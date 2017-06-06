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Через Приморье пойдет еда
Премьер Дмитрий Медведев предложил создать в крае экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции
Экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, организуют в Приморском крае. Такое предложение озвучил председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В мероприятии принимает участие губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.
Тема для обсуждения на заседании - паспорт приоритетного проекта «Экспорт образования» и реализация проекта «Экспорт продукции АПК», касающегося поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.
В своем вступительном слове премьер-министр напомнил, что в рамках второго приоритета планируется создать единую систему поддержки и продвижения экспорта продовольствия.
«Сделать так, чтобы наши товары соответствовали требованиям регулирующих органов зарубежных стран, а компаний - экспортеров продукции сельского хозяйства, продовольствия прежде всего, стало больше, объем экспортных поставок вырос заметно. Кроме того, мы должны действовать здесь синхронно, имея в виду и то, что мы находимся внутри Евразийского Союза, мы должны координировать наши усилия по экспорту с другими участниками этого объединения», - заявил Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства РФ подчеркнул, что в сотрудничестве с бизнес-сообществом нужно подготовить отраслевые программы по увеличению экспорта агропродукции, определить дополнительные меры поддержки, которые востребованы сельхозпредприятими, ассоциациями. Активными, по его словам, должны быть и сами бизнес-объединения.
«Отраслевые ассоциации должны быть более активны в продвижении наших товаров на внешние рынки, потому что за нас там никто бегать не будет. Это наша работа, государство должно поддерживать, а сами ассоциации и производители должны максимально активно на эти рынки внедряться», - отметил премьер-министр.
Особый акцент сделан на необходимости развития экспортной и логистической инфраструктуры. Участники заседания обсудят, как поддержать малые предприятия, экспортные кооперации в создании производственных объектов, маркетинге, логистике.
«Для развития логистической инфраструктуры предлагается организовать в Приморском крае экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, который был бы также снабжен перерабатывающими мощностями», - заявил Дмитрий Медведев.
Отметим, уникальное геополитическое положение Приморского края, общая граница с КНР, близкое расположение таких стратегических партнеров, как Южная Корея и Япония с общей численностью жителей приграничных территорий около 200 миллионов человек, открывает перед регионом широкие возможности для развития экспортоориентированных производств.
Владимир Миклушевский акцентировал, что экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приморских производителей с 2014 года вырос в два раза и составил 42% от общего объема экспорта.
«Большой вклад в это вносят созданные нами экспортные организации. Они занимаются налаживанием контактов с иностранными партнерами, а также представляют наш край на международных форумах и различных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в особенности в странах АТР», - подчеркнул глава региона.
Уже сегодня в крае в рамках госпрограммы реализуется проект создания межрегионального оптово-распределительного центра в границах территории опережающего развития «Надеждинская», работает подпрограмма развития малых форм хозяйствования, одним из направлений которой является создание сети потребительской кооперации в сельской местности по различным направлениям деятельности.
Более того, по словам Владимира Миклушевского, огромные перспективы для развития сельского хозяйства и производства продуктов питания на экспорт обеспечивает реализация федеральных законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток.
«Например, резиденты территории опережающего развития «Михайловский» планируют построить на территории края 16 современных свинокомплексов и обеспечить производство около 150 тысяч тонн свинины в год. Значительную часть продукции предполагается поставлять на китайский рынок», - подчеркнул губернатор.
Евгений СИДОРОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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