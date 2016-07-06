Свободный порт - инвесторам: идите с "МИРом"

Запуск упрощенного визового режима для иностранцев, пересекающих госграницу через территорию Свободного порта Владивосток (СПВ), откладывается уже второй раз из-за отсутствия утвержденных нормативных документов. Подробности в материале газеты «Золотой Рог».

Вначале вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ называл дату 1 января 2016 года, затем Минвостокразвития озвучило дату 1 июля. Теперь чиновники не называют конкретную дату, ссылаясь на необходимость модернизации информсистемы «МИР» и погранпереходов. Иностранцы, прежде всего из АТР, отмечают, что откладывание нового механизма тормозит развитие отношений с Россией.

Минвостокразвития разъясняет, что после модернизации информационной системы «МИР» и подготовки программно-аппаратного комплекса требуется аттестация нововведений на информационную безопасность, учитывая, что она будет работать с конфиденциальной информацией. Минимальный срок такого тестирования составляет 6 месяцев, а это значит, что ввод упрощенного визового режима откладывается, минимум, на весну 2017 года.

ДОСЬЕ «ЗР»:

Планируется, что прибывающим на территорию СПВ виза будет оформляться в форме электронного документа. Для этого иностранному гражданину не менее чем за четверо суток до предполагаемой даты въезда необходимо будет подать заявление на специализированном интернет-сайте. После проверки анкеты иностранцы будут получать уведомление о предоставлении въездной визы. При пересечении границы иностранцам нужно будет предъявить паспорт или другое удостоверение личности, действительный страховой полис и распечатанное уведомление о выдаче визы.

«Оформление виз в электронной форме дистанционно является уникальным решением для России. Оно требует соответствующего развития информационных ресурсов ряда органов исполнительной власти, в том числе ФСБ, МИДа и Минкомсвязи. Мы к этому подготовились. Мобилизовали финансовые ресурсы и готовили технический проект на модернизацию. Сейчас нужны скоординированные действия по оснащению пунктов пропуска, расположенных на территории Сводного порта Владивосток. Зачастую речь идет не о модернизации, а о новом строительстве ряда пунктов пропуска на территории приморского порто-франко. Без потери темпа это сделать невозможно. Сейчас готов к внедрению системы один пункт пропуска - аэропорт Кневичи. Автомобильные пункты пропуска, такие как Краскино и Пограничный, надо фактически создавать заново. На данный момент там нет даже подходящих капитальных строений. Это накладывает ограничения на подготовку к введению упрощенного визового порядка въезда», - поясняет заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Кирилл СТЕПАНОВ.

По словам Кирилла Степанова, на введение нового типа визы также накладывается значительное ухудшение обстановки с незаконной миграцией.

«Вводя электронный порядок оформления виз, необходимо исключить поток незаконных мигрантов через ворота Свободного порта. Это накладывает дополнительные требования к функциям системы», - говорит замминистра.

Замминистра подчеркнул, что упрощенный визовый порядок въезда предназначен для туристов, бизнесменов и инвесторов из определенного перечня стран. Он позволит снять ограничения для тех, в ком заинтересован Дальний Восток с точки зрения привлечения инвестиций.

ДОСЬЕ «ЗР»:

Сегодня для въезда некоторых категорий иностранцев во Владивосток уже действует упрощенный порядок. Пассажиры круизных лайнеров, как и в других российских портах, по прибытии во Владивосток могут находиться на территории РФ без визы до 72 часов. Согласно соглашениям с Китаем, организованные туристические группы из этой страны могут находиться на территории Приморского края без визы. Кроме того, для иностранных граждан, владельцев карт для деловых и служебных поездок в страны АТЭС, действует режим въезда без оформления визы.

Отметим, что власти Японии уже изучают возможность введения упрощенного порядка получения виз гражданами России. «Мы включили Россию в число приоритетных стран, для которых рассматривается возможность облегчения (визового режима)», - заявил премьер-министра страны Синдзо АБЭ в ходе встречи с президентом Владимиром ПУТИНЫМ в Сочи. Помимо России, процедура получения виз в переспективе может быть упрощена для Индии и Китая.

МНЕНИЕ

Хироси МЭГУРО, генеральный директор Mitsui & o Moskow LLC:

- На ваш взгляд, что нужно сделать, чтобы расширить возможности для диалога и сотрудничества двух стран - России и Японии?

- Я уже давно говорил нашему правительству, что надо отменить визовые системы. Из азиатских стран в Корее и Таиланде виз уже нет. Без визы можно лететь в Индонезию, Китай и Вьетнам. Единственная большая страна в Азии, которая еще требует визы для россиян - это Япония. Российская сторона тоже требует визы для японцев. Есть соответствующие цифры, сколько японцев приезжают в Россию за один год. В прошлом году где-то 75 тысяч. И это при том, что за границу летает больше 20 млн японцев. И Япония принимает почти 20 млн иностранных туристов.

В России исторически все решает руководитель, он отвечает за все. Поэтому есть только два слова - руководитель и исполнители. К сожалению, это факт российской традиции. Япония - наоборот. У нас руководитель - император - прежде всего символ страны. Он, в принципе не принимает решений. Подробные обсуждения проводятся на уровне начальников (исполнительной власти). Поэтому, как говорят в Японии, это всегда групповое решение.

Я вижу, что часто руководители российских компаний не могут найти контакт с японцами. Потому что наши руководители без согласия подчиненных решений принимать не будут. В России даже если подчиненные против, решение принимает их начальник. Это другая совсем культура.

- Как вы считаете, насколько эффективны такие площадки, как ПМЭФ?

- Российская сторона считает, что если проводится какой-то форум или другое мероприятие, то нужно обязательно (на нем) что-то заключить. Без этого форум не получится и не будет эффекта мотора, который толкает исполнителей.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.