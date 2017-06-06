Капитальный и востребованный

Капремонт жилого фонда в городах и поселках Приморья набирает обороты

Объемы программы капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края в 2017 годы заметно расширились. В план капремонта на текущий год включено более 600 многоквартирных домов в 33 муниципальных образованиях Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Чаще всего ремонтируются крыши и лифты. Ход реализации и итоги программы регулярно становятся предметом обсуждения и анализа на совещаниях в администрации Приморского края.

В лидерах - крыши и лифты

Региональный оператор выступает исполнителем по 611 домам. Наиболее востребованным видом работ, как и прежде, остается ремонт крыш. Это обусловлено пожеланиями органов местного самоуправления, по предложениям которых формируются краткосрочные программы каждого года. Именно протекающие кровли доставляют больше всего неудобства жителям и являются причиной жалоб в адрес местных администраций и управляющих компаний.

«Крыши больше других конструктивных элементов подвержены разрушению. В результате попадания воды страдает электропроводка, разрушаются стены и перекрытия», - рассказали специалисты регионального фонда капремонта.

Для ремонта крыш применяются различные технологии, в том числе опробованная в прошлом году в Фокино: дом с мембранной крышей успешно выдержал осенние дожди, холодную ветреную зиму и таяние снега весной. По словам специалистов ФКР, мембранная технология проста и надежна, кроме того, она заметно сокращает срок ремонта. Строителям не приходится зачищать крышу до основания, убирается только старый рубероидный ковер. Поверхность крыши выравнивается, после этого укладывается пеноплексовый утеплитель, который накрывается геотканью, а сверху мембраной. Все примыкания к ограждениям и вентиляционным шахтам герметизируются и укрепляются прижимными планками, что исключает попадание влаги под мембрану.

Еще один плюс новой технологии - дополнительный контроль качества со стороны производителя мембраны, который дает 50-летнюю гарантию на материалы. Представители компании работают в регионе и лично выезжают на объекты, где проверяют точность в применении технологии. Единственную опасность для мембран представляют вандалы. На таких крышах категорически запрещено находиться посторонним и тем более устанавливать любые конструкции. Для обслуживающего персонала на такой кровле оборудуются ярко-синие зоны, по которым разрешено перемещаться.

Другим востребованным направлением программы капремонта является замена лифтов в многоквартирных домах. По информации Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края, с начала 2017 года в Приморье установлен уже 61 новый лифт в 28 высотных домах. При этом большое внимание уделяется вопросам безопасности пассажиров: за безопасность отвечают более 50 датчиков, которые мгновенно отреагируют и остановят кабину в случае даже незначительного сбоя в работе системы. Новые лифты - это плавный бесшумный ход, красивые кабины с зеркалами и голосовым сопровождением, сниженное энергопотребление, автоматизация, надежность и безопасность.

Иногда нужен не капремонт, а снос

В апреле текущего года реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов в Приморье обсудили на расширенном совещании под руководством вице-губернатора края Эдуарда ПОРТНОВА. В обсуждении основных проблем, с которыми столкнулись в крае за годы реализации программы, также приняли участие главы муниципалитетов, представители прокуратуры и ОНФ.

Как отметил и.о. генерального директора Фонда капремонта Денис ГОРОВЧУК, за три года работы в Приморье отремонтировано 868 многоквартирных домов: 44 - в 2014 году, 272 - в 2015-м и 552 - в 2016-м. Изначально в программу было включено более 12 тысяч МКД, однако многие из них - безосновательно.

«Включались аварийные дома, объекты культурного наследия, «пустые» адреса или объекты, которые не являлись многоквартирными домами. Сведения по многим объектам, их характеристики, объем необходимых работ или даты проведения последнего ремонта не соответствовали действительности. Еще один проблемный вопрос - это ветхие дома, степень износа которых составляет более 60-70 процентов. Многие муниципалитеты, вместо того чтобы признать их аварийными, включают их в программу капремонта. Заключение технической экспертизы же говорит о том, что ремонтировать их нецелесообразно. Как правило, от таких домов отказываются управляющие компании, их необходимо выделять в отдельную программу и использовать для ремонта иные источники, чем взносы собственников», - сообщил руководитель фонда. В свою очередь, Эдуард Портнов поручил выработать решения по оптимизации организационной модели реализации программы капремонта. Необходимо четко определить полномочия и ответственность каждой из участвующих в процессе сторон, подчеркнул он.

Льгота востребована

С начала 2017 года из краевого бюджета направлено 6,2 млн рублей на компенсации за взнос по капитальному ремонту. Получателями выплаты стали около 14,5 тысяч приморских пенсионеров в возрасте старше 70 лет. Всего на компенсацию понесенных этой категорией граждан расходов на капремонт в краевом бюджете-2017 предусмотрено 20,7 млн рублей.

Напомним, программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в Приморском крае с 2014 года. Капремонт МКД является отдельным мероприятием государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2020 годы. Все работы финансируются за счет обязательных взносов, которые оплачивают собственники помещений.

На фото: Региональный оператор выступает исполнителем по 611 домам. Наиболее востребованным видом работ, как и прежде, остается ремонт крыш, а в городах - замена лифтов.

Александр САЛКОВ. Фото Игоря КУХАРЯ.