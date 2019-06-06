Причалы присыпало пылью

Один из крупнейших портов Приморья может оказаться без работы

Было угасшая тема с закрытием пылящих угольных портов получила новое продолжение - ФГУП «Росморпорт» (входит в Росморречфлот) хочет разорвать договор, по которому у него арендует 15 причалов АО «Находкинский морской торговый порт» (НМТП), за несоблюдение экологических требований. Ранее власти Приморья обещали остановить работу стивидорных компаний, которые в 2020 году не перейдут на закрытую перевалку угля.

«Росморпорт» 24 мая подал в Арбитражный суд Приморского края иск к НМТП. Суд возбудил производство по делу, назначил предварительное судебное заседание на 26 июня.

В исковом заявлении говорится «о досрочном расторжении договора аренды от 4 июня 2010 года № 24/ДО-10; о расторжении договора аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения от 04.06.2010 No 24/ДО-10; об обязании передать гидротехнические сооружения – грузовые причалы №№ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, вспомогательный причал № 33 (согласно новой нумерации №№ 15, 14, 13, 12, 11, 9, 8, 78, 77, 76, 74, 73, 72, 71, 70 соответственно), расположенные в морсом порту Находка».

В то же время, исковое заявление о расторжении договора аренды не содержит требований о возмещении какого-либо ущерба.

Досье "Золотого Рога": Находкинский морторгпорт расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной незамерзающей части залива Петра Великого, в бухте Находка. Компания имеет 15 грузовых причалов и один вспомогательный для портового флота. Возможности предприятия позволяют выгружать до 580 вагонов в сутки. Преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат. Evraz в июне 2017 года закрыл сделку по продаже 100% АО «Евраз Находкинский морской торговый порт» (с 22 января 2018 года – «Находкинский морской торговый порт») основному акционеру холдинга - Lanebrook Limited за $354,4 млн. Контроль над Lanebrook Limited принадлежит акционерам Evraz Александру АБРАМОВУ, Роману АБРАМОВИЧУ, Александру ФРОЛОВУ и Евгению ШВИДЛЕРУ.

Основа конфликта

«В связи с осуществлением АО «Находкинский морской торговый порт» хозяйственной деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, и не принятием эффективных мер к снижению вредного воздействия на атмосферный воздух и водную среду, Дальневосточным бассейновым филиалом ФГУП «Росморпорт» в Арбитражный суд Приморского края 24 мая 2019 года было направлено исковое заявление о досрочном расторжении договора в связи с неисполнением обязанностей по соблюдению природоохранного законодательства РФ», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ФГУП.

В Росморпорте отмечают, что стивидор ранее не исполнил требования двух предписаний Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора об устранении нарушений законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Согласно этим требованиям, стивидорной компании предписывалось оборудовать территорию сооружениями, обеспечивающими охрану бухты Находка от загрязнения, засорения, заиления сточными водами.

«Также в отношении «Находкинского морского торгового порта» имеется вступившее в законную силу судебное решение Находкинского городского суда по иску Находкинского транспортного прокурора о возложении обязанности на общество при осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с углем проводить мероприятия по улавливанию, утилизации, обезвреживанию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению таких выбросов», - добавляют во ФГУП.

Если прибыль – так в миллиардах

АО «Находкинский морской торговый порт» в 2019 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 4,265 млрд рублей, что на 55% больше, чем в 2018 году. Стивидор в 2018 году увеличил перевалку грузов на 1,9% - до 10,223 млн тонн.

Прибыльность проекта обеспечена, в первую очередь, за счет роста перевалки угля на 24,7% - до 8,168 млн тонн. Не секрет, что именно работа с «черным золотом» сегодня формирует основную статью доходов приморского стивидорного бизнеса. При этом компании готовы платить миллионные штрафы за нарушение экологического режима и вкладывать немалые средства в минимизацию вреда от угольной пыли.

При это владельцы НМТП не скрывают, что «золотой ручеек» может в любой момент быть перекрыт. «В определенный момент возникли риски по возможному ограничению/приостановлению деятельности общества по перевалке основного вида груза - угля. Данный риск возникает в связи с повышенным вниманием общества и контролирующих государственных органов к проблеме загрязняющих выбросов угольной пыли в процессе перевалки. Под давлением «административного» ресурса и подогреваемого «общественного» мнения риск негативного развития событий весьма актуален», - отмечала компания.

Как следствие, стивидоры готовы «по доброй воле» раскошеливаться на социалку. К примеру, НМТП не так давно официально вступил в фонд «Находка», созданный стивидорами в конце 2018 года по инициативе губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО для финансирования социально-значимых проектов города. По данным компании, стивидор уже направил на финансирование проектов для жителей города и микрорайона Мыс Астафьева более 20 млн рублей.

Тема борьбы с угольной пылью в дальневосточных портах в июне 2017 года вышла на уровень президента России, когда в ходе прямой линии ему пожаловался школьник из Находки Андрей БОЛЬ. Последовал ряд показательных инспекций и проверок, затем депутаты Госдумы предложили законопроект о запрете открытой перевалки угля (до сих пор не принят). В марте 2018 года на тот момент первый вице-губернатор Приморского края Александр КОСТЕНКО призывал «Росморпорт» использовать все средства вплоть до расторжения договоров аренды причалов, чтобы заставить угольных стивидоров в Находке соблюдать нормы. В феврале прошлого года врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО обещал приостановить на 90 дней работу Находкинского морторгпорта при невыполнении обязательств по снижению выбросов пыли.

Источник «Коммерсанта», знакомый с ситуацией в находкинском узле, говорит, что предложения расторгнуть договоры на причалы поступили во все местные порты. Позиция «Росморпорта» вызывает недоумение, поскольку неясно, чего регулятор хочет добиться в ситуации, когда соглашение по экологии, подписанное в том числе «Росморпортом», полностью выполняется и перевыполняется, а количество жалоб жителей кратно сократилось. При этом остановка портов Находки приведет к катастрофическим социальным и экономическим последствиям.

Бизнес просит разумного подхода

В апреле ряд стивидорных компаний, которые специализируются на перевалке угля в портах Приморья, направили коллективное обращение полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ, в котором просят учесть свои рекомендации при рассмотрении законопроекта об ужесточении ответственности для нарушителей экологических норм.

В частности, в законопроекте Минприроды РФ, который в ближайшее время будет передан на рассмотрение в правительство РФ, предлагается приостанавливать деятельность по перевалке, дроблению и сортировке угля в морских и речных портах на период до 90 суток уже за повторно выявленные нарушения экологических требований.

По мнению стивидоров, при подготовке нормы Минприроды РФ не учло целый ряд важных моментов.

«Предлагаемые изменения предусматривают необоснованное ужесточение административной ответственности только для субъектов, осуществляющих (. . .) перевалку угля в портах, что свидетельствует о дискриминационной направленности данного проекта закона (. . .). Это противоречит конституционному принципу равенства всех перед законом», - отмечается в письме.

Отмечается также и то, что предписания по устранению экологических нарушений в большинстве случаев содержат требования о строительстве очистных или ветрозащитных сооружений, систем аспирации и пылеподавления. По мнению стивидоров, возведение подобных объектов требует значительного времени на проектирование, прохождение экспертиз, процедуры закупок, выбора подрядчика, строительства и запуска, и в выделенные сроки это сделать невозможно.

«Контрольно-надзорные органы при проведении проверок признают неисполнение требований в установленный срок обоснованным и выдают повторное предписание с установлением нового сокращенного срока, в течение которого выполнить его опять невозможно», - подчеркивают стивидоры.

За повторное неисполнение требований предлагается «закрывать» компанию на срок до 90 суток, а «приостановленному предприятию выполнить выданное предписание будет еще сложнее», считают авторы обращения.

По их мнению, законопроект не учитывает возможные последствия для экономики целых регионов страны и отдельных отраслей.

В качестве решения проблемы стивидоры предлагают разработать обязательные экологические требования для «угольных» портов, что, по их мнению, сохранит баланс между интересами бизнеса и безопасности окружающей среды. Они также предлагают усовершенствовать методику контроля за вредными выбросами, дифференцировать наказание в зависимости от степени вредного воздействия и фактически причиненного вреда, существенно увеличить штрафы для тех, кто нарушает экологические нормы повторно, а меру по приостановке производства применять только к злостным нарушителям.

Стивидоры также предлагают определить срок введения в действие предлагаемых Минприроды норм не ранее второй половины 2021 года.