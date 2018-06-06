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Власти Владивостока нашли решение проблемы озера на Патрокле

06 Июня 2018, 14:54 | Приморье

В администрации Владивостока найдено оптимальное решение проблемы с брошенными застройщиком сетями водоотведения в районе бухты Патрокл, которые давно уже вышли из строя и загрязняют канализационными стоками безымянное озеро вблизи жилого микрорайона.

В настоящее время городскими властями инициирована процедура оформления бесхозных сетей водовода и канализационно-насосных станций (КНС) в микрорайоне Патрокл в муниципальную собственность. С последующей их передачей на баланс края для эксплуатации «Приморским водоканалом».

Но процедура эта - достаточно длительная и может занять порядка двух лет. Отремонтировать же КНС за счет бюджетных средств не позволяет действующее законодательство. Чтобы прекратить загрязнение озера и не доводить ситуацию до ЧС, глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО поставил задачу найти механизмы для скорейшего запуска канализационно-насосных станций.

«Приморский водоканал» пошел городским властям навстречу и на период оформления бесхозяйной собственности будет обслуживать данный участок КНС с последующим его запуском в эксплуатацию. Планируется, что на это уйдет около двух месяцев.

Кроме того, глава Владивостока обратился к предпринимателям краевого центра помочь городу в решении проблемы. На призыв мэра откликнулась компания «Приморский ЭМ-Центр», совместно с водоканалом она готова провести мероприятия по ликвидации последствий загрязнения озера сточными водами.

По словам Александра ЮРОВА, начальника управления по вопросам топливно-энергетического комплекса, работа по ликвидации последствий загрязнения водного объекта будет проводиться в два этапа: до 10 июня в озеро будут запущены активные микроорганизмы, которые будут устранять неприятный запах сероводорода. Такая эко-технология используется во всех современных очистных сооружениях. Затем в озеро будут запущены бактерии другого типа, задача которых - расщепить донные отложения, в том числе химические и бытовые отходы. Это современный метод экологической очистки, позволяющий уйти от использования хлорки и других химических элементов.

Светлана СМИРНОВА.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: водоотведение  Веркеенко 



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