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Конкурс на пост мэра пройдет во втором по величине городе Приморья
06 Июня 2019, 19:28 | Приморье
Нового главу Уссурийска выберут раньше, чем муниципальных депутатов
В ближайший вторник, 11 июня, депутаты Думы Уссурийска планируют назначить собственные перевыборы, а также дать старт формированию комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы города. После избрания нового мэра Уссурийск избавится от «двуглавой» системы руководства, действовавшей в последние пять лет.
Напомним, что главой УГО с 2014 года является председатель гордумы Николай РУДЬ, а главой администрации – Евгений КОРЖ, которого депутаты утвердили на эту должность по итогам конкурсной процедуры. Срок полномочий текущего созыва городских депутатов закачивается в сентябре, в связи с чем автоматически прекратит полномочия и Николай Рудь. В 2015 году в Приморье была проведена очередная реформа местного самоуправления, устраняющая «двоевластие», но ее применение в Уссурийске было отложено до истечения полномочий нынешних руководителей города. То есть новый глава УГО, которого предполагается избрать в ближайшие месяцы, одновременно возглавит администрацию города.
В конце мая депутаты Думы Уссурийска утвердили новое Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности градоначальника. Оно предусматривает внесение на рассмотрение депутатов только двух кандидатур (по итогам второго этапа конкурса – прим. автора), тогда как в большинстве других муниципалитетов депутаты обычно выбирают между тремя-четырьмя претендентами. Кроме того, в первом чтении уже одобрена поправка в Устав УГО, которой тайное голосование по кандидатурам на должность мэра заменяется на открытое. Общественные слушания по этим поправкам должны пройти в ближайшие дни.
За последние полгода в Приморье после конкурсных процедур были избраны новые главы Владивостока и Партизанска, а также ряда муниципальных районов. В Арсеньеве планируется объявить повторный конкурс, так как предложенные конкурсной комиссией кандидаты не получили необходимого количества голосов от депутатского корпуса. Что касается возвращения прямых выборов глав территорий, то дающий такую возможность законопроект, инициированный губернатором Приморья Олегом КОЖЕМЯКО еще в 2018 году, до сих пор не принят Законодательным Собранием.
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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