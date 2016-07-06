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Внешняя торговля в Приморье показала отрицательное сальдо
По данным Дальневосточного таможенного управления и данным федерального государственного статистического наблюдения (без данных взаимной торговли со странами ЕАЭС за I квартал внешнеторговый оборот по краю за январь-март 2016 года составил 1141.9 млн долларов США, в том числе экспорт - 549, импорт - 592.9 млн долларов США. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Приморскстат, превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-43.9 млн долларов США).
Основными торговыми партнерами Приморского края остаются: Китай (56 % внешнеторгового оборота), Республика Корея (15%) и Япония (8%).
Наибольшие объемы в товарной структуре экспорта приходились на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (47%), минеральные продукты (30%), древесина и изделия из нее (17%). В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (37%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-рье 26%).
В январе-марте текущего года внешний оборот транспортных услуг составил 191.9 млн долларов. При этом организации края экспортировали (оказали) зарубежным контрагентам транспортных услуг на 163.1 млн долларов США, импортировано услуг - 28.8 млн долларов США. В структуре транспортных услуг преобладают услуги водного транспорта, как по экспорту (98.7 %), так и по импорту (92.5%).
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