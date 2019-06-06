"Спасскцемент" пожинает плоды свертывания "строек века"

Производственные мощности крупнейшего производителя цемента на Дальнем Востоке загружены лишь наполовину

АО «Спасскцемент», крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке, пожинает плоды свертывания «строек века» – завод сегодня загружен лишь чуть больше, чем на 50% от производственной мощности. При этом в целом в отрасли в прошлом году даже отмечен спад производства.

За всю историю предприятия максимальное количество спасского цемента было произведено в 1988 году – 3,249 млн тонн. В 2018 году этот показатель составил 1,671 млн тонн, что на 3% больше, чем годом ранее. При этом затраты на производство цемента за год увеличились на 7,3% при среднем росте затрат по отрасли в 6%.

В ожидании газа…

Не секрет, что из всех отраслей промышленности стройматериалов именно производство цемента является самым энергозатратным - доля энергоносителей в себестоимости производства достигает 60%. Наибольшая доля цемента (более 80%) в России производится по так называемому «мокрому способу», когда поступающее в обжиговую печь сырье имеет высокую влажность, которая неизбежно приводит к повышенному энергопотреблению. В первую очередь, это цемзаводы, построенные во времена СССР, в том числе «Спасскцемент».

Основными видами технологического топлива на цементных предприятиях являются природный газ и энергетический каменный уголь. Так, в 2018 году газ в качестве технологического топлива для обжига клинкера и сушки добавок использовал 41 цемзавод, а уголь – лишь 11 предприятий (еще 7 заводов сжигали горючие сланцы и различные альтернативные виды топлива).

«Спасскцемент» в качестве технологического топлива использовал сначала мазут, а с 2001 год - уголь. Удельный расход электроэнергии на тонну произведенного цемента за 2018 год на предприятии составил 183,5 кВтч/т, что выше общеотраслевых значений на предприятиях «сухого способа» – 124,2 кВтч/т, так как на «Спасскцементе» используется сырье собственной добычи, а не покупное. Стоимость потребляемой электроэнергии за отчетный период составила 1,87 руб./кВтч (в 2017 году - 1,88 рубля).

Доля затрат на энергоресурсы (электроэнергию и уголь) на предприятии в 2018 году составила 32% - на уровне 2017 года.

«Существуют риски по сокращению поставок угля, снижению его качества и увеличению цены. Предприятие вынуждено постоянно экспериментировать с использованием новых марок угля, предлагаемых поставщиками. На протяжении нескольких лет (с 2016 года – Прим. авт.) прорабатывался вопрос перехода на использование природного газа в качестве технологического топлива», - отмечается в годовом отчете «Спасскцемента».

Подводка газа к «Спасскцементу» ожидается в ближайшей перспективе, после завершения расширения газопровода «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» (СХВ).

Второй пусковой комплекс трубы должен обеспечить дополнительные поставки газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт. «Газпром» уже сообщал о заключении долгосрочных контрактов на поставку топлива с АО «Технолизинг» (Амурская область), АО «Спасскцемент» и ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной инфраструктуры» (Амурская область) для нужд космодрома «Восточный». Вторую очередь СХВ намечено вводить в строй поэтапно, начиная с 2020 года. Главной нагрузкой газопровода после его расширения должны стать поставки в Китай - порядка 8 млрд кубометров газа в год.

… и роста спроса

По данным «Спасскцемента», в 2018 году реализация цемента и клинкера выросла на 2% к уровню 2017 года. «Рост объемов продаж и удовлетворение требований рынка, в том числе в сезон наибольшего спроса (с апреля по сентябрь), обеспечивались производством конкурентоспособной по качеству и ассортименту продукции, различными видами упаковки, ценовой политикой», - отмечают в компании.

Весь объем произведенного цемента реализован в Дальневосточном федеральном округе, в том числе, 84% пришлось на Приморский и Хабаровский края, Амурскую область, 16% - на Сахалинскую область, Еврейскую автономную область и республику Саха (Якутия).

Ранее спасский цемент применялся на строительстве двух мега-мостов во Владивостоке, верфи «Звезда» в Большом Камне и ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке, угольного терминала в бухте Мучке и нового аэропорта в Хабаровском крае, второй очереди космодрома «Восточный» - «Восточного нефтепровода» и магистрального газопровода «Сила Сибири».

«Мировой кризис затронул как общемировую экономику, так и экономику России, что отразилось на деятельности «Спасскцемента». В части роста цен на ресурсы, процентов по кредиту, снижения спроса на продукцию. Также имеются внутрироссийские риски, связанные с несбалансированностью структуры экономики, которые осложняются санкционной политикой США и западных стран. 100% всей поставки спасского цемента приходится на территории ДФО. На остальные территории поставки продукции ограничены высокими транспортными расходами, что, в сочетании с невысокими ценами в западной части, делает данные поставки экономически невыгодными. На работу общества влияют темпы развития территории ДФО», - говорится в годовом отчете.

Такой цемент нам не нужен

Куда более серьезный риск связан с отсутствием заградительной политики по поддержке отечественного цемента, что может привести к возобновлению поставок на рынок ДФО импортного цемента, в первую очередь, из Китая и Кореи.

«Объем импортируемого цемента и клинкера в ДФО в 2012-2014 годах составлял 15%-17% от установленной мощности «Спасскцемента». Рост курса доллара США к рублю существенно снизил поступление импортной продукции на рынок ДФО, за 2018 год составил менее 1 процента от объемов продаж спасского цемента. В случае возврата курса доллара США к рублю на уровень 2012 - середины 2014 года, имеется риск возвращения импортной продукции на утраченные объемы и соответствующего сокращения объемов продаж спасского цемента», - отмечает компания.

Досье "Золотого Рога": АО «Спасскцемент» - ведущий производитель цемента в Дальневосточном федеральном округе. Совокупная мощность двух заводов, входящих в состав АО - Спасского и Новоспасского - составляет 3 млн 127 тыс. тонн цемента в год. Управляющей компанией завода является ООО «Востокцемент». «Востокцемент» - вертикально интегрированная промышленная группа, производящая строительные материалы на собственной сырьевой базе. В группу входят три цементных предприятия полного цикла и четыре предприятия по добыче и переработки нерудных материалов в Приморском крае, Еврейской автономной области и республике Саха (Якутия).

На годовом собрании по итогам 2018 года акционеры «Спасскцемента» приняли решение направить на выплату дивидендов 454,264 млн рублей (половина от чистой прибыли за 2018 год). Оставшаяся часть прибыли в размере 469,8 млн рублей оставлена нераспределенной.

По итогам 2016 и 2017 годов чистая прибыль (814,284 млн рублей и 871,849 млн рублей соответственно) не распределялась, дивиденды не выплачивались. В то же время, в 2017 году «Спасскцемент» направил на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в объеме 638,133 млн рублей.

Фото «Востокцемент»