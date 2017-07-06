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Резидентов ТОР хотят избавить от внеплановых проверок

06 Июля 2017, 09:00 | Приморье

Сокращение сроков проведения внеплановых проверок, закрепление персональной ответственности представителей контрольно-надзорных органов за их проведение позволят улучшить условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке и привлечь еще большее количество инвесторов в регион. Об этом заявил губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ по итогам ежегодного совместного заседания коллегий Генпрокуратуры РФ и Минвостокразвития РФ.

В этом году участники заседания обсудили состояние законности в сфере соблюдения прав инвесторов на территории ДФО, вопросы содействия резидентам ТОР и Свободного порта Владивосток в урегулировании административных и нормативных вопросов при реализации инвестпроектов.

По словам генерального прокурора России Юрия ЧАЙКИ, существует ряд проблем, препятствующих ускоренному экономическому развитию макрорегиона. Среди них бюрократические препоны, связанные с предоставлением земельных участков под реализацию инвестпроектов, административные барьеры при строительстве инфраструктуры предприятий, несвоевременность совершенствования региональной нормативно-правовой базы и другие.

Один из самых главных факторов негативного влияния на эффективное инвестиционное развитие Дальнего Востока - давление на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, где в «передовиках» Налоговая служба, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Правда, генпрокурор тактично обошел тот факт, что бизнес в последнее время жалуется на резко возросшее число проверок и со стороны прокуратуры.

«Мы, безусловно, должны защищать жизнь, здоровье и интересы граждан России, но нужное ли такое огромное количество проверок? За последние 2,5 года на Дальнем Востоке их проведено более 130 тысяч. Бороться с такой армией контролеров бизнесу не всегда по силам», - отметил полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.

Подчеркнуто, что в результате жестких и не всегда оправданных мер, принимаемых контрольно-надзорными органами в отношении собственников предприятий, чаще всего страдают рядовые сотрудники.

На коллегии выработан ряд предложений по снижению административного давления на бизнес и содействию работе инвесторов. Так, например, предложено ввести новую организацию контрольно-надзорной деятельности в ТОР, предусматривающую предоставление возможности инвестору самому выбрать режим контроля - действующий либо специальный, направленный на самостоятельное отслеживание предпринимателем контролируемых процессов.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: тор  малый бизнес 



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