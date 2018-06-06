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Топливо от ННК с гарантией высокого качества
Компания проводит на АЗС мобильный экспресс-анализ топлива
По оценкам экспертов объемы некачественного горючего на российском топливном рынке продолжают оставаться значительными. Компания ННК в Приморье избавилась от этой проблемы много лет назад, запустив Мобильную службу контроля качества - передвижные лаборатории экспресс-анализа качества топлива.
Известно, что для автомобилистов заправка качественным топливом является не менее важным, чем установка качественных автозапчастей, ведь ежегодно десятки автолюбителей в Приморском крае сталкиваются с поломками машин из-за плохого качества топлива.
Система контроля качества топлива ННК представляет собой длинную цепочку процедур, выстроенных от заводской лаборатории до заправочного пистолета. Одним из звеньев этой цепи является Мобильная служба контроля качества (МСКК), которая проводит независимую экспертизу качества нефтепродуктов на АЗС ННК.
МСКК - это уникальная для Приморского края лаборатория на колесах, которая оборудована всеми необходимыми приборами для оценки качества топлива. С 2007 года специалисты мобильной службы проводят экспресс-анализы нефтепродуктов, оценивая их качественные параметры. Объектами проверок становится топливо всех заправочных станций Приморского края. Специалисты могут приехать на АЗС как планово, так и совершенно неожиданно для работников и посетителей. При этом каждый клиент станции, заставший работу мобильной бригады, может наблюдать за ходом проверки и убедиться в качестве топлива, которое попадает в бак автомобиля.
Плавающий график внеплановых проверок передвижных лабораторных комплексов формируют систему проактивного управления качеством нефтепродуктов. Она сводит к минимуму человеческий фактор, а также страхует цепочку поставок от любых попыток проникновения некачественного продукта.
Специалисты Мобильной службы контроля качества на АЗС отбирают пробы нефтепродуктов из топливно-раздаточной колонки. С этого и начинается процедура экспресс-анализа. Его первым этапом становится визуальная оценка горючего, благодаря которой определяется его прозрачность, наличие в топливе воды, механических примесей.
После визуального осмотра измеряется плотность топлива. Для ее определения используются термометр и ареометр. Результат анализа плотности сравнивается с показателем в паспорте продукции.
Если специалист МСКК проверяет дизельное топливо, то после измерения плотности определяется температура вспышки в закрытом тигеле. Этот показатель отвечает за пожаробезопасность дизтоплива. Температура вспышки измеряется специальным автоматическим прибором АТВ-20, и его показатели на летнем дизельном топливе не должны быть ниже 55°. Далее определяется цетановое число дизельного топлива. Это число является главной характеристикой воспламеняемости и сгорания дизтоплива в двигателе. Чем оно выше, тем спокойнее и полноценней выгорает топливная смесь. Для экспресс-анализа цетанового числа используют октанометр, показатели которого для качественного топлива не могут быть ниже 51.
Для бензина предусмотрены те же самые процедуры, за исключением определения температуры вспышки. В автомобильных бензинах нормируется показатель «октановое число» – характеристика, отображающая, насколько эффективно топливо противостоит воспламенению при сжатии в цилиндрах. Фактически этот показатель описывает детонационную стойкость бензина: чем она выше, тем меньше топливо склонно к детонации. Если октановое число ниже нормативных показателей, нарушается ровная работа ДВС: вместо горения со скоростью до 60 м/с, топливо будет взрываться со скоростью до 2500 м/с. Это сопровождается неприятным звуком, снижением мощности, ускоренным износом двигателя.
В случае малейшего сомнения в качестве топлива или при обнаружении нестандартного горючего, Мобильная служба контроля качества топлива доставляет дубликат проб в стационарную лабораторию для более детального исследования. Таким образом, все АЗС ННК могут гарантировать клиентам только высококачественную продукцию.
На фото: МСКК - это уникальная для Приморского края лаборатория на колесах, которая оборудована всеми необходимыми приборами для оценки качества топлива.
Юрий РОГОВ.
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