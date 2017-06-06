www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Через Приморье пойдет еда

06 Июня 2017, 18:00 | Приморье

Премьер Дмитрий Медведев предложил создать в крае экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции

 

Экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, организуют в Приморском крае. Такое предложение озвучил председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ в ходе заседания президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. В мероприятии принимает участие губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

Тема для обсуждения на заседании - паспорт приоритетного проекта «Экспорт образования» и реализация проекта «Экспорт продукции АПК», касающегося поставок сельхозпродукции на зарубежные рынки.

В своем вступительном слове премьер-министр напомнил, что в рамках второго приоритета планируется создать единую систему поддержки и продвижения экспорта продовольствия.

«Сделать так, чтобы наши товары соответствовали требованиям регулирующих органов зарубежных стран, а компаний - экспортеров продукции сельского хозяйства, продовольствия прежде всего, стало больше, объем экспортных поставок вырос заметно. Кроме того, мы должны действовать здесь синхронно, имея в виду и то, что мы находимся внутри Евразийского Союза, мы должны координировать наши усилия по экспорту с другими участниками этого объединения», - заявил Дмитрий Медведев.

Председатель Правительства РФ подчеркнул, что в сотрудничестве с бизнес-сообществом нужно подготовить отраслевые программы по увеличению экспорта агропродукции, определить дополнительные меры поддержки, которые востребованы сельхозпредприятими, ассоциациями. Активными, по его словам, должны быть и сами бизнес-объединения.

«Отраслевые ассоциации должны быть более активны в продвижении наших товаров на внешние рынки, потому что за нас там никто бегать не будет. Это наша работа, государство должно поддерживать, а сами ассоциации и производители должны максимально активно на эти рынки внедряться», - отметил премьер-министр.

Особый акцент сделан на необходимости развития экспортной и логистической инфраструктуры. Участники заседания обсудят, как поддержать малые предприятия, экспортные кооперации в создании производственных объектов, маркетинге, логистике.

«Для развития логистической инфраструктуры предлагается организовать в Приморском крае экспортно-импортный хаб, который будет специализироваться на сельхозпродукции, который был бы также снабжен перерабатывающими мощностями», - заявил Дмитрий Медведев.

Отметим, уникальное геополитическое положение Приморского края, общая граница с КНР, близкое расположение таких стратегических партнеров, как Южная Корея и Япония с общей численностью жителей приграничных территорий около 200 миллионов человек, открывает перед регионом широкие возможности для развития экспортоориентированных производств.

Владимир Миклушевский акцентировал, что экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья приморских производителей с 2014 года вырос в два раза и составил 42% от общего объема экспорта.

«Большой вклад в это вносят созданные нами экспортные организации. Они занимаются налаживанием контактов с иностранными партнерами, а также представляют наш край на международных форумах и различных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в особенности в странах АТР», - подчеркнул глава региона.

Уже сегодня в крае в рамках госпрограммы реализуется проект создания межрегионального оптово-распределительного центра в границах территории опережающего развития «Надеждинская», работает подпрограмма развития малых форм хозяйствования, одним из направлений которой является создание сети потребительской кооперации в сельской местности по различным направлениям деятельности.

Более того, по словам Владимира Миклушевского, огромные перспективы для развития сельского хозяйства и производства продуктов питания на экспорт обеспечивает реализация федеральных законов о ТОРах и Свободном порте Владивосток.

«Например, резиденты территории опережающего развития «Михайловский» планируют построить на территории края 16 современных свинокомплексов и обеспечить производство около 150 тысяч тонн свинины в год. Значительную часть продукции предполагается поставлять на китайский рынок», - подчеркнул губернатор.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

Автор:
Теги: эспорт  спв  тор  сельхозпродукция  медведев 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru