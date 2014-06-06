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Во Владивостоке в "Лесном квартале" суббота будет праздничной
7 июня жителей «Лесного квартала» Владивостока ждет дворовой праздник. С 10.00 до 16.00 все желающие смогут посетить фан-зону «Ростелекома». Открытый летний стенд будет размещен на детской площадке у жилого дома по адресу ул.Русская, 57ж.
Для жителей и гостей «Лесного квартала» на площадке будут развернуты демонстрационные стенды «Интерактивного телевидения». Во время работы стендов можно будет оценить интерфейс управления услуги, протестировать дополнительные опции и сервисы. Гости постарше смогут принять участие в викторине с несложными вопросами и необычными призами. Детей ждет зажигательная музыка, конкурсы и дегустация мороженого, сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Приморского филиала Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».
На площадке будут работать специалисты Приморского филиала «Ростелеком». Сотрудники компании ответят на вопросы о тарифных планах, условиях подключения, действующих скидках и акциях. Тут же на месте можно будет оставить заявку на подключение или получить ценную консультацию.
«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома». В рамках услуги осуществляется вещание более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе более 30 каналов в HD-формате. Преимуществом «Интерактивного ТВ» является широкий спектр интерактивных сервисов – электронная программа передач (с функцией напоминания), управление просмотром (запись, пауза, перемотка), возможность просматривать передачи из архива за три последних дня, услуга «Видеопрокат» (свыше 2 тыс. художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ). В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.
Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».
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