав Казарцев.

Генеральный директор ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» Дмитрий КУДИНОВ напомнил участникам круглого стола о том, что помимо льгот и преференций, установленных режимами ТОР и СПВ, существуют региональные меры поддержки бизнеса, о которых предприятия не всегда знают. Речь идет о субсидиях на возмещение части затрат на инвестиционную и текущую деятельность, субсидировании ставок по кредитам. Последний опрос, проведенный экспертным советом по развитию предпринимательства в Приморском крае, показал, что бизнес практически не пользуется этими преференциями. В связи с этим Алексей Белинский поручил приморскому отделению «Деловой России» и его руководителю Алексею ТИМЧЕНКО консолидировать всю информацию о мерах государственной поддержки предприятий и усилить работу по информированию бизнеса о них.

На фото: Председатель комитета по транспортным средствам и компонентам «Деловой России», эксперт в области железнодорожного машиностроения Алексей Белинский (в центре) призвал машиностроителей Дальнего Востока помочь друг другу с загрузкой мощностей.

Артем СТРОГИН. Фото Марии БОРОДИНОЙ.