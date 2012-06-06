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Виктор Горчаков: Газета «Золотой Рог» - дневник приморского капитализма
Поздравляю газету «Золотой Рог», ее замечательного директора Елену Баркову и весь коллектив издания с юбилеем. Может, 20 лет - это не так долго, но в наше время это значительный срок.
«Золотой Рог», на мой взгляд, является в своем роде дневником становления капитализма на Дальнем Востоке и в Приморском крае. Здесь нашли свое отражение взлеты и падения многих региональных бизнесменов. С вашей помощью приморцы познавали непростую науку рыночных отношений, а местные компании и предприятия на страницах ваших изданий заявляли о себе, решали острые проблемы, находили партнеров. За два десятилетия ваша газета стала для делового сообщества Приморья не только верным спутником и надежным источником информации, но и своеобразным барометром экономического и политического климата в крае.
Для меня важно, что для газеты характерна взвешенность публикуемых материалов. Радует, что нет гонки за сомнительной, но привлекательной новостью. Такое удачное сочетание профессионализма и высокого творческого потенциала сотрудников и привлекает читателей. Понятно, что в своей деятельности газета, ориентированная на средний класс, достаточно полно отражает жизнь этого класса. Но есть и другие категории граждан, заслуживающие внимания. Считаю, что недостаточно отражен в газете такой важный для края вид деятельности, как сельское хозяйство. Своего читателя газета может найти и среди пенсионеров, а это четверть всех жителей края. Поэтому у газеты в свои 20 лет есть куда расти и развиваться.
С моей точки зрения, весьма интересным является публикация материалов из Хабаровска. Сравнительная оценка дел вечных соперников и партнеров очень важна, а в последнее время просто необходима. Во-первых, это снимает взаимную спесь по отношению друг к другу, сглаживает порой чересчур выпирающий псевдопатриотизм. А во-вторых, и это более важно, помогает изучить опыт своего соседа по тем направлениям, где у него получается лучше и успешнее. Ведь мы пересекаемся с хабаровчанами по многим направлениям и видам деятельности – это и судостроение, и энергетика, и транспортная схема. Речь идет о поиске общих точек соприкосновения, и в этом роль вашей газеты переоценить трудно.
Несомненной заслугой «Золотого Рога» является поддержка ежегодного конкурса среди предпринимателей - престижной Бизнес-Премии Приморского края. Такая работа открывает новых лидеров бизнеса, привлекает интерес к честному и социально ответственному предпринимательству.
Желаю газете «Золотой Рог» творческого долголетия, деловых успехов и больше новых читателей.
Виктор ГОРЧАКОВ, председатель Законодательного Собрания Приморского края.
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