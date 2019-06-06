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Ипотека уже никого не пугает
Приморцы все чаще готовы брать долгосрочный кредит, чтобы реализовать мечту о собственном доме
Ипотека в России – относительно «молодой» продукт, который растет стремительными темпами. Желание населения улучшить свои жилищные условия за счет более просторного и качественного жилья открывает перед рынком ипотечного кредитования широкие перспективы. В этих условиях банки активно развивают ипотечные онлайн-сервисы и экосистемы, предоставляя клиентам возможности для удобного решения жилищного вопроса.
Об отличительных особенностях рынка ипотечного кредитования в Приморском крае, об инновационных подходах и перспективах бизнеса дочки французской группы Societe Generale в регионе Деловой газете «Золотой Рог» рассказал председатель правления банка «ДельтаКредит» Мишель КОЛЬБЕР.
- Прошлый год для ипотечного рынка в России был очень позитивным. Каковы итоги деятельности банка «ДельтаКредит» на территории Приморья?
- Мы предлагаем наши услуги в регионе как через собственный офис, так и через офисы Росбанка, банки-партнеры, сотрудничаем с агентствами недвижимости и риелторами. Кроме этого, для клиентов доступны широкие возможности наших дистанционных сервисов. Офис банка «ДельтаКредит» во Владивостоке мы открыли в середине 2017 года, и за 2018 год прямые продажи достигли порядка 400 млн рублей. За счет взаимодействия с партнерами общий объем выдач в прошлом году составил около 800 млн рублей, что соответствует 2,2% от общего объема рынка ипотечного кредитования Приморского края.
- Есть ли еще какие-то региональные особенности?
- Рынок жилищного кредитования в Приморье отличается относительно высокой средней суммой кредита по сравнению с другими регионами. По итогам 2018 года она составляла 2 млн рублей. С точки зрения спроса, мы не видим в Приморье большой разницы по сравнению с центральными регионами страны. При этом ипотека – достаточно новый для России продукт, ему всего 20 лет. Частная собственность в России возродилась 30 лет назад - это всего лишь одно поколение.
Тем не менее, россияне становятся более уверенными заемщиками, они все чаще готовы брать долгосрочный кредит, чтобы реализовать свою мечту о доме. На сегодняшний день 45% сделок с недвижимостью в стране проводится с использованием кредитных средств. Пять лет назад их было всего 25%. И это очень стремительный рост доверия к ипотеке.
- А каков процент сделок с недвижимостью в ипотеку во Франции?
- С привлечением ипотечных кредитов во Франции проводятся около 95% сделок. Оставшиеся 5% приходятся на те случаи, когда люди выходят на пенсию, продают свое городское жилье, чтобы переехать в другое место, и приобретают новую, возможно загородную, недвижимость на вырученные от продажи квартиры в городе деньги.
Во Франции уровень проникновения ипотечного кредитования составляет порядка 45% от объема ВВП. В России - всего около 6%. Это огромный потенциал для ипотечного рынка.
- Кстати, как вы видите ситуацию с покупкой домов в Приморье? Насколько это перспективный для банков рынок?
- Отдельно стоящие дома – это низколиквидные активы для банков. Зачастую это нестандартные объекты. Каждый строит дом исходя из собственных потребностей и представлениях о комфортном жилье. При этом есть таунхаусы. Это очень интересное направление, которое, однако, зависит от генерального плана развития каждого города. В Московской области, например, есть интересные крупные проекты комплексной застройки таунхаусами с соответствующей инфраструктурой. И мы с ними работаем. Но в Приморье я пока о таких не слышал.
- «ДельтаКредит» - исключительно ипотечный банк. Насколько это выгодно в текущих условиях рынка?
- За счет концентрации на одном продукте мы смогли выстроить эффективную модель продаж и стать одним из пионеров во внедрении инновационных решений на рынке ипотеки. С другой стороны, в условиях жесткой конкуренции нам необходимо наращивать усилия для дальнейшего роста и развития. Именно по этой причине группа Societe Generale приняла решение о присоединении банка «ДельтаКредит» к Росбанку. Ипотечная платформа и модель продаж практически без изменений будут интегрированы в розничный блок Росбанка так же, как и команда под брендом Росбанк Дом. При этом даже для универсального банка очень важно фокусировать внимание на отдельных бизнес-линиях, подчеркивая их особенность, чтобы отвечать запросам рынка, не потеряться и не размыться. В дальнейшем, за счет интеграции этих стратегических направлений, клиенты получают доступ ко всем остальным продуктам банка. Но в «точке входа» клиент должен четко понимать, зачем он пришел, и что именно для него важно. Наша отличительная особенность на рынке – передовое развитие цифровой платформы.
Концепция Росбанк Дом состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам максимально комфортные и всеобъемлющие сервисы, охватывающие все стадии покупки жилья: не только сам ипотечный кредит, но и легкий доступ к услугам риелторов, нотариусов, страховых компаний и т.д.
- Как уживаются новейшие технологии в банковской сфере с таким продуктом, как ипотека? Ведь это более сложный продукт, чем кредитная карта или открытие вклада, возможно ли весь процесс перевести в онлайн?
- Именно к этому мы стремимся и достигли неплохих результатов. Есть 4 компонента цифровой ипотеки. Первый шаг – поиск объекта для покупки и источника финансирования, второй – выбор банка и получение от него одобрения по кредиту, третий – непосредственно сделка по приобретению жилья, четвертый – обслуживание ипотеки.
В части первого и второго этапов переход в онлайн уже происходит. В 2016 году мы запустили сервис «ДельтаЭкспресс», который предлагает самостоятельное заполнение клиентом всех данных о себе и отправку заявки на ипотеку в режиме онлайн. Ответ приходит максимум в течение 10 минут. Есть также сервис «ДельтаПро» для партнеров: риелтор заполняет заявку на ипотечный кредит и отправляет его нам. По сути, клиенту даже не приходится на этом этапе взаимодействовать с банком. По итогам 2018 года доля этих онлайн-каналов в общем объеме выданных одобрений составила 60%.
В части с предоставлением документов в банк - немного сложнее. Но здесь нам и отрасли в целом колоссальную поддержку оказывает Правительство РФ, которое очень ориентировано на цифровизацию и активно развивает сервис Госуслуги. Мы были первым российским банком, который реализовал интеграцию с этим сервисом. Это позволяет нам оценивать клиента, если у него есть личный кабинет в Госуслугах, без фактического предоставления документов в банк.
Третья фаза, наверняка, еще долго будет проходит в офлайн-режиме, поскольку очень часто и покупателю, и продавцу необходимо встретиться, подписать все документы и уладить нюансы.
Что касается заключительного этапа – операций по текущему кредиту, то здесь у нас достигнут высокий уровень диджитализации. Клиенты уже сейчас в этой части в основном взаимодействуют с нами онлайн.
- А насколько российские банки опережают или отстают в процессах диджитализации в сравнении, например, с европейскими?
- Однозначно сказать, кто кого опережает, довольно сложно. В Европе сейчас появляется множество цифровых банков. В группе Societe Generale есть полностью цифровой банк Boursorama. Традиционные европейские банки не так быстро перестраиваются в цифровой формат, как, например, некоторые банки в России. Повторюсь, в России очень велика поддержка государства в этом направлении. И в целом в России происходит все достаточно быстро. Точно могу сказать, что мы планируем построить цифровой банк, но с возможностью для клиентов прийти в офис, если им это нужно.
- А какие еще планы строите, каких результатов в этом году ожидаете?
- Мы пересмотрели свои прогнозы, сделанные в середине прошлого года: тогда мы ожидали прирост ипотеки в 2019 году порядка 15%. Ближе к концу года стало понятно, что рынок уже не будет так бурно расти: в целом ипотечный рынок в 2018 году вырос на 49% и преодолел отметку в 3 трлн рублей. Но я все-таки верю, что в этом году рынок прирастет, – ненамного, но все же. В Приморском крае, в частности, мы планируем дойти до отметки в 1 млрд рублей.
Конечно, уровень ставок этого года - несколько выше относительно прошлого. Но, в то же время, значительно ниже, чем в 2015-2016 годах. В условиях роста ставок население заняло выжидательную позицию, которая мне не совсем ясна. Если у человека нет необходимости в приобретении жилья, то, разумеется, можно и подождать. Но если она есть, или остро стоит вопрос улучшения жилищных условий, то можно купить квартиру сейчас, а когда ставки снизятся, рефинансировать кредит. Это несложно и не потребует особых затрат.
Анна МАЛЕЦКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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