Гектар дополнят кредитом

Благодаря программе льготного кредитования граждане, планирующие на своих участках строить дома, разрабатывать землю, создавать бизнес, получили доступ к финансам на выгодных условиях

Программа льготного кредитования получателей дальневосточного гектара, стартовавшая несколько недель тому назад, дополнила принятые ранее меры государственной поддержки, способствующие эффективному освоение новых земельных участков в Приморском крае. Эту программу запустил «Фонд развития Дальнего Востока» совместно с «Почта Банком», являющимся дочерним банком группы ВТБ, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Ставка ниже среднерыночной

Благодаря этой программе граждане, планирующие на своих участках строить новые дома, разрабатывать землю, создавать бизнес, получили доступ к финансам на более выгодных для них условиях. Ставка по кредитам варьируется от 8,5 до 10,5% годовых и зависит от результатов скоринговой оценки заемщика, при этом минимальная сумма кредита может составить всего 3 тыс. руб., а максимальная - 600 тыс. руб. Эти кредиты предоставляются на срок от 3 месяцев до 5 лет. До конца года ФРДВ и «Почта Банк» направят на эти цели до 3 млрд рублей.

Доступны льготные кредиты гражданам, которые подали заявку на гектар на сайте НаДальнийВосток.рф и уже получили номер земельного участка или оформили договор безвозмездного пользования. Заявки на кредит принимаются и рассматриваются в режиме онлайн на сайтах «Почта Банка», ФРДВ, Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК). После одобрения заявки «Почта Банком» в течение 30 календарных дней гражданин может обратиться в магазины-партнеры банка и выбрать любые товары в рамках лимита.





Эта мера уже вызвала определенный интерес у получателей гектара. И более того, она может послужить стимулом для создания бизнеса на гектаре даже в том случае, когда изначально планировалось его использовать только под строительство жилого дома. Житель Михайловского района Роман Чернов, получивший гектар поблизости от места своего проживания с целью строительства нового дома, сейчас уже просчитывает и возможность организации небольшого производства на этом участке. «Если будет возможность получить такую поддержку, то нам, думаю, было бы интересно открыть небольшой цех по производству каких-то строительных блоков, шлакоблоков на этом участке. Эти планы зависят, в том числе, от доступности поддержки», - говорит Роман Чернов.

Число партнеров будет расти

Система кредитования, созданная «Почта Банком», интегрирована с электронной торговой площадкой, на которой можно приобрести в рассрочку товары, необходимые для обустройства полученной земли, например, сруб для дачи, мебель, сельскохозяйственную и прочую технику, теплицы, инструменты, производственное оборудование, строительные и другие материалы. Для соблюдения условия целевого использования кредитных средств все расчеты в системе будут проводиться в безналичном порядке. Наличными денежные средства выдаваться не будут.

В проекте участвуют магазины, предлагающие широкий выбор различных видов оборудования, электроинструмента, автотехники, строительных материалов (кирпич, пено- и газоблоки, окна, двери). Также к программе льготного кредитования уже присоединились компании, оказывающие услуги по строительству домов. Ассортимент доступных товаров и перечень поставщиков можно посмотреть на официальном сайте программы (https://www.pochtabank.ru/service/dv-gektar). Очевидно, количество поставщиков будет значительно расширено в дальнейшем. В настоящее время «Почта Банк» ведет переговоры с несколькими десятками компаний из разных регионов Дальнего Востока, желающих присоединиться к программе. В качестве партнеров программы уже привлечены около ста торговых точек на Дальнем Востоке - от крупных розничных сетей до небольших индивидуальных предпринимателей.

«Программа полезна не только для активных людей, получивших дальневосточный гектар, но и для самих дальневосточных предпринимателей, которые получили всероссийскую площадку для маркетинга своих товаров и возможность для расширения бизнеса» - отметили в Фонде развития Дальнего Востока.

Гектар поддержит список мер

Приморский край, как известно, является одним из наиболее востребованных регионов у тех, кто решил воспользоваться предоставленной возможностью получить бесплатно участок земли на Дальнем Востоке. От жителей России поступило порядка 35 тысяч заявлений на приморский гектар и первые 2,6 тысячи участков уже отданы в пользование.





Губернатор края Владимир Миклушевский назвал закон о гектаре революционным. По его словам, увеличение числа жителей в Приморье повлияет в целом на развитие края. Для повышения привлекательности приморского гектара, поддержки бизнеса на этих гектарах в крае предусмотрен целый список мер, зафиксированных в программах развития края.

В госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края на 2013-2020 годы», нацеленную на создание условий для устойчивого экономического роста в Приморском крае и повышения на этой основе уровня и качества жизни населения региона, включены меры поддержки, в том числе финансовой, для субъектов малого и среднего предпринимательства. А среди выбранных получателями гектара видов его использования более трети предполагают создание малого бизнеса в различных сферах деятельности, в том числе 16% в сельском хозяйстве, 6% получателей рассчитывают открыть предприятия на этой земле и еще 6% - построить базы отдыха. «Это сегодня один из актуальных вопросов в рамках закона, особенно для тех, кто намерен развивать на гектаре сельское хозяйство или свой бизнес», - подчеркнул губернатор Владимир Миклушевский.





- Сегодня Приморский край предлагает 24 меры поддержки получателей дальневосточного гектара, - пояснила деловой газете «Золотой Рог» заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Анна Терлецкая, - получатели гектара могут воспользоваться комплексом мер поддержки, которые оказывают органы исполнительной власти Приморья. В числе мер: гранты «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм», на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, оказание мер государственной поддержки организациям, осуществляющим аквакультуру и рыбохозяйственную деятельность, квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства. Это единовременная финансовая помощь безработным при их государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП, имущественная поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары на экспорт и другие. Со всеми мерами поддержки, доступными для получателей гектаров, можно ознакомиться на сайте НаДальнийВосток.рф.





В сельскохозяйственных районах эти меры особенно востребованы, поскольку способствуют развитию фермерских хозяйств. Вместе с бесплатным гектаром они создают фундамент для роста производства прежде всего в небольших хозяйствах. Фермеру Ирине Гуренко в Ханкайском районе двумя годами ранее был предоставлен по программе «начинающий фермер» грант на развитие хозяйства, а теперь она получила в соответствии с законом о дальневосточном гектаре дополнительный участок земли к тем землям, которые уже обрабатывала. «Нам грант помог встать на ноги, мы купили кое-какую технику, восстановили сарай, приобрели поилки для скота, увеличили стадо коров до 15 голов, - говорит Ирина Гуренко, - и сейчас, получив бесплатный гектар, планируем его использовать для расширения нашей молочной фермы и увеличения объемов производства молока».

Напомним, что закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу год назад, 1 июня 2016 года. «Вторая волна заселения российского Дальнего Востока» и «революция в земельном законодательстве» - так характеризуют социальную инициативу правительства Российской Федерации. За прошедший год закон о «дальневосточном гектаре» прошел три этапа реализации: с 1 июня 2016 г. земля была доступна в «пилотных» районах субъектов Дальнего Востока для жителей этих районов, затем, с 1 октября 2016 года, возможность выбрать участок в своем субъекте получили дальневосточники, а с 1 февраля 2017 г. «дальневосточные гектары» стали доступны для всех граждан России. На сегодняшний день заявки на свой участок подали свыше 91,5 тысяч человек. Более 18 тысяч гектаров уже выданы, еще 10 тысяч скоро обретут собственников - по ним приняты положительные решения.

В списке заявителей - жители практически всех российских регионов. Самые активные - дальневосточники, лидерами среди других субъектов страны являются Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область. Выдаче подлежит 23% всех земель Дальнего Востока.

Более 12 тысяч заявок - коллективные, а на «дальневосточных гектарах» скоро появятся новые населенные пункты. Коллективные заявки станут приоритетными при обеспечении инфраструктурой. Такую норму пропишут в законе.

Досье "Золотого Рога": С 1 февраля 2017 года информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» посетили более 4,6 миллионов россиян. Большинство из них - молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет. На горячую линию программы «Дальневосточный гектар» поступило более 167 тысяч обращений.

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Приморский край лидирует по количеству заявок на гектар

На сегодняшний день Приморский край лидирует среди дальневосточных субъектов по количеству заявок на гектар, и в крае заранее была проведена работа по сокращению сроков получения земельных участков и минимизации случаев отказа.

Уполномоченные органы стараются точечно работать с каждым заявителем: помогают корректировать границы, оказывать консультационную помощь и поддержку в специально созданном центре поддержки и МФЦ. В особо востребованных районах организована работа в выходные и праздничные дни, в краевых органах увеличен штат сотрудников. Все это позволило заметно снизить количество отказов, отметил губернатор Приморья. Кроме того, после оформления дальневосточного гектара в собственность или в аренду владельцы полученных земель будут защищены от необоснованной кадастровой стоимости и, как следствие, высоких налогов на землю.

На фото: Сегодня Приморский край предлагает 24 меры поддержки получателей дальневосточного гектара.

Елена АБАШЕВА. Фото автора.