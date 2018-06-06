Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
В администрации Владивостока найдено оптимальное решение проблемы с брошенными застройщиком сетями водоотведения в районе бухты Патрокл, которые давно уже вышли из строя и загрязняют канализационными стоками безымянное озеро вблизи жилого микрорайона.
В настоящее время городскими властями инициирована процедура оформления бесхозных сетей водовода и канализационно-насосных станций (КНС) в микрорайоне Патрокл в муниципальную собственность. С последующей их передачей на баланс края для эксплуатации «Приморским водоканалом».
Но процедура эта - достаточно длительная и может занять порядка двух лет. Отремонтировать же КНС за счет бюджетных средств не позволяет действующее законодательство. Чтобы прекратить загрязнение озера и не доводить ситуацию до ЧС, глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО поставил задачу найти механизмы для скорейшего запуска канализационно-насосных станций.
«Приморский водоканал» пошел городским властям навстречу и на период оформления бесхозяйной собственности будет обслуживать данный участок КНС с последующим его запуском в эксплуатацию. Планируется, что на это уйдет около двух месяцев.
Кроме того, глава Владивостока обратился к предпринимателям краевого центра помочь городу в решении проблемы. На призыв мэра откликнулась компания «Приморский ЭМ-Центр», совместно с водоканалом она готова провести мероприятия по ликвидации последствий загрязнения озера сточными водами.
По словам Александра ЮРОВА, начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, работа по ликвидации последствий загрязнения водного объекта будет проводиться в два этапа: до 10 июня в озеро будут запущены активные микроорганизмы, которые будут устранять неприятный запах сероводорода. Такая эко-технология используется во всех современных очистных сооружениях. Затем в озеро будут запущены бактерии другого типа, задача которых - расщепить донные отложения, в том числе химические и бытовые отходы. Это современный метод экологической очистки, позволяющий уйти от использования хлорки и других химических элементов.
Светлана СМИРНОВА.
Новости тематики
- Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
- Во Владивостоке к кирпичу проявили чуткость
- Бухгалтерия смутного времени
- Не было бы "Счастья"…
- Во Владивостоке дали вторую жизнь дорожной брусчатке
- Меморандум о строительстве важного объекта подпишут в Санкт-Петербурге
- Проект нового моста между Приморьем и КНДР могут представить на ВЭФ
- В списках новостроев не значится
- Вырисовываются детали моста между Россией и КНДР через реку Туманная на юге Приморья
- Выставка "Город-2018" выходит на новый уровень
Новости раздела
- Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле
- Льготные клешни
- Топливо от ННК с гарантией высокого качества
- Горы, деликатесы и литература
- Не на курорте, но с комфортом
- Приморье на любой вкус
- Резидент Свободного порта компания "ДВ-ИНЖИНИРИНГ" подвела итоги работы за год
- Японская крыша для приморцев
- Tele2 приглашает жителей Приморья в салоны связи за SIM-картами для 4G
- Во Владивостоке в июле начнут восстанавливать дорогу по улице Станюковича
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Сразу два города Приморья попали в особый список НАТО
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Бывший кандидат в губернаторы Приморья контролирует некогда преуспевавшее пароходство
- В 2019 году в Певек прибудет новый плавучий энергоблок
- Новое поселение в Хабаровском крае получит название Дальневосточное
- Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово) вошел в число резидентов ТОР
- На железнодорожном вокзале Хабаровска открыт пешеходный тоннель
- Власти поставили задачу преумножить стада лососевых, нерестящиеся на Сахалине и Курилах
- Резидентами СПВ стали 12 компаний с проектами на территории Приморья
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров