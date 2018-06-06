Приятные проценты

Ипотечная ставка для новостроек в апреле впервые опустилась ниже 9,5%

Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, говорится в аналитическом сообщении государственного института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» (ранее Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК). В апреле они обновили исторический минимум, опустившись до 9,43%.

«По кредитам на новостройки ставка выдачи в апреле составила 9,43% (минус 1,55 п.п. к апрелю 2017 года), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке - 9,63% (минус 2,06 п.п.)», - отмечается в сообщении.

За четыре месяца 2018 года средневзвешенная ставка выдачи составила 9,68%, опустившись на 2,01 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2017 года. В том числе по выданным в апреле кредитам ставка снизилась до 9,57%, то есть на 1,87 процентного пункта по сравнению с показателем 2017 года.

В связи с этим увеличивается количество выданных кредитов. Как отмечают аналитики «Дом.РФ», по данным Банка России, за четыре месяца 2018 года выдано 424,7 тыс. кредитов на 831,3 млрд руб. Рост составил 63% в количественном и 77% в денежном выражении к четырем месяцам 2017 года.​

В апреле этого года выдано 125,3 тыс. кредитов (+54%) на 249,3 млрд руб. (+67%). Доля просроченных кредитов на срок более 90 дней сохранился на уровне марта - 2,11%. Аналитики отмечают, что риски формирования «пузыря» отсутствуют.

Ранее президент России Владимир ПУТИН поручил правительству к 2024 году обеспечить ипотечные кредиты по ставке ниже 8%. Об этом говорилось в майском указе. Отмечается, что при разработке национального проекта в сфере жилья и городской среды необходимо обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком.

Заемщики становятся в очередь на переоформление

Как пишет РБК, россияне, бравшие ипотеку под высокие проценты два-три года назад, предъявят в 2018 году к рефинансированию как минимум в два раза больше кредитов, чем в 2017 году. Опрошенные изданием эксперты прогнозируют, что в текущем году выдача рефинансированной ипотеки возрастет до 300-400 млрд рублей против 140-150 млрд годом ранее. В основном будут переоформляться кредиты, выданные в 2015-2016 годах после резкого повышения ключевой ставки Банком России (до 17% в декабре 2014 года) и последовавшего за этим роста кредитных ставок. Тем не менее, несмотря на рост абсолютных значений, доля рефинансированных ипотечных кредитов в общем объеме ипотеки в 2018 году (2,5-2,8 трлн рублей, по прогнозу Дом.рф), наоборот, снизится. При сегодняшних рекордно низких ставках (ниже 10%) ипотека становится доступнее, и выдача новых кредитов растет быстрее, чем переоформление старых, утверждают специалисты.

Нескромные прогнозы

Самый скромный прогноз по объему рефинансирования ипотеки в 2018 году - 300 млрд рублей или меньше (доля от общей выдачи ипотеки – 10-13%) - у управляющего директора Национального рейтингового агентства Павла САМИЕВА. По прогнозам «Эксперт РА», в 2018 году доля рефинансированных ипотечных кредитов в общем объеме выдач всей ипотеки составит около 15%, а в абсолютном выражении – 360-375 млрд руб. По оценкам и.о. ​зампредправления Абсолют Банка Татьяны УШКОВОЙ, объем рефинансирования по итогам года достигнет 350-400 млрд рублей (доля - те же 15%). А эксперты Дом.рф оценили потенциальные объемы рефинансирования в 350-400 млрд рублей, или 14,2% от общей выдачи ипотечных кредитов. При этом в своих более ранних отчетах Дом.рф прогнозировал увеличение доли рефинансирования по итогам 2018 года до 20%.

Рефинансирование выгодно банкам, так как обычно рефинансируются кредиты других банков, и они могут получить новых клиентов, при этом уже имея представление о том, как те обслуживали длинный кредит. «С точки зрения риска такие клиенты гораздо выгоднее для банка, чем выдача ипотеки тем, у кого было, к примеру, два потребительских кредита», - назвала плюсы рефинансирования ведущий аналитик по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина ЩУРИХИНА.

Рефинансированная ипотека не влияет на общий кредитный портфель банков в отличие от выдачи абсолютно новой ипотеки. При рефинансировании заемщик берет либо в своем банке, либо в другом кредит на погашение старой ипотеки по меньшей ставке, в итоге старый кредит гасится, а новый, таким образом, не приводит к увеличению суммарного ипотечного портфеля, объяснила Щурихина.

«Новая же выдача ипотеки влияет на общий рост портфеля банков, повышение долговой нагрузки граждан и на экономику в целом», - отметила она.

Кто-то уже в выигрыше

Резкий рост ставок по ипотеке пришелся на 2015 и 2016 годы - в этот период кредиты выдавались по ставке около 13% и выше, соответственно, эти кредиты и пошли первыми на рефинансирование. В 2015-2016 годах, по данным Дом.рф, было выдано ипотечных кредитов на 2,5 трлн рублей, напоминает Павел Самиев. Из этой суммы около 40% от общей выдачи приходится на программу субсидирования процентных ставок (927 млрд рублей), которая позволяла клиентам получать ипотеку по ставкам ниже рыночных, поэтому они не являются потенциальными претендентами на рефинансирование. «Но стоит понимать, что не вся оставшаяся сумма выданных кредитов будет рефинансирована полностью», - сказал эксперт.

С одной стороны, если у заемщика были проблемы с обслуживанием долга, к примеру, просрочки платежа, банки такие кредиты рефинансировать не будут, отметил он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.