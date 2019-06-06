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Акционерам ДВМП нечего распределять
Совет директоров ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания группы FESCO) не включил в повестку дня годового собрания вопросы утверждения годового отчета и бухгалтерской отчетности за 2018 год, распределения прибыли и выплаты дивидендов. Годовое собрание ДВМП состоится 20 июня в Москве.
Как говорится в сообщении компании, акционерам предложено рассмотреть вопросы избрания совета директоров и ревизионной комиссии, утверждения аудитора на 2019 год, а также утвердить новую редакцию устава и положения о правлении.
В отчете ДВМП за I квартал 2019 года поясняется, что компания отложила раскрытие бухгалтерской отчетности за 2018 год и I квартал 2019 года.
«В I квартале 2019 года результаты деятельности общества полностью соответствовали тенденциям развития отрасли», - уточняет компания.
Председатель совета директоров FESCO Лейла МАММЕДЗАДЕ ранее сообщала, что выручка группы FESCO в 2018 году выросла на 35% к показателю 2017 года, примерно до $1 млрд.
Тем временем, еще одна компания из группы FESCO - ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) - сообщила, что откладывает публикацию отчетности по МСФО за 2018 год до завершения реструктуризации финансовой задолженности ДВМП.
FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 40 тыс. контейнеров. Флот группы включает 22 транспортных судна.
Глава группы «Сумма» Зиявудин МАГОМЕДОВ владеет 32,5% акций ПАО «ДВМП», 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG. Г-н Магомедов сейчас находится под стражей, его обвиняют в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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