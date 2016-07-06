Приморские статистики замахнулись на "большие данные"

На минувшей неделе в Приморье стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись, а перед этим российские статистики отметили 205-летие с момента появления первого статотделения в стране. Чем живут сегодня приморские статистики, какие задачи решают и каким видят будущее своей службы, - об этом деловой газете «Золотой Рог» рассказал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.

- Если раньше перепись населения была самой ответственной и масштабной работой нашего ведомства, настоящим событием, то сегодня сплошные обследования - бизнеса, сельского хозяйства и т.д. - вошли в привычку, стали обыденной нормой. Так, осенью прошлого года мы провели микроперепись населения, весной - сплошное обследование бизнеса, а сейчас исследуем состояние агрокомплекса края и страны.

Вообще, ежегодный производственный план включает 250 направлений и сотни тысяч показателей. Мы готовим информацию не для себя - для потребителей - органов власти, бизнеса, частных лиц. При этом внешние факторы, кризисные явления в экономике не добавляют оптимизма, вызывают недоверие к статистическим данным. Мы на этом фоне стараемся быть более оперативными, гибкими, легко идем на контакт с пользователями, в том числе со СМИ, не требуя жестких формальных запросов и делясь всей имеющейся информацией.

А вообще, будущее статистики - за большими данными (big data). Этот термин сегодня на слуху, но не все до конца понимают его смысл. Он объединяет в себе не только большие объёмы информации, но и новые технологии обработки, аналитические методы. Передовые западные страны уже вовсю пользуются этой технологией, мы пока только начинаем поэтапное внедрение, которое должно завершиться к 2030 году.

Руководитель Росстатата Александр СУРИНОВ, выступая на Санкт-Петербургском экономическом форуме, принял участие в панельной сессии «Анализируй всѐ. Революция больших данных», рассказав в частности о том, что в рамках подготовки к Всероссийской переписи населения-2020 изучается возможность применения технологий мобильной связи для фиксирования фактического местоположения людей на момент проведения обследования. А ведь еще два года назад, когда на конференциях говорили о больших данных, мы воспринимали это как очень отдаленное будущее. Сегодня это будущее приблизилось вплотную.

- Весной этого года прошла очередная перепись малого предпринимательства, как реагировал на нее бизнес?

- Респонденты откликнулись хорошо, мы обследовали 82% от официально зарегистрированных предприятий. Это хороший показатель, и в целом по России край выглядит очень достойно. А в следующем году нам предстоит обследование затрат предприятий крупного и среднего бизнеса. В результате эти два обследования лягут в основу разработки базовых таблиц «затраты-выпуск», представляющих, по сути, баланс народного хозяйства и позволяющих понять структурные взаимосвязи в экономике.

- С недавних пор вы стали проводить новые социально-демографические обследования, измеряя качество жизни населения. С чем это связано?

- Цели устойчивого развития предполагают получение ответа на вопрос how’s life? (как вы живете?). Поэтому сегодня на постоянной основе проводятся 10 видов обследований, выявляющих состояние здоровья, в т.ч. репродуктивного, уровень доходов, качество образования и т.д. С 2017 года принято решение увеличить выборку в 2,5 раза, чтобы получить более ясную картину. Государство понимает важность этих данных, и идет на дополнительные расходы.

Также в этому году впервые начнем фиксировать среднемесячный доход людей, работающих по найму. Это обслуживающий персонал - няни, садовники, горничные… Этот пласт людей долго оставался за бортом официальной статистики, будем исправлять ситуацию.

- Край сегодня нуждается в четкой статистической методике подсчета туристов, без этого невозможно оценить экономический эффект от туризма в экономику региона.

- К сожалению, Росстат и Ростуризм пока не могут договориться о технологии подсчета туристов, к тому же этот эффект мультипликативный, и просчитать его непросто. Пока мы собираем разрозненную информацию от турфирм, средств коллективного размещения, точек питания, но она не устраивает ни власти, ни нас самих. Но работа в этом направлении ведется. Со временем на помощь придут «большие данные», в том числе, телекоммуникационные технологии, позволяющие проанализировать перемещения туристов. Но для этого нужно сначала внести изменения в федеральное законодательство, а это требует времени.

- Больше всего нападок со стороны пользователей по-прежнему приходится на статистику инфляции. Год назад вы говорили о разработке методологии, которая «примирит» официальную статистику с «народной». Она готова?

- Пока она в стадии разработки. Однако нам есть что сказать по этому поводу. Во-первых, мы идем в ногу с технологиями, наши регистраторы давно не ходят с потрепанными тетрадками, а пользуются специальными планшетами, передавая информацию в Росстат в режиме реального времени. В результате данные обновляются не неделю, как раньше, а в тот же день. Во-вторых, уже сегодня по инициативе администрации Приморского края - создана группа так называемых «общественных интервьюеров», которые мониторят уровень потребительских цен, и расхождения с нашими данными если и встречаются, то небольшие.

- То есть, известное утверждение ДИЗРАЭЛИ о статистике больше не актуально?

- Более того, оно в корне неверно трактуется. Я недавно разговаривал в Москве с одним из экспертов, который участвовал в поиске первоисточника этой знаменитой фразы и ее контекста. Оказалось, она действительно принадлежит премьер-министру Великобритании, но первоначальный смысл был противоположным. На заседании английского парламента, обсуждался вопрос использования земли. Одна партия предлагала использовать ее для развития овцеводства, а вторая - для сельхозкультур, и каждая приводила свои аргументы, порой нелепые. И тогда Дизраэли сказал, обращаясь к поочередно к спикерам: «Ваши данные - ложь, ваши - гнусная ложь, будем опираться на статистику». Но народная молва перефразировала выражение, изменив его смысл, и с тех пор оно гуляет в таком виде.

- Что предпринимается для повышения оперативности предоставления статистических данных?

- Чтобы увеличить скорость обработки, прозрачность и контроль за деятельностью территориальных органов статистики, Росстат постепенно переходит на централизованную обработку данных. Для этого разработан специальный программный комплекс. Со временем и сами респонденты будут передавать данные напрямую в Росстат, в общероссийский центр обработки данных. А мы, заходя на центральный сервер, сможем в режиме реального времени видеть положение дел в Приморском крае и других российских субъектах. Это позволит, с одной стороны, сократить затраты на производство статинформации, с другой, повысит уровень квалификации статистиков.

Кроме того, проводим разъяснительную работу с респондентами, призывая их своевременно сдавать отчеты, откликаться на проводимые обследования. Кстати, с прошлого года штрафы для юрлиц за непредоставление статинформации значительно выросли. Первое нарушение закона обходится в 70 тысяч рублей, повторное - в 150 тысяч, а затем вступает в действие совсем другой кодекс. Но мы не злоупотребляем этим и стараемся взаимодействовать с бизнесом мирно, пока получается.

- Сельхозперепись только началась, и выводы делать рано, тем не менее, ваши первые впечатления: как воспринимают ее респонденты, в том числе владельцы личных подсобных хозяйств?

- На сельхозпредприятия края, а также в дачные хозяйства отправились около 400 переписчиков, до 15 августа им предстоит обойти более 182 тысяч объектов, в том числе около 167 тысяч личных подсобных хозяйств и более 1 400 дачных объединений. Нагрузка, сами понимаете, колоссальная. Встречают их в целом доброжелательно, но есть и негативные моменты, откровенное непонимание важности обследования. Мы очень рассчитываем на сознательность приморцев. Во всем мире сельхозперепись позволяет получить максимально полную и объективную картину состояния аграрных ресурсов страны. С момента предыдущего обследования, прошедшего в 2006 году, ситуация в сельском хозяйстве заметно изменилась, и имеющаяся информация нуждается в обновлении. Не случайно опросные листы пополнились новыми вопросами, касающимися привлечения кредитных ресурсов, грантов, субсидий и т.д. Зафиксировав и проанализировав изменения в аграрном секторе, государство может не только скорректировать аграрную политику в масштабах всей страны, но и определить на годы вперед наиболее эффективные формы и направления сельскохозяйственной деятельности в регионах. Да и бизнес, ознакомившись с результатами переписи, может определить свободные ниши, проанализировать векторы развития отрасли. Напомню, что сельхозперепись 2006 года доказала свою эффективность: по ее результатам были приняты важные государственные решения, поддерживающие аграрный комплекс. Сегодня отрасли требуются новые меры. А для этого нужна полная и объективная картина состояния сельского хозяйства в каждом субъекте России. Поэтому без поддержки приморцев нам не обойтись.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.