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Стала известна деловая программа Восточного экономического форума
Архитектура деловой программы второго Восточного экономического форума, который пройдет в Приморье 2-3 сентября, размещена на официальном сайте мероприятия. Как сообщает деловая газета "Золотой Рог", форум пройдет под девизом «Открывая Дальний Восток».
Деловая программа разделена на несколько направлений.
Первый тематический блок – «Возможности для инвесторов». В его рамках будут представлены инвестиционный потенциал и условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке. Свое отражение получат, среди прочих, вопросы транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых, туризма и землепользования.
Механизмы содействия развитию инвестиционной деятельности в ДФО будут раскрыты в рамках блока «Преференции для инвесторов». К обсуждению предлагается проблематика использования возможностей территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток и вклад в эту работу со стороны Агентства по развитию человеческого капитала, Корпорации развития Дальнего Востока, Агентства по привлечению инвестиций.
Практическим продолжением этих треков станут презентации готовых к реализации инвестиционных проектов для отечественных и иностранных инвесторов.
Третье направление дискуссий – интеграция Дальнего Востока в Азиатско-Тихоокеанский регион. Экономическое сотрудничество в рамках совместных проектов и инициатив будет рассмотрено в контексте взаимодействия Дальневосточного федерального округа со странами АТР. Будут освещены вопросы конкурентоспособности российского Дальнего Востока, привлечения в Россию иностранных инвестиций, международное сотрудничество в области энергетики и транспорта.
Планируется организация деловых круглых столов «Россия – КНР», «Россия – Республика Корея», «Россия – АСЕАН» и «Российско-Японский форум».
Прямой диалог бизнеса и власти станет центральным элементом стратегических сессий. Участники получат возможность в профессиональном кругу обсудить с представителями законодательной и исполнительной власти темы будущего развития региона, в частности: государственно-частное партнерство в рамках ТОРов, доступ иностранных компаний к месторождениям Дальнего Востока и другие.
Отдельной темой Восточного экономического форума станет презентация новых инициатив по развитию Дальнего Востока: транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», интегрированная развлекательно-курортная зона «Приморье», Российско-китайский агропромышленный фонд, алмазный центр во Владивостоке.
Заключительным блоком архитектуры программы ВЭФ-2016 являются мероприятия, которые пройдут на его «полях». Среди них – Форум губернаторов Дальнего Востока России и северо-восточных провинций Китая, совещание представителей федеральных органов власти по вопросам развития Дальнего Востока, заседание общественного совета «Восточный вектор», Университетский саммит «Россия – АСЕАН», Образовательная конференция АТЭС, заседание Российского-Китайского финансового совета.
«В рамках второго Восточного экономического форума планируется подвести первые итоги реализации механизмов и инструментов, которые были созданы для продвижения возможностей Дальнего Востока и его интеграции с экономикой стран АТР. Это позволит внести необходимые коррективы и наметить пути дальнейшего развития региона», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков.
Архитектура программы опубликована на пяти языках – русском, английском, китайском, корейском и японском.
Напомним, Восточный экономический форум проходит ежегодно во Владивостоке в соответствии с Указом Президента России.
Первый Восточный экономический форум собрал более 2,5 тысячи участников из 32 стран Азии, Европы и Латинской Америки. В мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8 триллион рублей. Богатый урожай ВЭФ принес и Приморью – общая сумма инвестиций по итогам подписанных краем 22 соглашений составила 100 миллиардов рублей.
Работа над вторым ВЭФ началась сразу после окончания первого форума. На данный момент сформированы и активно действуют рабочие группы по различным направлениям, обеспечивающие успешное проведение форума. Четыре из них возглавляет Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский: по инфраструктуре, транспорту, волонтерам и размещению участников и гостей ВЭФ.
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