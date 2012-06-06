www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Виктор Горчаков: Газета «Золотой Рог» - дневник приморского капитализма

06 Июня 2012, 16:54 | Приморье

Поздравляю газету «Золотой Рог», ее замечательного директора Елену Баркову и весь коллектив издания с юбилеем. Может, 20 лет - это не так долго, но в наше время это значительный срок.

«Золотой Рог», на мой взгляд, является в своем роде дневником становления капитализма на Дальнем Востоке и в Приморском крае. Здесь нашли свое отражение взлеты и падения многих региональных бизнесменов. С вашей помощью приморцы познавали непростую науку рыночных отношений, а местные компании и предприятия на страницах ваших изданий заявляли о себе, решали острые проблемы, находили партнеров. За два десятилетия ваша газета стала для делового сообщества Приморья не только верным спутником и надежным источником информации, но и своеобразным барометром экономического и политического климата в крае.

Для меня важно, что для газеты характерна взвешенность публикуемых материалов. Радует, что нет гонки за сомнительной, но привлекательной новостью. Такое удачное сочетание профессионализма и высокого творческого потенциала сотрудников и привлекает читателей. Понятно, что в своей деятельности газета, ориентированная на средний класс, достаточно полно отражает жизнь этого класса. Но есть и другие категории граждан, заслуживающие внимания. Считаю, что недостаточно отражен в газете такой важный для края вид деятельности, как сельское хозяйство. Своего читателя газета может найти и среди пенсионеров, а это четверть всех жителей края. Поэтому у газеты в свои 20 лет есть куда расти и развиваться.

С моей точки зрения, весьма интересным является публикация материалов из Хабаровска. Сравнительная оценка дел вечных соперников и партнеров очень важна, а в последнее время просто необходима. Во-первых, это снимает взаимную спесь по отношению друг к другу, сглаживает порой чересчур выпирающий псевдопатриотизм. А во-вторых, и это более важно, помогает изучить опыт своего соседа по тем направлениям, где у него получается лучше и успешнее. Ведь мы пересекаемся с хабаровчанами по многим направлениям и видам деятельности – это и судостроение, и энергетика, и транспортная схема. Речь идет о поиске общих точек соприкосновения, и в этом роль вашей газеты переоценить трудно.

Несомненной заслугой «Золотого Рога» является поддержка ежегодного конкурса среди предпринимателей - престижной Бизнес-Премии Приморского края. Такая работа открывает новых лидеров бизнеса, привлекает интерес к честному и социально ответственному предпринимательству.

Желаю газете «Золотой Рог» творческого долголетия, деловых успехов и больше новых читателей.

Виктор ГОРЧАКОВ, председатель Законодательного Собрания Приморского края.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru