Новые горизонты "Восточно-Уральского терминала"

Парк спецтехники находкинской стивидорной компании ООО «ВУТ» пополнился уникальной мощной техникой

В конце мая парк спецтехники находкинской стивидорной компании ООО «ВУТ» пополнился двумя фронтальными перегружателями марки Volvo с объемом ковша 16 кубометров. Таких современных и мощных машин сегодня нет ни у одного угольного порта Дальнего Востока, да и мало кто из стивидоров западного региона России может похвалиться ими.

Регулярное техническое перевооружение терминала – одна из главных задач, которую ставят перед собой учредитель и руководство ООО «ВУТ». Как это отражается на совершенствовании технологического процесса и объемах перевалки твердого топлива? На этот и другие вопросы мы попросили ответить генерального директора компании Сергея ВОСТРИКОВА.

- Сергей Михайлович, терминал работает более 20 лет, но экономическая ситуация здесь стала кардинально меняться только лет шесть назад. С чем это связываете?

- Изначально терминал занимался переработкой минеральных удобрений. В среднем в год через его мощности проходило на экспорт примерно 750-800 тысяч тонн. С 2011 года стратегия изменилась. В это время спрос на отечественные удобрения на азиатском рынке падал, и нам пришлось полностью отказаться от их экспорта. В декабре отправили за границу последнюю партию, а 1 апреля 2012 года уже приняли на причал каменный уголь. Год не показательный. За девять месяцев перевалили всего 380 тысяч тонн. Но это положило начало нашим большим трудовым победам. Благодаря поддержке учредителя, взаимопониманию руководства компании и коллектива из месяца в месяц наращивали объемы.

В 2013 году переработали первый миллион тонн. Тогда в беседе с вами я заявил, что для нашей компании это серьезный результат, но не предел. Объемы можно увеличить еще, как минимум, в три раза. Это были не пустые слова. В следующем году переработали уже 2,1 млн тонн, а в 2015-м - 3,7 млн. И снова со всей уверенностью я отметил, что достигнутые показатели можно увеличить еще в два раза.

К этому целенаправленно идем. За прошлый год переработали на экспорт 4,1 млн тонн. На нынешний приподняли для себя планку до 5,5 млн. В будущем году намерены перевалить 7,2, а в 2019-м - 8,6 млн тонн. С этой целью проводим на терминале большую реконструкцию.

- Таких показателей без технического перевооружения не достигнуть…

- Безусловно. Начинали работать на перегружателях марки Sennebogen 850 модели с объемом ковша пять кубометров. В прошлом году, когда был на международной выставке в Москве, мне приглянулись фронтальные погрузчики марки Liebherr, а нашему учредителю - аналогичные машины марки Volvo. Чтобы не было разногласий, он приобрел для терминала по два перегружателя обеих марок с объемом ковша десять кубометров. Это современная спецтехника, комфортная и удобная в управлении, позволяющая успешно решать поставленные задачи.

Кроме того, вначале нынешнего года по договорам компания «Квинтмади» поставила на терминал сразу четыре современных немецких мобильных перегружателя Sennebogen 875 Е с объемом ковша почти десять кубометров. В короткие сроки они были собраны инженерами-механиками поставщика, прошли пуско-наладочные работы и введены в эксплуатацию. Количество выгружаемых вагонов существенно возросло, а пропускная способность угольного порта увеличилась в два с половиной раза. Преимущество новых машин еще и в том, что у них вылет стрелы в полтора раза больше, чем у их предшественниц, благодаря чему, не переезжая с места на место, могут выгружать сразу два вагона.

И буквально три месяца назад учредитель приобрел для терминала два мощных фронтальных погрузчика марки Volvo с объемом ковша 16 кубометров. Недавно закончилась их сборка, и они введены в работу. Заключили контракт на поставку двух новеньких гусеничных бульдозеров марки Liebherr с отвалом лопаты 10 и 22 кубометра. Так, из технологического процесса постепенно вытесняются малоэффективные погрузчики и грейферы.

С ростом объемов вырос штат сотрудников. Только за первый квартал текущего года дополнительно приняли на работу 20 докеров-механизаторов, и есть еще вакансии.

- Наравне с обновлением спецтехники продолжаете модернизацию производства. Что удалось сделать?

- Чтобы увеличить скорость и пропускную способность конвейерных линий, провели их реконструкцию, установили дополнительную линию. Ввели в эксплуатацию второй фронт выгрузки вагонов. Намерены построить дополнительную железнодорожную ветку общего пользования на 65 вагонов. Сегодня один состав выгружается, другой несколько часов стоит в ожидании своей очереди. С вводом второй ветки работа будет осуществляться сразу на двух составах, а суточная выгрузка вагонов возрастет как минимум в два раза. Рабочий план реконструкции подготовлен и представлен учредителю, скоро приступим к его реализации. В целом же, модернизация железнодорожного хозяйства позволит существенно разгрузить пути станции Находка-Восточная и увеличить пропускную способность терминала. Учредители намерены и впредь вкладывать средства в обновление парка спецтехники, реконструкцию и модернизацию производства, уверенно выводя терминал на передовые позиции в соответствии с мировыми стандартами.

В рамках совершенствования технологического процесса закуплена и внедрена в производство спутниковая система наблюдения «Скаут». Теперь на экране монитора виден весь производственный процесс, в том числе, когда спецтехника используется эффективно, а когда случаются холостые движения. Причем «Скаут» фиксирует не только работу операторов, но и расход топлива, позволяет своевременно выводить машины из производственного процесса для проведения плановых ремонтов и техобслуживания. С ее внедрением администрации стивидорной компании пришлось пойти на пересмотр трудового режима операторов спецтехники. Система контроля показала, что после шести-семи часов работы производительность труда начинает снижаться. Поэтому некоторые бригады докеров-механизаторов частично переведены с одиннадцатичасового графика на семичасовой.

- Вопросы качества угля и сегодня у вас находятся под пристальным вниманием…

- Это требование наших иностранных партнеров. Однажды в рабочей поездке по Японии я увидел, что там стоят скрининговые решетки для просеивания угля с размером ячеи 10\10 см и мощностью магнита 7,5 кВт. После этого мы уменьшили ячейку с 20 до 10,5 см, а вместо одного поставили два магнитных сепаратора многоступенчатой и качественной очистки твердого топлива, мощностью по 11,5 кВт. И к нашему углю не стало претензий. Кстати, в отличие от Южной Кореи и Китая, в Японии к нему самые высокие требования.

- Для удобства и комфорта докеров-механизаторов на терминале недавно введен новый бытовой комплекс. Расскажите об этом.

- Такое решение администрация приняла еще в прошлом году. Новый комплекс - это отделанные под дерево несколько душевых кабинок, прекрасная парная, просторные и удобные раздевалки, кухня и комната для приема пищи с электроплитой, микроволновкой и холодильником. Предусмотрены специальные комнаты для грязной и чистой рабочей одежды. Окончив смену, докеры-механизаторы сдают робу техничкам, те выстирывают ее, просушивают, а утром она в чистом виде снова выдается сотрудникам. И так каждый день. Для этого приобрели еще одну мощную стиральную машину и сушилку. Докерам-механизаторам уже не надо таскать рабочую одежду домой, создавая себе и своим домашним дополнительные хлопоты.

- Как решаются на терминале вопросы экологической безопасности?

- Этому направлению всегда уделялось большое значение. В дополнение к имеющемуся экологическому оборудованию и спецтехнике в первом квартале нынешнего года оплатили покупку современной автоматизированной системы пылеподавления. В ближайшее время она подойдет на производство.

«ВУТ» является единственной стивидорной компанией Приморья, которая основную долю твердого топлива хранит в закрытых складах, и только 15-17% находится на открытых площадках. Схема передвижения угля из железнодорожных вагонов на передаточную зону, а затем по специальным закрытым транспортным галереям и рукавам судопогрузочных машин в трюма морских судов в несколько раз снижает процент попадания угольной пыли в атмосферу и морскую акваторию. В этом и есть преимущество закрытого способа переработки.

Изначально все открытые площадки по хранению угля были обнесены высокими бетонными плитами. В работе постоянно находится мобильная водяная помпа для увлажнения производственной территории. Введена в эксплуатацию система пылеподавления (орошения вагонов) в вагоноразгрузочной галерее. Работают системы пылеподавления на конвейерных лентах и в центральной пересыпной станции, система орошения площадки под временное хранение угля. Лучше пусть будет грязь на сапогах, чем пыль в легких.

Регулярно проводится экологический аналитический контроль за источниками загрязнения. К примеру, ведется отбор проб ливневых вод и морской воды непосредственно в самой бухте, где расположен угольный терминал. С помощью нашей аккредитованной производственной лаборатории проводится исследование атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Провели специальную оценку условий труда на рабочих местах и разработали проект предельно допустимых выбросов в окружающую среду. Для сотрудников терминала регулярно приобретается спецодежда и средства индивидуальной защиты органов дыхания. Много других мер предпринимается для того, чтобы сохранить здоровье сотрудников, не причинять неудобства производственной деятельностью жителям микрорайона и трудовым коллективам по соседству расположенных предприятий.

- Сергей Михайлович, вначале беседы вы заявили, что в 2019 году можете выйти на уровень перевалки 8,6 млн угля. Это возможно?

- Вполне. У компании высокий технический потенциал и большой опыт работы. За эти годы сложился трудоспособный и дружный коллектив, способный решать любые поставленные задачи. Главное, чтобы эти объемы нам подтвердили железнодорожники.

ВОПРОС РЕБРОМ

- В нынешнем году компания намерена переработать 5,5 млн тонн. Это реально?

- Пока идем в графике. За первый квартал выгрузили 17,4 тысячи вагонов и приняли на склад 1,2 млн тонн каменного угля, что на 17 % больше уровня аналогичного периода прошлого года. Хороших результатов добились в марте, когда перегрузили на склад временного хранения 6100 железнодорожных вагонов, или 506 тысяч тонн угля, что на 12% выше показателей марта прошлого года. Неплохо отработали апрель и май.

Владимир ПАНТЮХОВ.