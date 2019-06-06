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Порт Посьет попал на карандаш губернатору

06 Июня 2019, 12:48 | Приморье

Соглашение об экологической безопасности намерена подписать администрация Приморья со стивидорами порта Посьет

Об этом заявил губернатор края Олег КОЖЕМЯКО во время визита в порт на прошедшей неделе. Напомним, что в отличие от предприятий по перевалке угля во Владивостоке, и особенно Находке, этому порту удавалось долгое время находиться в тени открытого обсуждения проблем с загрязнением угольной пылью окружающей среды и жилого сектора. Хотя экологическая ситуация здесь явно не лучше.

Торговый порт Посьет является градообразующим предприятием поселка Посьет. Здесь трудятся 450 человек. После реализации проекта техперевооружения количество рабочих мест, с учетом сопутствующих производств, планируется увеличить почти до 600.

Главу региона сопровождали председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь ЗЮЗИН, генеральный директор ООО «УК Мечел-Транс» Алексей ЛЕБЕДЕВ и управляющий директор торгового порта Посьет Игорь ПРИЩЕПОВ.

По словам гендиректора Алексея Лебедева, инвестиции в создание закрытого погрузочно-перегрузочного комплекса в порту Посьет составили более 4 миллиардов рублей. При этом техперевооружение сопровождалось целым рядом природоохранных мер.

«Выгрузка полувагонов осуществляется в закрытом здании при помощи вагоноопрокидывателей, оснащенных системой аспирации. Конвейерное оборудование прикрыто металлическими кожухами, также исключающими попадание угольной пыли в атмосферу. При ссыпании продукции на склад происходит ее орошение. В тестовом режиме работает система пылеподавления и на открытых складских площадках», - сказал он.

Олег Кожемяко подчеркнул, что особый акцент необходимо делать на обеспечение экологической безопасности.

«Нужно установить ограждающую конструкцию для защиты поселка Посьет от ветра с моря. Мы планируем подписать с «Торговым портом Посьет» соглашение по продолжению модернизации порта и экологической безопасности», – заявил губернатор.

Глава края отметил важность открытия на модернизированном производстве новых рабочих мест для жителей Хасанского района Приморья и подчеркнул, что предприятие должно быть социально ответственным, участвовать в благоустройстве поселка и платить работникам порта достойную зарплату. А с этим далеко не все так радужно, несмотря на то, что предприятие исправно получает прибыль.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: УК Мечел-Транс  торговый порт посьет  Мечел 



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