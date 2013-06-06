Группа "Сумма" переманила нового президента FESCO из McKinsey & Co

Новые владельцы Транспортной группы FESCO (базовая компания - ОАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) сменили президента группы. Вместо Юрия ГИЛЬЦА во главе группы встал Руслан АЛИХАНОВ, с 2001 года являвшийся партнером McKinsey & Co (международная консалтинговая компания).

В McKinsey & Co Алиханов руководил российской практикой по вопросам стратегии и корпоративных финансов, а также восточноевропейской практикой по управлению компаниями. В 90-е годы занимал пост руководителя проектов во Всемирном банке, в 2000-2001 годах работал в компании Dell.

В декабре 2012 года компания "Промышленные инвесторы" Сергея ГЕНЕРАЛОВА продала 56% акций пароходства ОАО "ДВМП". В настоящее время группе "Сумма" Зиявудина МАГОМЕДОВА принадлежит 32,5% акций ДВМП, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.

Юрий Гильц занимал должность президента FESCO с 15 мая 2012 года после ухода с этого поста Сергея Генералова. До этого Гильц был вице-президентом FESCO по финансам.

В транспортную группу FESCO входят ДВМП, ООО "Фирма "Трансгарант", ООО "Русская тройка" (создано на паритетных началах с ОАО "Российские железные дороги"), FESCO ESF Ltd - фидерный контейнерный перевозчик на Балтике, ЗАО "Дальрефтранс", ОАО "Владивостокский морской торговый порт", ЗАО "Владивостокский контейнерный терминал", ООО "Феско интегрированный транспорт". FESCO также принадлежит 23,7% акций ОАО "Трансконтейнер".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.